Al Hadath: продолжение конфронтации с Россией очень скоро уничтожит Евросоюз

21:05 30.06.2025

Al Hadath Ирак

30 июня 2025



Болезни, которыми страдает Трамп

Al Hadath: продолжение конфронтации с Россией очень скоро уничтожит Евросоюз



Европа ставит себя в опасное положение, соглашаясь быть марионеткой США, пишет Al Hadath. Если жители континента хотят стабильности, то для них крайне важно наладить отношения с Россией, потому что именно она всегда оберегала их цивилизацию от краха.



Арва Мохаммед аш-Шаер (الدكتورة أروى محمد الشاعر)



На каждом саммите НАТО мы наблюдаем одну и ту же картину: европейские лидеры собираются вместе, словно школьники, ожидающие указаний от Вашингтона и готовые следовать за любым решением Дональда Трампа. Вновь ведутся разговоры о необходимости увеличить расходы на оборону, мнимой российской угрозе и подготовке к потенциальному конфликту.



Но кто первым решил, что Россия - это враг? Кто утверждал, что Европе выгодно участвовать в бессмысленной гонке вооружений со своим историческим соседом? Вы забыли или намеренно игнорируете, что Россия - это прежде всего европейская страна? И кто заинтересован в том, чтобы вовлечь Европу в это стратегическое безумие?



Россия - это не враг, а часть Европы в культурном, цивилизационном и историческом смысле. Россия - истинно европейская страна, обладающая значительным культурным и интеллектуальным влиянием на континенте. И когда же сосед, который внес свой вклад в формирование европейской идентичности, стал представлять экзистенциальную угрозу?



Если обратиться к истории, мы увидим, что Россия не только играла важную роль в европейском балансе сил, но и стала величайшим гарантом победы свободы над фашизмом. Осталась бы Европа свободной, если бы не мужество Красной Армии в борьбе с Гитлером? Возродилась бы она после Второй мировой войны?



Более 27 миллионов россиян отдали свои жизни за освобождение континента, в то время как американские войска высадились на пляжах Нормандии лишь под самый конец и праздновали победу, одержанную другими. Как могут европейские лидеры оправдывать свои действия по демонизации России после стольких исторических событий?



Ситуация на Украине вызывает еще больше беспокойства. Кто поджег фитиль? Кто в 2014 году сверг избранное правительство и установил прозападный режим? Кто использовал деньги, оружие и средства массовой информации для создания государства, которое стало источником угроз и проблем для России? Кто же привел сионистского комика Владимира Зеленского к власти в стране, которая оказалась в центре внимания интересов Америки и Великобритании? Кто же нарушил "Минские соглашения", преградив путь к диалогу и развязав вооруженный конфликт, к которому украинский народ не был готов и даже не стремился?



Россия неоднократно ясно давала понять, что в случае угрозы ее границам она будет защищать свою территорию. Однако Запад, к сожалению, не хочет слышать ничьих предупреждений и видит только свои интересы.



Теперь давайте обратимся к Европе - к группе стран, которые стремятся к влиянию, но не могут похвастаться полной независимостью. Как такие государства, как Германия, Франция и другие, могут согласиться стать марионетками в руках Белого дома? Как можно увеличивать военные расходы, когда бюджеты на образование, здравоохранение и социальное обеспечение сокращаются? Как можно тратить деньги на вооружение, когда обычные европейцы сталкиваются с жилищным кризисом, высокой стоимостью жизни и ухудшением ее качества? Это ли та свобода, которую вам обещали? Или вы стали заложниками американской концепции безопасности, заточенной под военно-промышленный комплекс Вашингтона?



Россия не представляет реальной угрозы для Европы, а скорее является жертвой продолжающейся политической, экономической и информационной блокады. Главный враг Европы - не Россия, а потеря ее независимости в принятии решений и полное подчинение американскому влиянию.



НАТО никогда не рассматривался как исключительно оборонительный союз. Это инструмент для расширения влияния и диктата. Сегодня он втягивает Европу в конфликты, в которых она не заинтересована. Вместо того чтобы способствовать миру, он размещает американские ракеты на территории европейских стран. После распада Советского Союза он стала инструментом, который США использовали для расширения своего влияния и установления гегемонии в процессе принятия решений в Европе. Этот альянс находится под руководством Пентагона, а не Брюсселя.



О, европейцы! Если вы продолжите вооружать Украину и провоцировать Москву, то будущее станет только хуже. Европе нужна не новая холодная война, а взаимопонимание. Россия - это важный партнер, если вы стремитесь к достижению баланса и стабильности на континенте. Помните, что ваши истинные враги не те, кто делит с вами этот континент, а те, кто сеет раздор между вами. Помните, что войны разжигаются в Вашингтоне, и вы находитесь между двумя опасностями - стать зависимыми и потерпеть крах.



О, европейцы! У вас еще есть время одуматься. Россия вам не чужая. Она вам не враг. Она всегда была той, кто оберегал вашу цивилизацию от краха. Продолжение этой искусственно созданной враждебности может уничтожить то, что осталось от вашего единства и суверенитета.



Пришло время пробудиться и переосмыслить свои действия. Освободитесь от оков слепого подчинения, чтобы не стать инструментом в чужой войне.



Когда я уже почти закончила статью, я узнала неприятную новость: президент США Дональд Трамп публично призвал отменить судебный процесс над коррупционером Биньямином Нетаньяху. Создается впечатление, что военные преступления остаются безнаказанными, а убийцы чувствуют себя в безопасности, как только осваивают искусство массовых убийств и истребления мирных жителей.



Каким моральным изъяном страдает этот человек? Как низко пал человек, который стоит во главе крупнейшей экономики мира? Стала ли кровь десятков тысяч палестинских мучеников - женщин, детей и стариков - героической? Точное число погибших неизвестно, так как многие тысячи остаются погребенными под завалами или в братских могилах, образовавшихся в результате авианалетов оккупационных войск. В дополнение к десяткам тысяч раненых и искалеченных, а также к тем, кто выжил, но чья душа и тело были травмированы потерей близких. Разве можно оправдать ежедневные убийства сотен людей только за то, что они стояли в очереди за буханкой хлеба или мешком муки?



Европу ждет страшная катастрофа. Все зависит от одного решения Трампа



Нетаньяху при поддержке Трампа продолжает ежедневно убивать во имя "самообороны". С каких пор захватчики, которые вторглись на чужую территорию, имеют право говорить о самообороне? Когда убийство детей и бомбардировка семей в лагерях для перемещенных лиц стали самообороной? Какой закон в мире позволяет человеку, виновному в совершении тяжких преступлений, избежать справедливого наказания?



Призыв Трампа является ярким доказательством того, что у него нет совести. Это вопиющее проявление самой опасной формы моральной деградации, громогласное заявление о моральном разложении и серьезном подрыве основ правосудия. Это ужасающий пример союза насилия и коррупции, когда преступник становится героем, а судебные процессы отменяются под предлогом лицемерной защиты международных интересов.