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Президент Туркменистана провел рабочее совещание по сельскому хозяйству
00:34 01.07.2025

Президент Туркменистана провел рабочее совещание по цифровой системе
30.06.2025

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание по цифровой системе с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыева и хякимов велаятов, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся сельскохозяйственного сектора страны и проводимой в регионах работы.

Первому слово было предоставлено хякиму Ахалского велаята Т.Нурмырадову.

Предваряя отчет, хяким сообщил добрую весть о том, что хлеборобы региона успешно выполнили договорные обязательства, собрав более 400 тысяч тонн пшеницы, и от имени жителей велаята выразил признательность Президенту Туркменистана, а также Национальному Лидеру туркменского народа Герою-Аркадагу за созданные условия для продуктивного труда.

Затем, докладывая о ходе текущих сезонных сельскохозяйственных кампаний в регионе, хяким сообщил, что в настоящее время на завершающем этапе находится жатва зерновых. В целях подготовки земель к следующему посевному сезону на освободившихся от урожая полях проводится вспашка. Вместе с тем осуществляется отбор семян пшеницы к очередному севу. Принимаются необходимые меры по обеспечению своевременных расчетов с производителями зерна за сданный урожай.

На полях велаята, засеянных хлопчатником, продолжаются междурядная обработка, подпитка минеральными удобрениями и полив.

Ведется соответствующая работа по сбору урожая картофеля и овощебахчевых культур, выращенных на сельскохозяйственных угодьях региона, и обеспечению этой продукцией внутренних рынков.

Хяким также доложил о ходе строительства объектов социально-культурного и производственного назначения, запланированных к открытию в регионе в текущем году в рамках Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программы.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов искренне поздравил хлеборобов велаята с выполнением договорных обязательств и пожелал им дальнейших трудовых успехов.

В числе основных направлений ведущихся сезонных сельскохозяйственных работ глава государства отметил сбор оставшегося на полях урожая пшеницы без потерь и до последнего зернышка и проведение на должном уровне агротехнических мероприятий на площадях с хлопчатником, дав хякиму конкретные поручения.

Кроме того, Президент Туркменистана поручил хякиму осуществлять контроль за качественным и своевременным строительством объектов, запланированных к сдаче в эксплуатацию в регионе в текущем году.

Затем хяким Балканского велаята Х.Ашырмырадов доложил о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний.

Как сообщалось, в настоящее время в регионе осуществляется уборка пшеницы до последнего зернышка и без потерь, подготовка освободившихся от урожая полей к следующей посевной, заготовка высококачественных семян пшеницы для будущего сезона.

Принимаются необходимые меры по обеспечению своевременных расчетов с производителями пшеницы за сданный урожай.

На хлопковых полях велаята осуществляются полив, междурядная обработка и подпитка посевов минеральными удобрениями.

В соответствии с поставленными задачами по дальнейшему укреплению продовольственного изобилия в стране, проводится работа по заготовке картофеля и других овощебахчевых культур, выращиваемых в велаяте, и обеспечению внутренних рынков этой продукцией.

Хяким также доложил о ходе строительства объектов, которые планируется сдать в эксплуатацию на территории региона в текущем году в рамках Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программы.

Резюмируя отчет, Президент Туркменистана отметил, что строгое соблюдение норм агротехники при проведении сельскохозяйственных работ является главным условием получения в будущем богатых урожаев, поручив в этой связи хякиму держать под контролем проводимые агротехнические мероприятия на сельхозугодьях региона.

Глава государства также подчеркнул важность успешной реализации задач, обозначенных в программах социально-экономического развития страны, дав хякиму ряд указаний.

Затем хяким Дашогузского велаята Д.Бабаев доложил о ходе проводимых в регионе сезонных сельхозработ.

Сообщалось, что продолжается жатва пшеницы, выращенной на полях велаята. В целях подготовки к посевной следующего года проводятся вспашка освобожденных от зерновых площадей и подготовка семенного материала. Делается все необходимое для своевременных расчетов с производителями пшеницы за сданный государству урожай.

На полях велаята, засеянных хлопчатником, с эффективным задействованием сельхозтехники выполняются междурядная обработка, подпитка минеральными удобрениями и полив.

Вместе с тем осуществляется уборка весеннего картофеля и овощебахчевых культур.

Наряду с этим в велаяте продолжаются уход за рисовыми полями и подпитка минеральными удобрениями в соответствии с агротехническими нормами.

Хяким также доложил о ходе строительства объектов социально-культурного и производственного назначения, намеченных к сдаче в эксплуатацию в регионе в текущем году в рамках Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программы.

Заслушав отчет, Президент Туркменистана отметил необходимость принятия комплексных мер по обеспечению качественного и организованного проведения агротехнических мероприятий, адресовав хякиму в этой связи конкретные поручения.

