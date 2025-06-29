Кыргызстан. Капремонт роддома и добыча золота в Чаткале - под контролем ГКНБ

01:16 30.06.2025

Глава ГКНБ поручил капитально отремонтировать роддом в Чаткале и встретился с местными жителями



29 июня 2025



Бишкек (АКИpress) – Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в рамках рабочей поездки в Чаткальский район Жалал-Абадской области внепланово посетил районный роддом. Как сообщает пресс-служба ведомства, он ознакомился с состоянием здания и обеспеченностью медицинским оборудованием.



По итогам осмотра Ташиев поручил профильным руководителям провести капитальный ремонт учреждения.



В ходе поездки глава спецслужбы также встретился с жителями района и сообщил, что многодетные матери Чаткальского района смогут получить единовременное пособие в размере до 2 млн сомов. По его словам, такие выплаты предусмотрены специальной программой, учитывая, что Чаткал расположен на высоте более 1800 метров.



Кроме того, Ташиев отметил, что часть долей компаний, ведущих добычу полезных ископаемых в Чаткальском районе, перейдет в государственную собственность. "Деятельность этих предприятий будет находиться под контролем ГКНБ", - добавил он.



На встрече с жителями района глава спецслужбы дал предупреждения и конкретные поручения отдельным руководителям и главам айыл окмоту. Также он подчеркнул, что деятельность всех чиновников в Жалал-Абадской области будет проверена.



Местные жители обратились к председателю ГКНБ с вопросами и озвучили проблемные темы, часть обращений была передана в письменном виде.



