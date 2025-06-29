 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.06.2025
15:27  Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля
14:51  В Узбекистане появится собственный искусственный интеллект. Об этом сообщил Шавкат Мирзиеев на встрече с молодежью
14:42  Откуда пришло название второго по величине города в Кыргызстане?
14:40  Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без, - Елена Караева
13:42  Конституционный суд Казахстана разъяснил как отличить коммерческую организацию от преступной группы
01:16  Кыргызстан. Капремонт роддома и добыча золота в Чаткале - под контролем ГКНБ
00:49  Постоянным координатором ООН в Казахстане назначена Сарангоо Раднаарагчаа из Монголии
00:05  ВС РФ режут оборону ВСУ в Донбассе с замахом на Днепропетровщину – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.06.2025
23:53  Операция Гарпун. КГБ Беларуси сорвал готовящуюся атаку дронами на стратегические объекты страны
21:24  Геостратег: Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана
16:45  Внимание на Пакистан. Исламабад готовит ракету, способную доставить в США ядерный заряд
14:35  Иран получил информацию о проникновении в ходе 12-дневной войны ряда дронов с территории соседних стран
01:50  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска (продолжение)
00:05  Событие недели: "Логичный" итог странной войны без проигравших, - Readovka
Суббота, 28.06.2025
22:24  Сулеев против Бельгера: печатные войны 1995 года. Посвящается Дню работников СМИ Казахстана
16:00  Turkmen Serdar: США создают центральноазиатскую военную коалицию и осваивают советский военный аэродром в Джебеле (Туркмения)
14:21  О некоторых новых тенденциях и технологиях войны Запада, - Андрей Ильницкий
12:15  "Кто бы вы ни были - пощады не будет". Президент Кыргызстана заранее предупредил госорганы о проверках в сентябре
03:13  Как сорвался американо-израильский план госпереворота в Иране, - Дмитрий Минин
01:28  Кыргызстан. После прорыва озера Такыр-Тор вода несется по полям, как сель (видео)
00:05  ВС РФ готовятся к наступлению на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 июня
Пятница, 27.06.2025
23:42  Дед британской разведки Блейз MI6 Метревели был эсэсовцем по кличке "Мясник"
22:31  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска
21:45  ProFinance: В чем секрет дешевой нефти для Китая?
18:03  Прозападные информресурсы тужатся, чтобы рассорить Узбекистан с Россией, - Рустам Масалиев
12:52  Минкульт Кыргызстана предлагает установить госконтроль за использованием имен 13 положительных героев эпоса Манас
12:22  Стала известна примерная стоимость первой АЭС в Казахстане
12:18  ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине
02:14  Как Александр Лукашенко провел Евразийский форум, - Андрей Колесников
01:09  Бескидский тоннель в Карпатах. Канал поставки вооружения НАТО на Украину
00:05  ВС РФ начали наступление к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 июня
Четверг, 26.06.2025
21:53  Война против Ирана – удар по китайской инициативе "Пояс и путь", - Дмитрий Нефедов
20:01  Странам Центральной Азии дорога к Персидскому заливу закрыта, - Виктория Панфилова
17:00  Саммит НАТО в Гааге и "потемкинские деревни" в Крыму
16:00  Когда Узбекистан получит от России топливо для АЭС, - Отабек Аманов
15:44  В Казахстане вводится уголовная ответственность за принуждение к браку и приставание
12:33  Почему у НАТО отвалилось тихоокеанское крыло, - Дмитрий Косырев
03:05  Таджикистан. На границе с Афганистаном изъято особо крупное количество гашиша и один автомат Калашникова
01:52  БРИКС–ЕАЭС: доллар может или должен уйти? - Виктор Малышев
00:05  ВС РФ начали блокировать на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июня
Среда, 25.06.2025
23:39  Китай создает для мира новую схему здравоохранения
22:00  Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов, - Урал Юсупов
19:00  Корейская война началась 75 лет назад, - Валерий Бурт
14:00  Война на Ближнем Востоке вернула интерес Китая к российскому газопроводу "Сила Сибири-2"
13:02  Иранский аспект дела "Иран-контрас" (перевод), - П.В.Густерин
12:25  "Битвы" за казахские земли: про Хрущева, Кунаева и Ташенева, - Данияр Ашимбаев
03:22  Сборная Узбекистана отказалась ехать в Казахстан на боксерский Кубок мира
01:36  На Западе так не принято. Почему Китай не рискнет бросить вызов Израилю, - Ван Чарльз
00:05  ВС РФ взяли в оперативное окружение ВСУ в селе на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 24 июня
Вторник, 24.06.2025
19:00  Парад Победы прошел 80 лет назад в Москве на Красной площади
16:00  Восток есть восток. На "восточные деспотии" принято смотреть с "демократической" точки зрения, - Данияр Ашимбаев
15:28  Покупка недвижимости: удачная инвестиция. Подобрать жилой комплекс Шымкент предлагает от компании BI Group
14:32  Саммит НАТО в Гааге: кому он нужен и чего от него ждать
12:10  "Рубильник", который отключает интернет. Европа всерьез обеспокоена цифровой зависимостью от США
11:45  Казахстан и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане
03:01  У президента Узбекистана появился руководитель Администрации ... и другие назначения
01:44  Формируется трансафриканская нефтепроводная сеть с участием России, - Дмитрий Нефедов
00:05  ВС РФ отразили контрудар ВСУ в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 23 июня
Понедельник, 23.06.2025
21:01  "Хорошая весть о победе". Иран запустил по базам США по одной ракете за каждую американскую бомбу
14:09  ProFinance: Германия и Италия потребовали у США возвращения своего золота
13:50  Россия в Центральной Азии: интеграция в пределах возможного, - ФСК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без, - Елена Караева
14:40 30.06.2025

Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без

Елена Караева
29.06.2025

"Только "да" или "нет": работал ли Иран над производством атомной бомбы?" - "Я не могу это подтвердить". Фрагмент диалога между журналистом и Рафаэлем Гросси, шефом МАГАТЭ, который состоялся 72 часа назад. Еще за несколько недель до этого обмена репликами и устно, и письменно то же МАГАТЭ официально утверждало, что никаких доказательств, что Тегеран приступил или вот-вот приступит к производству ядерных боеголовок, не существует.

Зная эти вводные, можно сделать вывод: Израиль, доводя напряженность и на Ближнем Востоке, и во всем мире до точки невозврата, основывался исключительно на презумпции, что "Иран злоумышляет и вот-вот сбросит А-бомбу на мирные города и кибуцы". Вам пока не стало страшно? Тогда добавим холодка будущей ядерной зимы: Биньямин Нетаньяху лелеял идею об "иранской А-бомбе" и ответе его государства на "экзистенциальную угрозу" минимум четверть века. Этим поделился глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" на этой неделе.

Глава израильского кабмина отдал приказ об авианалетах сразу после того, как ему удалось избежать вотума недоверия в парламенте. За которым последовал бы роспуск кнессета и, естественно, возобновление расследования в отношении Биньямина Нетаньяху. Как только разнообразные иранофобские тексты помещаются в контекст текущей внутреннеполитической повестки Израиля, 12-дневная война начинает все меньше выглядеть как "удар возмездия" и все больше - как борьба за гегемонию.

Израиль с момента его провозглашения позиционировал себя как форпост западной демократии там, где, как считают эти самые демократии, живут исключительно "дикари и варвары", а еще носители религии, не признающей "права человека, прогресс и демократию". Попытка номер один сменить вектор на Ближнем Востоке была предпринята в начале десятых, когда демократичнейшие западные демократии решили поджечь - в дополнение к уже ими полностью дестабилизированному Ираку - Сирию, Ливию, а также Тунис с Египтом. Четыре разных государства, каждое из которых было важным узлом как их тогдашних, так и будущих экономических интересов. В ответ демократичнейшие интересанты получили непрекращающийся и поныне кризис нелегалов, всплеск терроризма, флуктуации цен на нефть. Они создали контролируемый хаос - или тот хаос, который кого надо хаос. Им в руки упала возможность быть арбитрами. Не существует сегодня в нынешней тяжелой ситуации более яркой иллюстрации старого англосаксонского принципа "разделяй и властвуй".

