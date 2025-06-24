Казахстан потребовал от Shell и Eni вернуть контроль над заводом на Карачаганаке

12:25 01.07.2025

Западный консорциум "разочаровал" власти республики



АСТАНА, 1 июл - Sputnik. Казахстанское правительство потребовало от западных корпораций Shell и Eni вернуть контроль над строительством завода на Карачаганакском месторождении государственному "КазМунайГазу".



Как сообщают отраслевые СМИ, решение приняли из-за "разочарования ходом возведения ГПЗ".



Несколько недель назад Bloomberg писал о том, что консорциум во главе с Eni и Shell предложил Казахстану увеличить стоимость строительства с изначальных 3,5 до 6 миллиардов долларов и попросил покрыть расходы в 1 миллиард долларов для "обеспечения рентабельности".



Корреспонденту Sputnik Казахстан в Минэнерго ответили, что республика рассматривает варианты реализации проекта с привлечением альтернативных исполнителей, в том числе не исключая продвижение реализации КГПЗ через НК "КазМунайГаз".