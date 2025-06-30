 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Известия: Как вотум недоверия изменит позиции Урсулы фон дер Ляйен. Разбор
15:32 30.06.2025

Фон дер Ляйен грозят последствия коррупционного скандала

30 июня 2025

В июле состоится голосование в Европарламенте по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за ее участия в скандале, связанном с коррупцией в период пандемии. Утверждение вотума потребует поддержки абсолютного большинства в Европарламенте, которое пока занимает сторону чиновницы, однако раскол уже намечается. Сможет ли процедура поколебать позиции фон дер Ляйен - в разборе "Известий".

Суть обвинения

• Вотум недоверия в отношении Урсулы фон дер Ляйен был поддержан из-за скандала Pfizergate, связанном с закупками вакцин в период пандемии (подробнее об этом мы писали здесь). Суть обвинения заключается в том, что во время пандемии COVID-19 фон дер Ляйен вела переговоры с американской фармацевтической компанией Pfizer о закупке миллионов доз вакцины - общая стоимость контрактов достигала около €35 млрд. Европейский суд постановил, что Еврокомиссия нарушила принципы административной прозрачности.

• Сторонниками начала процесса о вотуме недоверия стали преимущественно депутаты консервативных фракций. Они считают, что фон дер Ляйен игнорирует парламентский контроль, принимает ключевые решения без надлежащего обсуждения и подрывает роль единственного напрямую избранного законодательного органа ЕС.

Справка "Известий"
В соответствии с правилами ЕС, для начала рассмотрения вотума достаточно собрать подписи 72 депутатов. Полученные 74 подписи обеспечили формальный запуск процедуры, хотя для принятия вотума необходимо получить две трети голосов присутствующих. На данный момент в составе ЕП 720 депутатов. У правящей коалиции 399 мандатов, у "Зеленых" - 53, у оппозиции - 267.

• Европейская народная партия, к которой относится глава ЕК, и "зеленые" не поддержат инициативу, однако сама процедура вотума привлечет внимание к проблемам прозрачности бюрократической системы ЕС. Ожидается, что пленарные дебаты и голосование пройдут в июле. Давление и внимание СМИ к обсуждению вотума могут побудить ее пойти на политические уступки, хотя вряд ли вотум будет принят.

Будущее Урсулы фон дер Ляйен

• Председатель ЕК опирается на поддержку большинства в Европарламенте, поэтому ее положение отличается прочностью. На текущем этапе большинство депутатов сохраняют политическую лояльность к фон дер Ляйен, видя в ней фигуру, способную обеспечить стабильность.

• Формат работы органов власти ЕС предполагает коллективную ответственность. Например, такие решения, как закупка вакцин, принимаются не только главой ЕК, а специализированными структурами. Даже если Урсула фон дер Ляйен вела личную переписку с представителями фармацевтических компаний, процесс заключения контрактов официально закреплен за коллегиальными органами. В результате это создает правовую защиту от прямых обвинений.

• Дополнительную защиту обеспечивает дипломатический иммунитет главы ЕК. Этот статус ограничивает возможности для преследования в национальных и международных судах. Даже в случае обнаружения спорных обстоятельств потребуется провести тщательное разбирательство. Однако крайне сложно добыть доказательства в условиях институциональной закрытости.

• В условиях сохраняющихся геополитических вызовов и нестабильности на внешних границах Европейского союза институциональная устойчивость становится приоритетом для части стран-членов. Смена главы ЕК в такой момент может породить непредсказуемые последствия. Поэтому, несмотря на резонансность скандала с вакцинами, Урсула фон дер Ляйен, заручившись большинством в Европарламенте и поддержкой либерального истеблишмента, сохранит свой пост.

Последствия вотума

• Вотум недоверия - предусмотренный Договором о функционировании Европейского союза механизм, который позволяет Европейскому парламенту выразить официальное недоверие всей Еврокомиссии, включая ее председателя. В случае успеха такого вотума все члены ЕК обязаны подать в отставку коллективно, включая главу, независимо от того, была ли их личная деятельность предметом критики или нет. Подобная инициатива может стать катализатором значительных перемен на высших уровнях европейского управления.

• ЕК уже пять раз сталкивалась с этой процедурой, однако в итоге вотумы о недоверии ни разу не выносились. Подача инициативы о вотуме недоверия сама по себе уже сигнализирует о глубоких разногласиях между частью депутатов Европарламента и исполнительной властью ЕС. Даже если голосование не приведет к отставке, само его проведение может ослабить политические позиции Урсулы фон дер Ляйен. Такой процесс снизит ее легитимность в глазах отдельных государств-членов и уменьшит ее способность эффективно реализовывать повестку в оставшийся срок мандата. Это может привести к затягиванию принятия ключевых инициатив, увеличению внутриполитических трений, а также к росту давления со стороны отдельных парламентских групп.

• Запуск процедуры вотума недоверия способен активизировать национальные дискуссии внутри государств-членов о будущем роли ЕС и усилить позиции евроскептиков. На фоне голосования о вотуме может сформироваться представление о нестабильности Евросоюза, что, в свою очередь, может отражаться на экономических ожиданиях, доверии инвесторов и даже на динамике евро.

• На внутриполитическом уровне Европарламента такой шаг может изменить конфигурацию парламентских альянсов и нарушить сложившиеся неформальные договоренности между основными политическими группами.

При написании материала "Известия" беседовали и учитывали мнения:
политолога Георгия Забаринского;
политолога Вадима Трухачева;
политолога Станислава Тарасова;
политолога Дмитрия Бридже;
политолога Владимира Шаповалова.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751286720


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