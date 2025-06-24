ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 30 июня

00:05 01.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 30 июня в разрезе СВО. Русские войска возобновили наступление на Запорожском направлении. Мы также рассмотрели феномен радости украинского населения из-за удара по ТЦК в Кривом Роге.



Прорыв в Каменское



