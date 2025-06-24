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Китай и ЦентрАзия: друзья настоящие и мнимые, - Сергей Кожемякин
20:35 30.06.2025

Китай и ЦентрАзия: друзья настоящие и мнимые

Официальный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан и прошедший в Астане саммит "Китай - Центральная Азия" доказали, что долгосрочные интересы Пекина и региона совпадают. Местные элиты, однако, продолжают лавирование, рискуя потерять истинных союзников ради сиюминутных выгод.

Последние месяцы прошли под знаком усиления позиций в Центральной Азии западных стран. Минувшей осенью в Нью-Йорке состоялась министерская встреча пяти государств региона и США. За этим, уже весной, последовали саммиты "Центральная Азия - Евросоюз" и "Центральная Азия - Италия". На каждой из встреч руководители предлагали собеседникам воспользоваться природными богатствами региона и его возможностями.

Это при том, что ответная польза вызывает много сомнений. Суммарный товарооборот США с пятью республиками Центральной Азии, например, составляет всего 5,5 миллиарда долларов. Зато негативное влияние очевидно. Деятельность подконтрольных Западу финансовых институтов (МВФ, Всемирного банка) напрямую способствовала неолиберальным реформам и деиндустриализации, а спонсируемые из-за рубежа неправительственные организации насаждают националистические, антикоммунистические, прозападные настроения.

Другое дело - Китай. Его сотрудничество с регионом является по-настоящему взаимовыгодным. По итогам прошлого года совокупный торговый оборот достиг 95 миллиардов долларов. Это почти половина всей торговли Центральной Азии с зарубежными странами. Что касается инвестиций КНР, они идут в реальную экономику, помогая развитию энергетики, транспортной сферы, обрабатывающей промышленности.

Важность отношений была подтверждена последними событиями. 16 июня в Казахстан прибыл с визитом Председатель КНР Си Цзиньпин. На приуроченном к поездке инвестиционном форуме стороны подписали около шести десятков соглашений на сумму 24 миллиарда долларов. "Китайская Народная Республика - добрый сосед, близкий друг и надежный партнер Казахстана. Благодаря вашей личной поддержке казахско-китайское взаимодействие развивается беспрецедентными темпами в духе всестороннего и вечного стратегического партнерства. Отношения между нашими странами всегда строились на дружбе и сотрудничестве", - заверил президент республики Касым-Жомарт Токаев. В частности, он призвал компанию CNNC построить вторую атомную электростанцию (первую будет возводить "Росатом"), а также совместными с Пекином усилиями создать грузовой терминал в порту Курык на Каспийском море.

Разговор о перспективах сотрудничества продолжился 17 июня на саммите "Китай - Центральная Азия". Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать индустриальный и инфраструктурный пояс, включающий взаимосвязанные промышленные кластеры, технопарки и логистические хабы с привлечением китайских инвестиций и технологий. Его коллега из Киргизии Садыр Жапаров выделил шесть направлений углубления партнерства, среди которых транспорт, энергетика, финансы, образование, наука, безопасность. О совместных проектах говорили в своих выступлениях главы Таджикистана и Туркмении.

Подтверждая заинтересованность в стабильном и развитом регионе, Си Цзиньпин объявил о выделении безвозмездного гранта в размере 1,5 миллиарда юаней на проекты в социальной сфере. При поддержке Пекина в Центральной Азии будут созданы центры по борьбе с бедностью и опустыниванием. Также Китай выделит квоты для профессиональной подготовки трех тысяч специалистов из стран региона.

Вместе с тем руководство КНР явно не тешит себя иллюзиями относительно искренности партнеров. Льстивые уверения в "вечной дружбе" и приглашения к сотрудничеству звучат из их уст и на встречах с западными лидерами. В выступлении Си Цзиньпина содержались прозрачные намеки на то, что пресловутая многовекторная политика стран региона должна иметь свои границы, не посягая на интересы соседей. Руководитель Китая призвал "защищать справедливый и равноправный международный порядок". Напомнив, что нынешний год ознаменован 80-летием Победы над фашизмом и основания ООН, Си Цзиньпин настаивал на объединении усилий в отстаивании международной справедливости, в борьбе против гегемонии и политики силы, совместной работе ради создания многополярного мира. "В тяжелые годы войны народы Китая и Центральной Азии протянули руку друг другу, разделили горе и радости, внесли крупный вклад в справедливое дело человечества, - напомнил он. - Важно отстаивать историческую правду, защищать итоги Второй мировой войны, поддержать ооноцентричное мироустройство для того, чтобы международный мир и развитие были более устойчивыми и предсказуемыми".

Схожие принципы закреплены в принятых по итогам саммита совместных документах - договоре о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве и Астанинской декларации. Лидеры, поставившие свои подписи, обязались не вступать в союзы и блоки, направленные против других сторон, и не предпринимать враждебные действия, выступили за формирование более справедливого международного порядка.

Для Пекина это серьезный дипломатический успех, особенно учитывая попытки западных держав закрепиться в регионе. В начале июня в Вашингтоне прошла организованная американскими "мозговыми центрами" панельная дискуссия "Казахстан: развивающаяся держава Центральной Азии". Участвовавший в ней посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев назвал Соединенные Штаты ключевым партнером Астаны. По его словам, превращение республики в транзитный хаб Евразии отвечает интересам обоих государств.

Вскоре, 12 июня, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщили в американском госдепартаменте, стороны "обсудили расширение возможностей для двусторонней торговли и инвестиций, а также важность надежной инфраструктуры и благоприятной нормативно-правовой среды для американских компаний в Казахстане". "США намерены продолжать сотрудничество с Казахстаном в целях расширения взаимодействия в сфере безопасности, содействия региональной интеграции через дипломатическую платформу С5+1, а также изучения взаимовыгодных коммерческих возможностей, особенно в технологическом секторе и в сфере критически важных полезных ископаемых", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Геологическая служба США одновременно с этим сообщила, что в республиках Центральной Азии выявлено 384 участка, содержащих редкоземельные металлы. Интерес к этим богатствам проявляют и другие западные столицы. В Лондоне недавно прошел горнодобывающий форум, организованный правительствами Великобритании и Таджикистана. Как сообщили в Душанбе, форум способствовал привлечению инвестиций, обмену знаниями и сотрудничеству на всех этапах добычи полезных ископаемых.

Ряд американских аналитических центров между тем подготовил доклад, советуя Белому дому безотлагательно заняться разработкой центральноазиатской стратегии. Этого, по их мнению, требуют фактор Китая как "растущего, равного Америке, конкурента за мировое господство", а также ресурсы региона. "Заинтересованность Америки в получении приоритетного доступа к этим ресурсам для себя или своих союзников имеет первостепенное значение. Равно как и в приобретении способности отказывать в них противникам США, в частности Китаю", - откровенно признают авторы доклада.

Столь прямодушно постулируемые гегемонистские цели не могут не беспокоить Пекин. Его задача - не дать превратить Центральную Азию в плацдарм Запада.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751304900


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