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В Узбекистане появится собственный искусственный интеллект. Об этом сообщил Шавкат Мирзиеев на встрече с молодежью
14:51 30.06.2025

В Узбекистане появится собственный искусственный интеллект

30 июня 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане начали разработку первой национальной модели искусственного интеллекта. Об этом сообщил Шавкат Мирзиеев во время встречи с молодежью.

По словам главы государства, система будет основана на современных технологиях, но при этом отражать культуру, ценности и историческое наследие Узбекистана. Национальный ИИ станет платформой для новых идей и творчества, особенно среди молодежи.

Параллельно в стране начнут реализовывать 100 проектов в сфере искусственного интеллекта. Основное внимание будет уделено таким направлениям, как финансы, медицина, сельское хозяйство и энергетика.

Кроме того, совместно с ОАЭ запускается программа "Миллион лидеров искусственного интеллекта". Уже в этом году как минимум 100 тысяч молодых узбекистанцев начнут обучение ИИ-технологиям через платформу AI Study.

Проект призван ускорить цифровое развитие страны и подготовить новое поколение специалистов в области высоких технологий.

***

Молодежь Узбекистана – золотое поколение, которому суждено написать новую страницу в истории страны
https://president.uz/
30.06.2025

Президент Шавкат Мирзиеев выступил на встрече по случаю 30 июня – Дня молодежи. Поздравив молодежь Узбекистана с праздником, глава государства выразил веру в талант молодого поколения и восхищение его успехами.

Отмечено, что создаваемые в стране условия для молодежи уже приносят реальные результаты. В прошлом году Узбекистан занял первое место в Центральной Азии по количеству студентов, поступивших в топ-500 университетов мира. Сегодня 30 юношей и девушек обучаются в вузах из топ-10, 500 человек - в топ-100, а 1,5 тысячи - в топ-300.

Наряду с успехами в образовании, узбекистанская молодежь показывает выдающиеся результаты в спорте и культуре. Особая гордость - национальная футбольная сборная, впервые в истории получившая путевку на чемпионат мира.

– Если эпохи первого и второго Ренессанса создавали великие мыслители, то сегодня история отдает эстафету молодым. Вы способны высоко поднимать флаг Узбекистана в самых разных сферах. Вы - золотое поколение, которому как созидателю Нового Узбекистана суждено написать новую страницу в истории, - заявил Шавкат Мирзиеев.

Особое внимание уделяется доступу молодежи к качественному образованию, освоению иностранных языков и современным профессиям.

В рамках проекта "Один миллион программистов" обучение уже прошли 325 тысяч молодых людей. Только в прошлом году 150 тысяч юношей и девушек получили международные языковые сертификаты - в два раза больше, чем в 2023 году.

В 2025 году будут реализованы 8,3 тысячи проектов на сумму 35 миллиардов долларов, что создаст 292 тысячи рабочих мест. В перспективе - проекты на 83 миллиарда долларов и создание полумиллиона новых рабочих мест. Это потребует тысячи специалистов в таких сферах, как "зеленая" экономика, промышленности, энергетика, инженерия и геология.

В ходе встречи Президент выдвинул важные инициативы, направленные на расширение возможностей для молодежи.

Указом Президента учреждена международная школа имени Беруни, где будут углубленно обучаться лучшие выпускники 8-х классов по трем направлениям. Кроме того, ежегодно будут отбираться 3 тысячи самых перспективных школьников, из них не менее 300 - из нуждающихся семей, для подготовки к поступлению в такие ведущие вузы, как Гарвард, Йель, Колумбия, Корнель.

Для тех, кто поступает в престижные зарубежные университеты, но не имеет полной стипендии, предусмотрена новая система поддержки от фонда "Эл-юрт умиди". Увеличиваются квоты по приоритетным направлениям - наука, технологии, энергетика, архитектура, сельское хозяйство. Коммерческие банки начнут выдавать молодым людям льготные кредиты до 20 000 долларов на обучение в вузах из топ-300.

Отдельное внимание уделяется развитию искусственного интеллекта. В приоритетных отраслях - финансы, медицина, сельское хозяйство и энергетика - будут реализованы 100 проектов. В сотрудничестве с ОАЭ стартует программа "Один миллион лидеров в области искусственного интеллекта".

Программы обучения по ИИ будут обновлены совместно с Массачусетским технологическим институтом, а учителя информатики со всех регионов будут проходить специальную подготовку в Университете "Новый Узбекистан".

