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Вторник, 01.07.2025
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ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 30 июня
00:05 01.07.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 30 июня в разрезе СВО. Русские войска возобновили наступление на Запорожском направлении. Мы также рассмотрели феномен радости украинского населения из-за удара по ТЦК в Кривом Роге.

Прорыв в Каменское



Подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении. В ходе заранее подготовленной операции нашим передовым частям удалось закрепиться в северной части большого села Каменское, оборону которого в прошлый период наступления подавить окончательно не получилось из-за резкого ввода в бой противником резервов в полосе Степовое – Малые Щербаки – Щербаки. Однако теперь ситуация изменилась. Ухудшение обстановки для ВСУ на Покровском, Константиновском, Купянском и Сумском направлениях привело к тому, что силы с ранее пребывавших в оперативной паузе участков начали собираться для усиления активных секторов. В частности, как указывала редакция Readovka, среди прочих Запорожское направление покинули 48-я ОАБр и другие соединения ВСУ. Теперь у неприятеля возможностей маневрировать резервами еще меньше, чем это было раньше – количество направлений и степень напряжения на них не позволяют украинскому командованию быстро поддержать Запорожское.

Обращает на себя внимание то, что ВС РФ атаковали Каменское по самому сложному и наименее пригодному для атаки пути – напрямую через устье реки Янчекрак. Однако ставка на элемент неожиданности оказалась верной – неприятель просто не ожидал, что русские штурмовики дерзко ворвутся в северную часть села и закрепятся там. Успех позволит нашим силам на своеобразном плацдарме на севере Каменского оттянуть на себя крупные силы противника, в то время как со стороны села Лобковое части 58-й армии уже зацепились за восточные окраины Каменского. Помимо этого, из района населенного пункта Степовое наши войска начали охватывать Каменское для дальнейшего блокирования маршрута отхода украинской армии на Степногорск. Вместе с тем со стороны сел Щербаки и Малые Щербаки ВС РФ начали атаку в направлении населенных пунктов Павловка, Новояковлевка и окружающих их поселков. Тем самым русская армия формирует предпосылки к дальнейшему наступлению на Заречное и Камышеваху или же на Юрковку и Таврическое. Через обе пары сел проходит шоссе Н-08, соединяющее Запорожье и Орехов. Однако выбор – разворачивать ли вектор атаки на Орехов или же пробиваться вглубь – будет сделан командованием ВС РФ в будущем, когда станет понятным состояние обороны ВСУ в ее глубине.

Как подружиться с гражданским населением

Вопрос настроений внутри украинского общества является одним из ключевых для СВО. Наравне с ним встает вопрос – как "вырвать" гражданское население незалежной из сетей пропаганды Банковой, что выведет режим Зеленского из поля устойчивости и, соответственно, боеспособности. Очевидным является тот факт, что украинский обыватель нуждается в убежденности, что ВС РФ – это не армия аннексий и оккупаций, а армия-освободительница. Однако пропаганда противника сделала все, чтобы убедить простых людей в том, что всякая атака русской армии на военную и промышленную инфраструктуру – это якобы нападение на гражданские объекты. Более того, факт того, что ВСУ часто устраивают склады и разворачивают пункты временной дислокации на территории гражданских объектов, сделал свое дело – успешное поражение склада или скопления военных обязательно будет выдано за целенаправленное давление именно на гражданское население. Да и частые попадания украинских зенитных ракет в жилую застройку, как ни странно, играют Банковой на руку. При таком информационном шлейфе убеждение населения государства-противника весьма затруднено – пробивать "контур пропаганды" порой сложнее, чем эшелонированную оборону в лоб.

Однако опыт удара "Герани" по ТЦК в Кривом Роге показал, что местное население не просто воодушевилось – более того, жители в комментариях под постами местных информресурсов задавали риторический вопрос: "а почему не баллистика?". Своей реакцией они как бы намекнули, что не против помощи от русских ракетчиков – в деле обеспечения возможности без опаски выйти в магазин, на прогулку или попросту вернуться домой.

Вместе с колоссальной работой по введению населения в заблуждение, да еще в условиях, когда это заблуждение воспроизводит само себя, украинское государство допустило громадную ошибку. Оно показало, что жизнь при режиме Зеленского и так скорее напоминает оккупацию, чем пусть и не шикарную, но все же жизнь свободного человека в свободном обществе. Эта ошибка заключалась в том, что Банковая начала воспринимать население незалежной как "топливо" для своего противостояния с РФ и попросту отлавливать людей, манипулируя системой бронирования, в том числе и в отношении тех, чей гражданский статус защищен законом. Тем самым между государством как системой с номенклатурой функционеров и обществом сформировалась – не побоимся этого слова – пропасть.

Стоит предположить, что если ВС РФ уделят системное внимание вопросу уничтожения ТЦК, архивов при них и сопутствующей инфраструктуры, то мобилизация на Украине даст серьезнейшие сбои. Тем более, что так называемая цифровизация воинского учета в стране находится пока только на начальных стадиях. Ввиду этого уничтожение территориальных картотек и баз комплектования ВСУ создаст для Киева проблемы, к которым он явно не готов. Мало того, что потенциально мобилизация может быть серьезно затруднена – местное население скажет нашим Вооруженным силам большое спасибо. Отождествление ВС РФ со своими, а ВСУ с чужими, и помощь процессу формирования этих образов в голове украинского обывателя – факторы, несправедливо недооцененные в России.

Вчера, 29 июня, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751317500


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