В Самарканде стало на две туристические деревни больше

12:27 01.07.2025

В ближайшие дни официальный статус получат еще два села. В целом до конца года число туристических деревень в регионе достигнет 17.



САМАРКАНД, 30 июн - Sputnik. В минувшие выходные в Ургутском и Нурабадском районах Самаркандской области прошли церемонии вручения председателям сел Аманкутан и Оксой сертификатов о присвоении статуса туристических, сообщает корреспондент Sputnik.



Два горных села в Самаркандской области официально стали туристическими деревнями



Село Аманкутан - живописное горное поселение в Ургутском районе. Сегодня здесь функционируют более 50 семейных гостевых домов, установлены капсулы для отдыха, работают торговые точки и объекты сервиса. В летние месяцы его ежедневно посещают от 5 до 10 тыс. гостей.



"Село Аманкутан, прежде всего, интересно своими горными пейзажами, кристально чистой рекой Амункутансай и особым климатом. Следует отметить, что статус туристического даст селу ряд преимуществ. Прежде всего, в таких селах улучшается дорожно-транспортная инфраструктура, проводится высокоскоростной интернет. Предприниматели туристических сел легче и быстрее могут получить кредит, а значит - построить новый объект, в котором найдут работу, в первую очередь, местные жители", - отметил начальник Управления туризма Джурабек Суюнов.



Он также подчеркнул, что далеко не каждое село может обрести этот статус. Здесь важны его история, традиционный уклад жизни, стремление сохранить и популяризировать культурное наследие.



Село Оксой расположено в предгорьях Нурабадского района. Оно известно во многом благодаря святыне "Хазрат Довуд", которую в теплое время года ежедневно посещают до 5 тыс. человек. В селе имеется порядка 20 семейных гостевых домов, обустроены пункты питания и торговли, работает Wi-Fi, повсюду установлены камеры видеонаблюдения.



Оба села находятся в 40-45 км от Самарканда.



"В настоящее время в области открыты 4 туристические деревни и 1 туристическая махалля. В ближайшие дни официальный статус обретут еще два села. В целом до конца года число туристических сел достигнет 17", - рассказал представитель Управления туризма Мухаммад Мардонов.