В конкурсе "Цифровое поколение: девочки" были отобраны 120 стартап-проектов в сферах образования, искусственного интеллекта, "зеленой" экономики и изменения климата, разработанных 7 тысячами учениц и студенток. В этом году проект охватит не менее 50 тысяч девушек.

Создана система поддержки стартапов, в рамках которой уже вложено 145 миллионов долларов венчурного капитала. В ближайшее время объем инвестиций достигнет 1 миллиарда долларов. В школах внедряется "час мастерства и бизнеса", в рамках которого на реализацию ученических идей в форме стартапов направят гранты на сумму 100 миллиардов сумов.

Между вузами ежегодно будет проводиться конкурс "Лучшая креативная идея", победители которого получат гранты из университетских фондов в размере до 300 миллионов сумов.

Для превращения стартапов в прототипы и проведения их апробации Агентство инноваций и IT-парк откроют Центр исследований и разработок. До 50 тысяч долларов расходов на создание прототипов лучших проектов будет покрыто Молодежным венчурным фондом.

Будет также создана система профессионального развития занятых в промышленности, сфере услуг, предпринимательстве и сельском хозяйстве молодых людей. По каждому направлению профессий планируется проведение республиканских конкурсов среди молодежи с равным участием государственных предприятий и частного сектора.

Руководители отраслей ежегодно будут отбирать по 100 молодых специалистов для зарубежных стажировок, на что из средств каждой отрасли будет выделяться по 10 миллиардов сумов.

Для содействия трудоустройству выпускников школ и студентов приняты две отдельные программы. В этой связи "Алокабанк" и "Национальный банк" получили ресурсы на 300 миллионов долларов. В рамках программы "Молодежный бизнес" будет трудоустроено 100 тысяч молодых людей, а по программе "Шаг в будущее" – 140 тысяч выпускников вузов.

Министерство занятости, Торгово-промышленная палата и Национальный банк до конца года запустят платформу, соединяющую выпускников вузов, техникумов и профессиональных колледжей с работодателями. Также будет внедрена электронная система "Доход в движении", которая позволит привлечь 3 миллиона молодых людей в период каникул к видам деятельности, не требующим квалификации.

За последние семь лет состав управленческих кадров значительно омолодился: доля руководителей в возрасте до 40 лет выросла с 37 до 65 процентов. В прошлом месяце был подписан указ Президента о подготовке перспективных кадров и их вовлечении в систему государственного управления.

В Академии государственного управления ежегодно 100 одаренных молодых людей будут обучаться по программе "Лидеры будущего". Им будут прикреплены наставники из числа министров и хокимов, предусмотрены зарубежные стажировки. Выпускники программы станут основными кандидатами на руководящие должности.

Воспитание любви к книге, искусству и культуре играет важную роль в развитии молодежи. Победители соответствующих конкурсов будут выступать в школах отдаленных районов. Для этого хокимиятам поручено предоставить по одному автобусу.

Победителям республиканских конкурсов будут предоставлены льготы при поступлении в вузы культуры и искусства. Победители областного этапа конкурса школьных ансамблей "Иктидор" смогут бесплатно учиться в детских школах искусств и музыки.

Актуальным остается вопрос воспитания патриотизма у молодежи и защиты ее от вредных влияний. Именно этой цели служит недавно открывшийся в парке "Победа" в Ташкенте монумент "Патриоты нации". На нем увековечены имена 196 героически погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, отдавших жизнь за мир и спокойствие Родины. Отмечено, что посещение этого священного места усиливает у молодежи чувство любви и преданности к родной стране.

Молодежная политика Узбекистана получила высокую оценку на международном уровне. Наша страна вошла в десятку государств, наиболее активно реализующих Стратегию ООН "Молодежь – 2030". По индексу развития молодежи Узбекистан признан самым динамично развивающимся государством.

Город Бухара получил статус молодежной столицы Тюркского мира, а Ташкент – молодежной столицы Содружества Независимых Государств.

В эти дни в стране проходит Глобальный молодежный фестиваль. Отмечено, что этот форум стал эффективной площадкой для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества среди молодежи.

Президент подчеркнул, что гордится знаниями и талантом нашей молодежи.

– Каждое ваше достижение – это достижение всего нашего народа. Ваша решимость, здоровое мировоззрение, счастье и успех – это и счастье миллионов родителей, наставников, близких, – сказал глава государства.

Источник - Podrobno.uz
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