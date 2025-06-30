|Министром транспорта Казахстана назначен возглавлявший КТЖ Нурлан Сауранбаев
15:41 01.07.2025
Нурлан Сауранбаев назначен министром транспорта
30.06.2025, 10:07
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил министра транспорта Казахстана, передает Rail-news.kz со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства Нурлан Сауранбаев назначен министром транспорта Республики Казахстан.
Нурлан Сауранбаев родился в 1967 году в Джамбуле, в 1991 году окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности "экономист".
Трудовую деятельность начал в 1991 году руководителем частной коммерческой компании, где проработал до 1997 года.
В 1997-1998 годах был исполнительным директором Конгресса предпринимателей.
В 1998-2000 годах - директором департамента РГП "Қазақстан темір жолы".
В 2000-2002 годах занимал должности первого вице-президента, генерального менеджера, руководителя группы по управлению проектом реконструкции ОАО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" ЗАО "ННК "Казахойл".
В 2002-2004 годах был директором департамента инжиниринговых и сервисных проектов ЗАО "НК "КазМунайГаз".
С 2004 по 2007 годы - генеральным директором ТОО "ТенизСервис".
В 2007-2010 годах - управляющим директором акционерного общества НК "КазМунайГаз".
В 2010-2011 годах - советником заместителя председателя правления, управляющим директором АО "ФНБ "Самрук-Казына".
С 2011 по 2014 годы работал вице-министром индустрии и новых технологий.
Позже занимал должность заместителя министра обороны.
В 2017 году руководил организационным комитетом Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки EXPO-2017.
С ноября 2017 года по июнь 2018 года занимал пост акима Шымкента.
С января 2019 года Нурлан Сауранбаев работал в Администрации Президента.
В апреле 2021 года он возглавил национальную компанию "Қазақстан темір жолы".
Напомним, 8 июня 2025 указом Президента Марат Карабаев был освобожден от должности министра транспорта.
Ранее, 14 мая, на заседании Совета безопасности по вопросам развития транспортно-логистической отрасли Глава государства объявил ему выговор, критически оценив ситуацию в отрасли. Среди озвученных проблем - трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние ряда пропускных пунктов, а также отставание от графика реализации крупных инфраструктурных и транзитных проектов.