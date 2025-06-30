Учебник по кибербезопасности. В Монголии издана книга "Тайная разведка Чингис хана"

16:09 01.07.2025

Авторы книг-исследования под названием "Тайная разведка Чингис хаана" уверены, что их труд займет достойное место в научной литературе. В книге впервые изучается "Сокровенное сказание монголов" с точки зрения разведывательных исследований Потрясателя Вселенной.



В своей книге авторы исследования Ж.Соеомбо и Ж.Тувшинтур ставят целью связать исторические источники XIII века с современными концепциями и практиками разведки.



В отличие от традиционных исторических исследований, это исследование фокусируется на разведывательных аспектах, заложенных в "Сокровенном сказании монголов". Работу можно рассматривать как практическое руководство по разведывательной деятельности древних монголов, переведенное на понятный современный язык.



-Такой подход позволяет смотреть на события и персонажей с позиции стратегического мышления и информационного управления-считают первые читатели и критики.



Работа соединяет в себе монголоведение, историю военной тактики, стратегии и разведки. Это создает уникальную платформу для сравнения древних методов с современными концепциями разведки. Авторы подчеркивают, что "Сокровенное сказание монголов" - это не просто исторический документ, а глубокий труд, содержащий теоретические основы и практические приемы разведывательной деятельности.



В ней описаны конкретные методы сбора информации, ее распространения, контрразведки и дезинформации - элементы, которые по-прежнему актуальны сегодня.



В книге подробно рассматриваются такие исторические факты как операция "Серый конь", исследование местности и работа с людьми, использование дезинформации для достижения стратегических целей. Есть глава под названием "Основы стратегического мышления в XIII веке - принципы планирования и принятия решений".



Исследование доказывает высокий уровень интеллектуального и информационного управления в Монгольской империи, систему которая по своим масштабам и эффективности могла и сегодня составить конкуренцию современным методам разведки.



- "Сокровенное сказание монголов" это наше бесценное наследие. Если читать его под правильным углом, можно использовать разведывательное управление и стратегические уроки XIII века даже сегодня, - говорит Ж.Соеомбо, один из авторов книги.



Авторы считают, что древние методы используются в современных информационных войнах, кибербезопасности и стратегическом планировании.



Автор: Норжима ЦЫБИКОВА

30 июн 2025