Глава государства также распорядился держать под контролем реализацию запланированных на текущий год работ в регионе в соответствии с программами социально-экономического развития страны.

Затем хяким Лебапского велаята М.Аннанепесов доложил о ходе сезонных сельскохозяйственных кампаний в регионе.

Как сообщалось, в настоящее время осуществляется вспашка земель с целью подготовки освобожденных от пшеницы полей к следующей посевной. В ходе этих работ особое внимание уделяется эффективной эксплуатации сельхозтехники. Также продолжается заготовка высококачественных семян пшеницы. Принимаются необходимые меры по обеспечению своевременных расчетов с производителями пшеницы за сданный государству урожай.

На сельхозплощадях велаята в соответствии с нормами агротехники выполняются междурядная обработка, подпитка минеральными удобрениями и полив хлопчатника.

Наряду с уходом за полями с весенним картофелем и овощебахчевыми продолжается сбор выращенного урожая этих культур.

Уход за рисовыми полями региона осуществляется в соответствии с требованиями агротехники.

Хяким также доложил о темпах строительства объектов социально-культурного и производственного назначения, запланированных к открытию в регионе в нынешнем году в рамках Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года.

Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность строгого соблюдения агротехнических норм при проведении сезонных сельскохозяйственных кампаний, особенно при уходе за хлопчатником, и дал хякиму конкретные поручения на этот счет.

Глава государства также распорядился обеспечить контроль за качественным и своевременным выполнением строительных работ на объектах, запланированных к сдаче в эксплуатацию в этом году на территории велаята.

Затем хяким Марыйского велаята Б.Оразов доложил о ходе в регионе сезонных сельскохозяйственных работ.

Как сообщалось, принимаются необходимые меры для уборки выращенного в велаяте урожая пшеницы без потерь. В рамках подготовки к посевной будущего года осуществляются вспашка освободившихся от зерновых культур полей и отбор высококачественных семян. Реализуются шаги по обеспечению своевременных расчетов с производителями за сданный урожай пшеницы.

На хлопковых полях велаята в соответствии с нормами агротехники выполняются междурядная обработка, подпитка минеральными удобрениями и полив.

Ведутся работы по уборке урожая картофеля и овощебахчевых культур, выращенных на сельскохозяйственных угодьях велаята и доставке этой продукции населению.

Вместе с тем в регионе продолжается сев сахарной свеклы, а на уже засеянных площадях проводится полив.

Хяким также доложил о ходе строительства объектов социального, культурного и производственного назначения, запланированных к сдаче в эксплуатацию на территории региона в текущем году в соответствии с Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах и Национальной сельской программой.

Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность сбора урожая пшеницы в велаяте без потерь и до последнего зернышка, а также ухода за хлопковыми полями с учетом агротехнических требований, дав хякиму ряд соответствующих поручений.

Глава государства также распорядился осуществлять контроль за своевременным и качественным выполнением строительных работ на объектах социально-культурного и производственного назначения, запланированных к открытию на территории региона в текущем году, в соответствии с программами социально-экономического развития Туркменистана.

Затем заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев доложил о ходе в стране сезонных сельскохозяйственных кампаний.

Как сообщалось, уборка урожая пшеницы в Отчизне находится в завершающей стадии. Своевременно осуществляются расчеты с производителями за сданный государству урожай зерна. Наряду с этим ведутся работы по подготовке площадей и семян пшеницы к посевной следующего года.

В регионах продолжается уход за полями с хлопчатником в соответствии с нормами агротехники, в частности, междурядная обработка, подкормка минеральными удобрениями и полив.

Также осуществляются работы по уходу за рисовыми полями в Дашогузском и Лебапском велаятах, а в Марыйском велаяте продолжается сев сахарной свеклы.

Руководствуясь поставленными задачами по дальнейшему укреплению продовольственного изобилия в стране, в регионах проводятся мероприятия по уборке и доставке населению урожая картофеля и овощебахчевых культур.

Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на важной роли аграрного сектора в национальной экономике. В этой связи глава государства отметил необходимость широкого внедрения в сельскохозяйственное производство современных методов и технологий, передового опыта для повышения урожайности и качества сельхозпродукции в целях дальнейшего развития отрасли в соответствии с требованиями времени, адресовав вице-премьеру ряд конкретных поручений.

Затем, обращаясь к участникам рабочего совещания, глава государства подчеркнул важность принятия необходимых мер для надлежащего завершения зерноуборочной кампании, а также качественного ухода за хлопчатником, закладки основы под урожай пшеницы следующего года, распорядившись держать под строгим контролем проводимые в этом направлении работы.

Завершая рабочее совещание по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751319240


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