 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Вторник, 01.07.2025
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16:09  Учебник по кибербезопасности. В Монголии издана книга "Тайная разведка Чингис хана"
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12:27  В Самарканде стало на две туристические деревни больше
12:25  Казахстан потребовал от Shell и Eni вернуть контроль над заводом на Карачаганаке
02:23  Как после разгрома Германии японцы "искали дружбу" с СССР и пытались использовать Сталина для перемирия с США, - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 30 июня
Понедельник, 30.06.2025
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17:25  ProFinance: США проигрывают войну за редкоземельные металлы Китаю
16:22  ЦРУ в Иране (история от создания до 1991 г.), - П.В.Густерин
15:32  Известия: Как вотум недоверия изменит позиции Урсулы фон дер Ляйен. Разбор
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14:42  Откуда пришло название второго по величине города в Кыргызстане?
14:40  Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без, - Елена Караева
13:42  Конституционный суд Казахстана разъяснил как отличить коммерческую организацию от преступной группы
01:16  Кыргызстан. Капремонт роддома и добыча золота в Чаткале - под контролем ГКНБ
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00:05  ВС РФ режут оборону ВСУ в Донбассе с замахом на Днепропетровщину – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.06.2025
23:53  Операция Гарпун. КГБ Беларуси сорвал готовящуюся атаку дронами на стратегические объекты страны
21:24  Геостратег: Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана
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14:35  Иран получил информацию о проникновении в ходе 12-дневной войны ряда дронов с территории соседних стран
01:50  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска (продолжение)
00:05  Событие недели: "Логичный" итог странной войны без проигравших, - Readovka
Суббота, 28.06.2025
22:24  Сулеев против Бельгера: печатные войны 1995 года. Посвящается Дню работников СМИ Казахстана
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14:21  О некоторых новых тенденциях и технологиях войны Запада, - Андрей Ильницкий
12:15  "Кто бы вы ни были - пощады не будет". Президент Кыргызстана заранее предупредил госорганы о проверках в сентябре
03:13  Как сорвался американо-израильский план госпереворота в Иране, - Дмитрий Минин
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00:05  ВС РФ готовятся к наступлению на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 июня
Пятница, 27.06.2025
23:42  Дед британской разведки Блейз MI6 Метревели был эсэсовцем по кличке "Мясник"
22:31  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска
21:45  ProFinance: В чем секрет дешевой нефти для Китая?
18:03  Прозападные информресурсы тужатся, чтобы рассорить Узбекистан с Россией, - Рустам Масалиев
12:52  Минкульт Кыргызстана предлагает установить госконтроль за использованием имен 13 положительных героев эпоса Манас
12:22  Стала известна примерная стоимость первой АЭС в Казахстане
12:18  ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине
02:14  Как Александр Лукашенко провел Евразийский форум, - Андрей Колесников
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00:05  ВС РФ начали наступление к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 июня
Четверг, 26.06.2025
21:53  Война против Ирана – удар по китайской инициативе "Пояс и путь", - Дмитрий Нефедов
20:01  Странам Центральной Азии дорога к Персидскому заливу закрыта, - Виктория Панфилова
17:00  Саммит НАТО в Гааге и "потемкинские деревни" в Крыму
16:00  Когда Узбекистан получит от России топливо для АЭС, - Отабек Аманов
15:44  В Казахстане вводится уголовная ответственность за принуждение к браку и приставание
12:33  Почему у НАТО отвалилось тихоокеанское крыло, - Дмитрий Косырев
03:05  Таджикистан. На границе с Афганистаном изъято особо крупное количество гашиша и один автомат Калашникова
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Среда, 25.06.2025
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Учебник по кибербезопасности. В Монголии издана книга "Тайная разведка Чингис хана"
16:09 01.07.2025

Авторы книг-исследования под названием "Тайная разведка Чингис хаана" уверены, что их труд займет достойное место в научной литературе. В книге впервые изучается "Сокровенное сказание монголов" с точки зрения разведывательных исследований Потрясателя Вселенной.

В своей книге авторы исследования Ж.Соеомбо и Ж.Тувшинтур ставят целью связать исторические источники XIII века с современными концепциями и практиками разведки.

В отличие от традиционных исторических исследований, это исследование фокусируется на разведывательных аспектах, заложенных в "Сокровенном сказании монголов". Работу можно рассматривать как практическое руководство по разведывательной деятельности древних монголов, переведенное на понятный современный язык.

-Такой подход позволяет смотреть на события и персонажей с позиции стратегического мышления и информационного управления-считают первые читатели и критики.

Работа соединяет в себе монголоведение, историю военной тактики, стратегии и разведки. Это создает уникальную платформу для сравнения древних методов с современными концепциями разведки. Авторы подчеркивают, что "Сокровенное сказание монголов" - это не просто исторический документ, а глубокий труд, содержащий теоретические основы и практические приемы разведывательной деятельности.

В ней описаны конкретные методы сбора информации, ее распространения, контрразведки и дезинформации - элементы, которые по-прежнему актуальны сегодня.

В книге подробно рассматриваются такие исторические факты как операция "Серый конь", исследование местности и работа с людьми, использование дезинформации для достижения стратегических целей. Есть глава под названием "Основы стратегического мышления в XIII веке - принципы планирования и принятия решений".

Исследование доказывает высокий уровень интеллектуального и информационного управления в Монгольской империи, систему которая по своим масштабам и эффективности могла и сегодня составить конкуренцию современным методам разведки.

- "Сокровенное сказание монголов" это наше бесценное наследие. Если читать его под правильным углом, можно использовать разведывательное управление и стратегические уроки XIII века даже сегодня, - говорит Ж.Соеомбо, один из авторов книги.

Авторы считают, что древние методы используются в современных информационных войнах, кибербезопасности и стратегическом планировании.

Автор: Норжима ЦЫБИКОВА
30 июн 2025

Источник - Буряад Yнэн
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751375340


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