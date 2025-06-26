В Афганистане после уничтожения посевов опия начало расти употребление героина

16:17 01.07.2025

В Афганистане вместо опиума и марихуаны начало расти употребление героина



На фоне снижения традиционного потребления марихуаны и опиума в Афганистане стало расти употребление тяжелых наркотиков, таких как героин и метамфетамин. Об этом сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), передает Ariana News.



В отчете отмечается, что общее число людей, употребляющих наркотики высокого риска, по стране составляет примерно 27 000 человек (24 330 мужчин и 2 670 женщин). Около 2 150 детей младше 15 лет также употребляют наркотики.



По сравнению с общей популяцией, лица, употребляющие опасные наркотики, имеют более низкий социально-экономический статус. Половина из них не имеет формального образования, а более одной пятой участников опроса сообщили, что у них нет жилья.



В отчете также указано, что около 8% респондентов заявили о использовании инъекционных наркотиков, причем более 75% из них делились шприцами, что увеличивает риск передачи заболеваний.



Тем не менее представитель МВД "Исламского Эмирата Афганистан" Абдул Матин Кани сообщил, что за последние четыре года было проведено около 98 000 рейдов, в результате которых уничтожено 38 000 гектаров посевов опия. Также уничтожены более 20 000 торговых точек и изъято свыше 8 500 тонн наркотиков.



Кани отметил, что около 28 000 человек были задержаны по обвинениям в контрабанде, а более 150 000 наркозависимых прошли реабилитацию. По его словам, уровень наркомании в Афганистане достиг нуля, и сейчас идет контрабанда только некоторых тяжелых наркотиков, причем в ней замешаны некоторые европейские государства и страны-соседи.



26 июня 2025