Ким Чен Ын не сдержал слез: в Пхеньяне почтили память бойцов КНДР, сражавшихся на Курском фронте

23:05 30.06.2025

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и министр культуры России Ольга Любимова приняли участие в торжественном мероприятии в честь первой годовщины договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.



Когда на кадрах хроники показали северокорейских бойцов, участвовавших в освобождении Курской области, зал встал, почтив память павших воинов и выказать уважение живым.



На Родине гробы с телами погибших в боях с ВСУ встречал лично Ким Чен Ын.



