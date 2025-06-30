 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Министром транспорта Казахстана назначен возглавлявший КТЖ Нурлан Сауранбаев
15:41 01.07.2025

Нурлан Сауранбаев назначен министром транспорта

30.06.2025, 10:07

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил министра транспорта Казахстана, передает Rail-news.kz со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства Нурлан Сауранбаев назначен министром транспорта Республики Казахстан.



Нурлан Сауранбаев родился в 1967 году в Джамбуле, в 1991 году окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности "экономист".

Трудовую деятельность начал в 1991 году руководителем частной коммерческой компании, где проработал до 1997 года.

В 1997-1998 годах был исполнительным директором Конгресса предпринимателей.

В 1998-2000 годах - директором департамента РГП "Қазақстан темір жолы".

В 2000-2002 годах занимал должности первого вице-президента, генерального менеджера, руководителя группы по управлению проектом реконструкции ОАО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" ЗАО "ННК "Казахойл".

В 2002-2004 годах был директором департамента инжиниринговых и сервисных проектов ЗАО "НК "КазМунайГаз".

С 2004 по 2007 годы - генеральным директором ТОО "ТенизСервис".

В 2007-2010 годах - управляющим директором акционерного общества НК "КазМунайГаз".

В 2010-2011 годах - советником заместителя председателя правления, управляющим директором АО "ФНБ "Самрук-Казына".

С 2011 по 2014 годы работал вице-министром индустрии и новых технологий.

Позже занимал должность заместителя министра обороны.

В 2017 году руководил организационным комитетом Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки EXPO-2017.

С ноября 2017 года по июнь 2018 года занимал пост акима Шымкента.

С января 2019 года Нурлан Сауранбаев работал в Администрации Президента.

В апреле 2021 года он возглавил национальную компанию "Қазақстан темір жолы".

Напомним, 8 июня 2025 указом Президента Марат Карабаев был освобожден от должности министра транспорта.

Ранее, 14 мая, на заседании Совета безопасности по вопросам развития транспортно-логистической отрасли Глава государства объявил ему выговор, критически оценив ситуацию в отрасли. Среди озвученных проблем - трудности с пропуском грузов на границе, неудовлетворительное состояние ряда пропускных пунктов, а также отставание от графика реализации крупных инфраструктурных и транзитных проектов.

Источник - Rail-news.kz
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