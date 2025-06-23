 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.06.2025
15:27  Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля
14:51  В Узбекистане появится собственный искусственный интеллект. Об этом сообщил Шавкат Мирзиеев на встрече с молодежью
14:42  Откуда пришло название второго по величине города в Кыргызстане?
14:40  Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без, - Елена Караева
13:42  Конституционный суд Казахстана разъяснил как отличить коммерческую организацию от преступной группы
01:16  Кыргызстан. Капремонт роддома и добыча золота в Чаткале - под контролем ГКНБ
00:49  Постоянным координатором ООН в Казахстане назначена Сарангоо Раднаарагчаа из Монголии
00:05  ВС РФ режут оборону ВСУ в Донбассе с замахом на Днепропетровщину – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.06.2025
23:53  Операция Гарпун. КГБ Беларуси сорвал готовящуюся атаку дронами на стратегические объекты страны
21:24  Геостратег: Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана
16:45  Внимание на Пакистан. Исламабад готовит ракету, способную доставить в США ядерный заряд
14:35  Иран получил информацию о проникновении в ходе 12-дневной войны ряда дронов с территории соседних стран
01:50  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска (продолжение)
00:05  Событие недели: "Логичный" итог странной войны без проигравших, - Readovka
Суббота, 28.06.2025
22:24  Сулеев против Бельгера: печатные войны 1995 года. Посвящается Дню работников СМИ Казахстана
16:00  Turkmen Serdar: США создают центральноазиатскую военную коалицию и осваивают советский военный аэродром в Джебеле (Туркмения)
14:21  О некоторых новых тенденциях и технологиях войны Запада, - Андрей Ильницкий
12:15  "Кто бы вы ни были - пощады не будет". Президент Кыргызстана заранее предупредил госорганы о проверках в сентябре
03:13  Как сорвался американо-израильский план госпереворота в Иране, - Дмитрий Минин
01:28  Кыргызстан. После прорыва озера Такыр-Тор вода несется по полям, как сель (видео)
00:05  ВС РФ готовятся к наступлению на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 июня
Пятница, 27.06.2025
23:42  Дед британской разведки Блейз MI6 Метревели был эсэсовцем по кличке "Мясник"
22:31  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска
21:45  ProFinance: В чем секрет дешевой нефти для Китая?
18:03  Прозападные информресурсы тужатся, чтобы рассорить Узбекистан с Россией, - Рустам Масалиев
12:52  Минкульт Кыргызстана предлагает установить госконтроль за использованием имен 13 положительных героев эпоса Манас
12:22  Стала известна примерная стоимость первой АЭС в Казахстане
12:18  ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине
02:14  Как Александр Лукашенко провел Евразийский форум, - Андрей Колесников
01:09  Бескидский тоннель в Карпатах. Канал поставки вооружения НАТО на Украину
00:05  ВС РФ начали наступление к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 июня
Четверг, 26.06.2025
21:53  Война против Ирана – удар по китайской инициативе "Пояс и путь", - Дмитрий Нефедов
20:01  Странам Центральной Азии дорога к Персидскому заливу закрыта, - Виктория Панфилова
17:00  Саммит НАТО в Гааге и "потемкинские деревни" в Крыму
16:00  Когда Узбекистан получит от России топливо для АЭС, - Отабек Аманов
15:44  В Казахстане вводится уголовная ответственность за принуждение к браку и приставание
12:33  Почему у НАТО отвалилось тихоокеанское крыло, - Дмитрий Косырев
03:05  Таджикистан. На границе с Афганистаном изъято особо крупное количество гашиша и один автомат Калашникова
01:52  БРИКС–ЕАЭС: доллар может или должен уйти? - Виктор Малышев
00:05  ВС РФ начали блокировать на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июня
Среда, 25.06.2025
23:39  Китай создает для мира новую схему здравоохранения
22:00  Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов, - Урал Юсупов
19:00  Корейская война началась 75 лет назад, - Валерий Бурт
14:00  Война на Ближнем Востоке вернула интерес Китая к российскому газопроводу "Сила Сибири-2"
13:02  Иранский аспект дела "Иран-контрас" (перевод), - П.В.Густерин
12:25  "Битвы" за казахские земли: про Хрущева, Кунаева и Ташенева, - Данияр Ашимбаев
03:22  Сборная Узбекистана отказалась ехать в Казахстан на боксерский Кубок мира
01:36  На Западе так не принято. Почему Китай не рискнет бросить вызов Израилю, - Ван Чарльз
00:05  ВС РФ взяли в оперативное окружение ВСУ в селе на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 24 июня
Вторник, 24.06.2025
19:00  Парад Победы прошел 80 лет назад в Москве на Красной площади
16:00  Восток есть восток. На "восточные деспотии" принято смотреть с "демократической" точки зрения, - Данияр Ашимбаев
15:28  Покупка недвижимости: удачная инвестиция. Подобрать жилой комплекс Шымкент предлагает от компании BI Group
14:32  Саммит НАТО в Гааге: кому он нужен и чего от него ждать
12:10  "Рубильник", который отключает интернет. Европа всерьез обеспокоена цифровой зависимостью от США
11:45  Казахстан и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане
03:01  У президента Узбекистана появился руководитель Администрации ... и другие назначения
01:44  Формируется трансафриканская нефтепроводная сеть с участием России, - Дмитрий Нефедов
00:05  ВС РФ отразили контрудар ВСУ в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 23 июня
Понедельник, 23.06.2025
21:01  "Хорошая весть о победе". Иран запустил по базам США по одной ракете за каждую американскую бомбу
14:09  ProFinance: Германия и Италия потребовали у США возвращения своего золота
13:50  Россия в Центральной Азии: интеграция в пределах возможного, - ФСК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Откуда пришло название второго по величине города в Кыргызстане?
14:42 30.06.2025

