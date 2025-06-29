Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без, - Елена Караева

14:40 30.06.2025

Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без



Елена Караева

29.06.2025



"Только "да" или "нет": работал ли Иран над производством атомной бомбы?" - "Я не могу это подтвердить". Фрагмент диалога между журналистом и Рафаэлем Гросси, шефом МАГАТЭ, который состоялся 72 часа назад. Еще за несколько недель до этого обмена репликами и устно, и письменно то же МАГАТЭ официально утверждало, что никаких доказательств, что Тегеран приступил или вот-вот приступит к производству ядерных боеголовок, не существует.



Зная эти вводные, можно сделать вывод: Израиль, доводя напряженность и на Ближнем Востоке, и во всем мире до точки невозврата, основывался исключительно на презумпции, что "Иран злоумышляет и вот-вот сбросит А-бомбу на мирные города и кибуцы". Вам пока не стало страшно? Тогда добавим холодка будущей ядерной зимы: Биньямин Нетаньяху лелеял идею об "иранской А-бомбе" и ответе его государства на "экзистенциальную угрозу" минимум четверть века. Этим поделился глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" на этой неделе.



Глава израильского кабмина отдал приказ об авианалетах сразу после того, как ему удалось избежать вотума недоверия в парламенте. За которым последовал бы роспуск кнессета и, естественно, возобновление расследования в отношении Биньямина Нетаньяху. Как только разнообразные иранофобские тексты помещаются в контекст текущей внутреннеполитической повестки Израиля, 12-дневная война начинает все меньше выглядеть как "удар возмездия" и все больше - как борьба за гегемонию.



Израиль с момента его провозглашения позиционировал себя как форпост западной демократии там, где, как считают эти самые демократии, живут исключительно "дикари и варвары", а еще носители религии, не признающей "права человека, прогресс и демократию". Попытка номер один сменить вектор на Ближнем Востоке была предпринята в начале десятых, когда демократичнейшие западные демократии решили поджечь - в дополнение к уже ими полностью дестабилизированному Ираку - Сирию, Ливию, а также Тунис с Египтом. Четыре разных государства, каждое из которых было важным узлом как их тогдашних, так и будущих экономических интересов. В ответ демократичнейшие интересанты получили непрекращающийся и поныне кризис нелегалов, всплеск терроризма, флуктуации цен на нефть. Они создали контролируемый хаос - или тот хаос, который кого надо хаос. Им в руки упала возможность быть арбитрами. Не существует сегодня в нынешней тяжелой ситуации более яркой иллюстрации старого англосаксонского принципа "разделяй и властвуй".



Но нынче – не то что давеча. Если тогда хаос с помощью колоссальных финансовых вливаний, пропагандистских методичек, "мягкосильных" технологий навести, пусть и частично, удалось, то сегодня ни в Иране, что было известно заранее, ни по контуру его границ, ни в регионе в целом никто не шелохнулся. Никакие "гражданские активисты" не стали заводить известную шарманку, чтобы помайданить. Не помогли воззвания (что на английском, что на фарси), и даже вытащенный из американского нафталина шахзаде Реза Пехлеви - младший не способен был ничего ни воспламенить, ни уж тем более возглавить.



Стабильность была удержана не только консенсусом нелюбви к США и к Европе - полностью растерявшим все кредиты доверия. Уверенность, несмотря на удары, была обеспечена работой иранского ВПК. Туман рассеялся - и выяснилось, что у Исламской Республики имеется достаточный арсенал гиперзвуковых ракет, перед которыми "пэтриоты" и "хаймарсы" бессильны. Разведывательная западная аналитика, по словам знающих и очень опытных людей, не в состоянии оценить ущерб, который Иран нанес Израилю, поскольку там негласно введена военная цензура.



Ну а внесудебная ликвидация иранских ученых (да еще вместе с их семьями), ответственных только за то, что они работали по специальности на благо своей страны, ставит перед международным сообществом и этические, и юридические вопросы по поводу легитимности подобных действий.



Бомбардировки Израилем иранских научно-исследовательских атомных и профильных производственных объектов полностью поменяли расклад не только в регионе, но и на планете.



Стоит напомнить, что, согласно пресловутой "ядерной сделке", Иран имел право на обогащение 300 килограммов урана до 3,7 процента. Выйдя из договора, Штаты освободили Тегеран от обязательств. В результате, по данным МАГАТЭ на 8 февраля 2025 года, Иран наработал следующие результаты по обогащению: 2927 килограммов - до двух процентов, 3655 килограммов - до пяти процентов, 606,8 килограмма - до 20 и 274,8 килограмма - до 60 процентов.



Большая часть обогащенного урана (в том числе 166,6 килограмма урана, обогащенного до 60 процентов) хранилась на том самом объекте Фордо, по которому "отработали" американцы. Если бы основное хранилище оказалось затронуто, да еще с выходом на поверхность, Ближнему Востоку пришлось бы иметь дело с технологической катастрофой, сопоставимой с чернобыльской.



Что касается геополитических последствий произошедшего, что Европа провалилась в геополитическое же небытие. Россия и Китай, союзничество, сотрудничество и дружба которых прежде вызывали у "дипстейтовцев" по обоим берегам Атлантики икоту и изжогу, сейчас вызывают первородный ужас. Дополнительные бонусы: европротеже Украина никого как рычаг ослабления России не интересует, и Незалежная - точнее, то, что к настоящему моменту от нее осталось, - отправилась в отвал.



И все - как по команде - забыли, что такое "потолок цен на русскую нефть".



Результат воздушных рейдов Израиля против Ирана привел не к ослаблению последнего, а наоборот. Израиль растратил кредит международного понимания и сочувствия, и США, его главный союзник, оказались в ситуации, которую принято называть цугцвангом, когда каждый следующий ход скорее ухудшает, чем улучшает ситуацию.



А вот теперь главное. И знание это будет болезненным.



Те, кто во имя сохранения власти, закрытия собственных личных гештальтов, а также под давлением нарушили все принципы международного права, не решив при этом ни единой проблемы, не справившись ни с одной тактической или стратегической задачей, упростили до любого возможного предела не только упоминание военной "ядерки", но и ее применение. Табу перестало действовать. Оно разрушено. И сейчас все позволено.



И с этим нам всем предстоит жить. До нового витка напряженности. Который, будьте уверены, уже готовят те, кто считает ядерную дубину главным аргументом своих "демократии и прогресса".