Но нынче – не то что давеча. Если тогда хаос с помощью колоссальных финансовых вливаний, пропагандистских методичек, "мягкосильных" технологий навести, пусть и частично, удалось, то сегодня ни в Иране, что было известно заранее, ни по контуру его границ, ни в регионе в целом никто не шелохнулся. Никакие "гражданские активисты" не стали заводить известную шарманку, чтобы помайданить. Не помогли воззвания (что на английском, что на фарси), и даже вытащенный из американского нафталина шахзаде Реза Пехлеви - младший не способен был ничего ни воспламенить, ни уж тем более возглавить.

Стабильность была удержана не только консенсусом нелюбви к США и к Европе - полностью растерявшим все кредиты доверия. Уверенность, несмотря на удары, была обеспечена работой иранского ВПК. Туман рассеялся - и выяснилось, что у Исламской Республики имеется достаточный арсенал гиперзвуковых ракет, перед которыми "пэтриоты" и "хаймарсы" бессильны. Разведывательная западная аналитика, по словам знающих и очень опытных людей, не в состоянии оценить ущерб, который Иран нанес Израилю, поскольку там негласно введена военная цензура.

Ну а внесудебная ликвидация иранских ученых (да еще вместе с их семьями), ответственных только за то, что они работали по специальности на благо своей страны, ставит перед международным сообществом и этические, и юридические вопросы по поводу легитимности подобных действий.

Бомбардировки Израилем иранских научно-исследовательских атомных и профильных производственных объектов полностью поменяли расклад не только в регионе, но и на планете.

Стоит напомнить, что, согласно пресловутой "ядерной сделке", Иран имел право на обогащение 300 килограммов урана до 3,7 процента. Выйдя из договора, Штаты освободили Тегеран от обязательств. В результате, по данным МАГАТЭ на 8 февраля 2025 года, Иран наработал следующие результаты по обогащению: 2927 килограммов - до двух процентов, 3655 килограммов - до пяти процентов, 606,8 килограмма - до 20 и 274,8 килограмма - до 60 процентов.

Большая часть обогащенного урана (в том числе 166,6 килограмма урана, обогащенного до 60 процентов) хранилась на том самом объекте Фордо, по которому "отработали" американцы. Если бы основное хранилище оказалось затронуто, да еще с выходом на поверхность, Ближнему Востоку пришлось бы иметь дело с технологической катастрофой, сопоставимой с чернобыльской.

Что касается геополитических последствий произошедшего, что Европа провалилась в геополитическое же небытие. Россия и Китай, союзничество, сотрудничество и дружба которых прежде вызывали у "дипстейтовцев" по обоим берегам Атлантики икоту и изжогу, сейчас вызывают первородный ужас. Дополнительные бонусы: европротеже Украина никого как рычаг ослабления России не интересует, и Незалежная - точнее, то, что к настоящему моменту от нее осталось, - отправилась в отвал.

И все - как по команде - забыли, что такое "потолок цен на русскую нефть".

Результат воздушных рейдов Израиля против Ирана привел не к ослаблению последнего, а наоборот. Израиль растратил кредит международного понимания и сочувствия, и США, его главный союзник, оказались в ситуации, которую принято называть цугцвангом, когда каждый следующий ход скорее ухудшает, чем улучшает ситуацию.

А вот теперь главное. И знание это будет болезненным.

Те, кто во имя сохранения власти, закрытия собственных личных гештальтов, а также под давлением нарушили все принципы международного права, не решив при этом ни единой проблемы, не справившись ни с одной тактической или стратегической задачей, упростили до любого возможного предела не только упоминание военной "ядерки", но и ее применение. Табу перестало действовать. Оно разрушено. И сейчас все позволено.

И с этим нам всем предстоит жить. До нового витка напряженности. Который, будьте уверены, уже готовят те, кто считает ядерную дубину главным аргументом своих "демократии и прогресса".

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751283600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент утвердил отчеты Правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
- В Сенате подвели итоги конкурса среди журналистов "Парасат"
- В уходящей сессии партия AMANAT выступила инициатором 62 законов
- Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Монголия нацелены на укрепление транспортно-логистического сотрудничества
- Главы МИД Казахстана и России провели встречу в Чолпан-Ате
- Казахстан ведет масштабную модернизацию железнодорожной сети
- АО "ForteBank" объявляет о достижении договоренности по приобретению 100% акций АО "Home Credit Bank"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  