Turmush - Ош - второй по величине город в Кыргызстане, официально получивший статус "Южной столицы" республики, находящийся на юго-восточной окраине Ферганской впадины, у северного подножия Кичи-Алайского хребта (Юго-западная окраина Тянь-Шаня, и северо-восточная окраина Памиро-Алая) на высоте 700 – 100 0 метров над уровнем моря. С трех сторон Ош окружен отрогами этого хребта, а в центре города на высоту более 100 м поднимается гора Сулайман-Тоо.

О названии Оша существует множество легенд и мифов.

Некоторые говорят, что в прошлом на территории нынешнего Оша и к югу от него жили скотоводы племени саков, которых называли "Уш". Другие рассказывают, что название города связано с племенем древнего кыргызского народа "Уз". Третьи отмечают, что поскольку вдоль реки было много зелени, и когда скот бежал к воде, пастухи кричали "Ош".

О том, что в древние времена в этих местах жили пастухи сакских племен, у них были племена, которые назывались "Ош", и, что скотоводы называли коров "Өш", "Уш", "Ош", можно встретить в "Бабур намесинде" книге "Ош путеводитель" авторов М.Кварцова и М.Сулиной (стр. 17).

Первые письменные упоминания о нем встречаются в рукописях XI века. В мемуарах арабских путешественников и географов Абу Исхака Истахри и Абу-Абдаллаха Мухаммеда Мукадасса упоминается, что в X веке Ош был третьим по величине городом в Ферганской долине и столицей государства Саманидов.

Город расположен в очень живописном, удобном месте. Город был обнесен стеной и имел три ворота: на персидском - ворота горам, "дарвоза-йа-Аб" ("Ворота воды") и мукана " Дверь храма огнепоклонников" ("Кадамжалар сири",стр. 21).

Одна из легенд гласит, что пророк Сулайман вел двух быков, запряженных плугами, прямо перед самой своей армией. Он говорит, что когда быки достигнут этой знаменитой горы Сулайман, он сказал "Кош" [все, достаточно]. Именно на основании этого и был назван город.

Название Оша также встречается в известном эпосе "Манас", где связывают с именем скотовода Ошпура. В какой-то легенде, написанной 50 узбекскими авторами, говорится о животноводе, пасшем скот. Он, оказывается, уснул. Коровы за это время перешли из Ферганы и Андижана в Ош. И Занги баба от испуга кричал им "Хуш".

Как известно, в мире есть два города Ош. Первый находится на юге Кыргызстана, а второй - гораздо более молодой и меньший город Ош в провинции Гасконь на юго-западе Франции. Он расположен недалеко от города Тулуза и там в основном производят самолеты.

Так, сведения о древнем городе Ош можно встретить в арабских и персидских письменностях IX-X веков.

Источник - Turmush
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751283720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент утвердил отчеты Правительства и ВАП об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
- В Сенате подвели итоги конкурса среди журналистов "Парасат"
- В уходящей сессии партия AMANAT выступила инициатором 62 законов
- Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Монголия нацелены на укрепление транспортно-логистического сотрудничества
- Главы МИД Казахстана и России провели встречу в Чолпан-Ате
- Казахстан ведет масштабную модернизацию железнодорожной сети
- АО "ForteBank" объявляет о достижении договоренности по приобретению 100% акций АО "Home Credit Bank"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  