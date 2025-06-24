 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Понедельник, 30.06.2025
21:05  Al Hadath: продолжение конфронтации с Россией очень скоро уничтожит Евросоюз
20:35  Китай и ЦентрАзия: друзья настоящие и мнимые, - Сергей Кожемякин
17:25  ProFinance: США проигрывают войну за редкоземельные металлы Китаю
16:22  ЦРУ в Иране (история от создания до 1991 г.), - П.В.Густерин
15:32  Известия: Как вотум недоверия изменит позиции Урсулы фон дер Ляйен. Разбор
15:27  Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля
14:51  В Узбекистане появится собственный искусственный интеллект. Об этом сообщил Шавкат Мирзиеев на встрече с молодежью
14:42  Откуда пришло название второго по величине города в Кыргызстане?
14:40  Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без, - Елена Караева
13:42  Конституционный суд Казахстана разъяснил как отличить коммерческую организацию от преступной группы
01:16  Кыргызстан. Капремонт роддома и добыча золота в Чаткале - под контролем ГКНБ
00:49  Постоянным координатором ООН в Казахстане назначена Сарангоо Раднаарагчаа из Монголии
00:05  ВС РФ режут оборону ВСУ в Донбассе с замахом на Днепропетровщину – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.06.2025
23:53  Операция Гарпун. КГБ Беларуси сорвал готовящуюся атаку дронами на стратегические объекты страны
21:24  Геостратег: Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана
16:45  Внимание на Пакистан. Исламабад готовит ракету, способную доставить в США ядерный заряд
14:35  Иран получил информацию о проникновении в ходе 12-дневной войны ряда дронов с территории соседних стран
01:50  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска (продолжение)
00:05  Событие недели: "Логичный" итог странной войны без проигравших, - Readovka
Суббота, 28.06.2025
22:24  Сулеев против Бельгера: печатные войны 1995 года. Посвящается Дню работников СМИ Казахстана
16:00  Turkmen Serdar: США создают центральноазиатскую военную коалицию и осваивают советский военный аэродром в Джебеле (Туркмения)
14:21  О некоторых новых тенденциях и технологиях войны Запада, - Андрей Ильницкий
12:15  "Кто бы вы ни были - пощады не будет". Президент Кыргызстана заранее предупредил госорганы о проверках в сентябре
03:13  Как сорвался американо-израильский план госпереворота в Иране, - Дмитрий Минин
01:28  Кыргызстан. После прорыва озера Такыр-Тор вода несется по полям, как сель (видео)
00:05  ВС РФ готовятся к наступлению на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 июня
Пятница, 27.06.2025
23:42  Дед британской разведки Блейз MI6 Метревели был эсэсовцем по кличке "Мясник"
22:31  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска
21:45  ProFinance: В чем секрет дешевой нефти для Китая?
18:03  Прозападные информресурсы тужатся, чтобы рассорить Узбекистан с Россией, - Рустам Масалиев
12:52  Минкульт Кыргызстана предлагает установить госконтроль за использованием имен 13 положительных героев эпоса Манас
12:22  Стала известна примерная стоимость первой АЭС в Казахстане
12:18  ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине
02:14  Как Александр Лукашенко провел Евразийский форум, - Андрей Колесников
01:09  Бескидский тоннель в Карпатах. Канал поставки вооружения НАТО на Украину
00:05  ВС РФ начали наступление к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 июня
Четверг, 26.06.2025
21:53  Война против Ирана – удар по китайской инициативе "Пояс и путь", - Дмитрий Нефедов
20:01  Странам Центральной Азии дорога к Персидскому заливу закрыта, - Виктория Панфилова
17:00  Саммит НАТО в Гааге и "потемкинские деревни" в Крыму
16:00  Когда Узбекистан получит от России топливо для АЭС, - Отабек Аманов
15:44  В Казахстане вводится уголовная ответственность за принуждение к браку и приставание
12:33  Почему у НАТО отвалилось тихоокеанское крыло, - Дмитрий Косырев
03:05  Таджикистан. На границе с Афганистаном изъято особо крупное количество гашиша и один автомат Калашникова
01:52  БРИКС–ЕАЭС: доллар может или должен уйти? - Виктор Малышев
00:05  ВС РФ начали блокировать на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июня
Среда, 25.06.2025
23:39  Китай создает для мира новую схему здравоохранения
22:00  Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов, - Урал Юсупов
19:00  Корейская война началась 75 лет назад, - Валерий Бурт
14:00  Война на Ближнем Востоке вернула интерес Китая к российскому газопроводу "Сила Сибири-2"
13:02  Иранский аспект дела "Иран-контрас" (перевод), - П.В.Густерин
12:25  "Битвы" за казахские земли: про Хрущева, Кунаева и Ташенева, - Данияр Ашимбаев
03:22  Сборная Узбекистана отказалась ехать в Казахстан на боксерский Кубок мира
01:36  На Западе так не принято. Почему Китай не рискнет бросить вызов Израилю, - Ван Чарльз
00:05  ВС РФ взяли в оперативное окружение ВСУ в селе на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 24 июня
Вторник, 24.06.2025
19:00  Парад Победы прошел 80 лет назад в Москве на Красной площади
16:00  Восток есть восток. На "восточные деспотии" принято смотреть с "демократической" точки зрения, - Данияр Ашимбаев
15:28  Покупка недвижимости: удачная инвестиция. Подобрать жилой комплекс Шымкент предлагает от компании BI Group
14:32  Саммит НАТО в Гааге: кому он нужен и чего от него ждать
12:10  "Рубильник", который отключает интернет. Европа всерьез обеспокоена цифровой зависимостью от США
11:45  Казахстан и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане
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Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля
15:27 30.06.2025

...На момент создания Израиля численность его населения составляла всего 806 тысяч человек. К 1958 году население Израиля более чем удвоилось, превысив два миллиона. В 1991 году население достигло пяти миллионов – всего за девять лет. В 2024 году власти Израиля торжественно объявили, что страна пересекла рубеж в 10 миллионов жителей. Правда, из некоторых источников становится понятно, что указанная цифра включает также иностранных рабочих и нелегальных иммигрантов. А к 100-летию нового Израиля власти обещают, что в Израиле численность жителей достигнет 15 миллионов. Прирост, по их мнению, будет обеспечен за счет как высокой рождаемости, так и притока новых иммигрантов....

Источник - Фонд стратегической культуры
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