Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля

15:27 30.06.2025

...На момент создания Израиля численность его населения составляла всего 806 тысяч человек. К 1958 году население Израиля более чем удвоилось, превысив два миллиона. В 1991 году население достигло пяти миллионов – всего за девять лет. В 2024 году власти Израиля торжественно объявили, что страна пересекла рубеж в 10 миллионов жителей. Правда, из некоторых источников становится понятно, что указанная цифра включает также иностранных рабочих и нелегальных иммигрантов. А к 100-летию нового Израиля власти обещают, что в Израиле численность жителей достигнет 15 миллионов. Прирост, по их мнению, будет обеспечен за счет как высокой рождаемости, так и притока новых иммигрантов....



