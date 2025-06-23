Откуда пришло название второго по величине города в Кыргызстане?

14:42 30.06.2025

Turmush - Ош - второй по величине город в Кыргызстане, официально получивший статус "Южной столицы" республики, находящийся на юго-восточной окраине Ферганской впадины, у северного подножия Кичи-Алайского хребта (Юго-западная окраина Тянь-Шаня, и северо-восточная окраина Памиро-Алая) на высоте 700 – 100 0 метров над уровнем моря. С трех сторон Ош окружен отрогами этого хребта, а в центре города на высоту более 100 м поднимается гора Сулайман-Тоо.



О названии Оша существует множество легенд и мифов.



Некоторые говорят, что в прошлом на территории нынешнего Оша и к югу от него жили скотоводы племени саков, которых называли "Уш". Другие рассказывают, что название города связано с племенем древнего кыргызского народа "Уз". Третьи отмечают, что поскольку вдоль реки было много зелени, и когда скот бежал к воде, пастухи кричали "Ош".



О том, что в древние времена в этих местах жили пастухи сакских племен, у них были племена, которые назывались "Ош", и, что скотоводы называли коров "Өш", "Уш", "Ош", можно встретить в "Бабур намесинде" книге "Ош путеводитель" авторов М.Кварцова и М.Сулиной (стр. 17).



Первые письменные упоминания о нем встречаются в рукописях XI века. В мемуарах арабских путешественников и географов Абу Исхака Истахри и Абу-Абдаллаха Мухаммеда Мукадасса упоминается, что в X веке Ош был третьим по величине городом в Ферганской долине и столицей государства Саманидов.



Город расположен в очень живописном, удобном месте. Город был обнесен стеной и имел три ворота: на персидском - ворота горам, "дарвоза-йа-Аб" ("Ворота воды") и мукана " Дверь храма огнепоклонников" ("Кадамжалар сири",стр. 21).



Одна из легенд гласит, что пророк Сулайман вел двух быков, запряженных плугами, прямо перед самой своей армией. Он говорит, что когда быки достигнут этой знаменитой горы Сулайман, он сказал "Кош" [все, достаточно]. Именно на основании этого и был назван город.



Название Оша также встречается в известном эпосе "Манас", где связывают с именем скотовода Ошпура. В какой-то легенде, написанной 50 узбекскими авторами, говорится о животноводе, пасшем скот. Он, оказывается, уснул. Коровы за это время перешли из Ферганы и Андижана в Ош. И Занги баба от испуга кричал им "Хуш".



Как известно, в мире есть два города Ош. Первый находится на юге Кыргызстана, а второй - гораздо более молодой и меньший город Ош в провинции Гасконь на юго-западе Франции. Он расположен недалеко от города Тулуза и там в основном производят самолеты.



Так, сведения о древнем городе Ош можно встретить в арабских и персидских письменностях IX-X веков.