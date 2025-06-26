 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.07.2025
17:00  Право сильного: международная система безопасности – в кризисе, - Николай Кузьмин
16:17  В Афганистане после уничтожения посевов опия начало расти употребление героина
16:09  Учебник по кибербезопасности. В Монголии издана книга "Тайная разведка Чингис хана"
15:41  Министром транспорта Казахстана назначен возглавлявший КТЖ Нурлан Сауранбаев
12:27  В Самарканде стало на две туристические деревни больше
12:25  Казахстан потребовал от Shell и Eni вернуть контроль над заводом на Карачаганаке
02:23  Как после разгрома Германии японцы "искали дружбу" с СССР и пытались использовать Сталина для перемирия с США, - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 30 июня
Понедельник, 30.06.2025
23:05  Ким Чен Ын не сдержал слез: в Пхеньяне почтили память бойцов КНДР, сражавшихся на Курском фронте
22:00  Пояс хаоса вокруг России и Китая от США и Европы. Какие государства станут новыми жертвами?
21:05  Al Hadath: продолжение конфронтации с Россией очень скоро уничтожит Евросоюз
20:35  Китай и ЦентрАзия: друзья настоящие и мнимые, - Сергей Кожемякин
17:25  ProFinance: США проигрывают войну за редкоземельные металлы Китаю
16:22  ЦРУ в Иране (история от создания до 1991 г.), - П.В.Густерин
15:32  Известия: Как вотум недоверия изменит позиции Урсулы фон дер Ляйен. Разбор
15:27  Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля
14:51  В Узбекистане появится собственный искусственный интеллект. Об этом сообщил Шавкат Мирзиеев на встрече с молодежью
14:42  Откуда пришло название второго по величине города в Кыргызстане?
14:40  Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без, - Елена Караева
13:42  Конституционный суд Казахстана разъяснил как отличить коммерческую организацию от преступной группы
01:16  Кыргызстан. Капремонт роддома и добыча золота в Чаткале - под контролем ГКНБ
00:49  Постоянным координатором ООН в Казахстане назначена Сарангоо Раднаарагчаа из Монголии
00:05  ВС РФ режут оборону ВСУ в Донбассе с замахом на Днепропетровщину – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.06.2025
23:53  Операция Гарпун. КГБ Беларуси сорвал готовящуюся атаку дронами на стратегические объекты страны
21:24  Геостратег: Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана
16:45  Внимание на Пакистан. Исламабад готовит ракету, способную доставить в США ядерный заряд
14:35  Иран получил информацию о проникновении в ходе 12-дневной войны ряда дронов с территории соседних стран
01:50  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска (продолжение)
00:05  Событие недели: "Логичный" итог странной войны без проигравших, - Readovka
Суббота, 28.06.2025
22:24  Сулеев против Бельгера: печатные войны 1995 года. Посвящается Дню работников СМИ Казахстана
16:00  Turkmen Serdar: США создают центральноазиатскую военную коалицию и осваивают советский военный аэродром в Джебеле (Туркмения)
14:21  О некоторых новых тенденциях и технологиях войны Запада, - Андрей Ильницкий
12:15  "Кто бы вы ни были - пощады не будет". Президент Кыргызстана заранее предупредил госорганы о проверках в сентябре
03:13  Как сорвался американо-израильский план госпереворота в Иране, - Дмитрий Минин
01:28  Кыргызстан. После прорыва озера Такыр-Тор вода несется по полям, как сель (видео)
00:05  ВС РФ готовятся к наступлению на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 июня
Пятница, 27.06.2025
23:42  Дед британской разведки Блейз MI6 Метревели был эсэсовцем по кличке "Мясник"
22:31  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска
21:45  ProFinance: В чем секрет дешевой нефти для Китая?
18:03  Прозападные информресурсы тужатся, чтобы рассорить Узбекистан с Россией, - Рустам Масалиев
12:52  Минкульт Кыргызстана предлагает установить госконтроль за использованием имен 13 положительных героев эпоса Манас
12:22  Стала известна примерная стоимость первой АЭС в Казахстане
12:18  ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине
02:14  Как Александр Лукашенко провел Евразийский форум, - Андрей Колесников
01:09  Бескидский тоннель в Карпатах. Канал поставки вооружения НАТО на Украину
00:05  ВС РФ начали наступление к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 июня
Четверг, 26.06.2025
21:53  Война против Ирана – удар по китайской инициативе "Пояс и путь", - Дмитрий Нефедов
20:01  Странам Центральной Азии дорога к Персидскому заливу закрыта, - Виктория Панфилова
17:00  Саммит НАТО в Гааге и "потемкинские деревни" в Крыму
16:00  Когда Узбекистан получит от России топливо для АЭС, - Отабек Аманов
15:44  В Казахстане вводится уголовная ответственность за принуждение к браку и приставание
12:33  Почему у НАТО отвалилось тихоокеанское крыло, - Дмитрий Косырев
03:05  Таджикистан. На границе с Афганистаном изъято особо крупное количество гашиша и один автомат Калашникова
01:52  БРИКС–ЕАЭС: доллар может или должен уйти? - Виктор Малышев
00:05  ВС РФ начали блокировать на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июня
Среда, 25.06.2025
23:39  Китай создает для мира новую схему здравоохранения
22:00  Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов, - Урал Юсупов
19:00  Корейская война началась 75 лет назад, - Валерий Бурт
14:00  Война на Ближнем Востоке вернула интерес Китая к российскому газопроводу "Сила Сибири-2"
13:02  Иранский аспект дела "Иран-контрас" (перевод), - П.В.Густерин
12:25  "Битвы" за казахские земли: про Хрущева, Кунаева и Ташенева, - Данияр Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
В Афганистане после уничтожения посевов опия начало расти употребление героина
16:17 01.07.2025

В Афганистане вместо опиума и марихуаны начало расти употребление героина

На фоне снижения традиционного потребления марихуаны и опиума в Афганистане стало расти употребление тяжелых наркотиков, таких как героин и метамфетамин. Об этом сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), передает Ariana News.

В отчете отмечается, что общее число людей, употребляющих наркотики высокого риска, по стране составляет примерно 27 000 человек (24 330 мужчин и 2 670 женщин). Около 2 150 детей младше 15 лет также употребляют наркотики.

По сравнению с общей популяцией, лица, употребляющие опасные наркотики, имеют более низкий социально-экономический статус. Половина из них не имеет формального образования, а более одной пятой участников опроса сообщили, что у них нет жилья.

В отчете также указано, что около 8% респондентов заявили о использовании инъекционных наркотиков, причем более 75% из них делились шприцами, что увеличивает риск передачи заболеваний.

Тем не менее представитель МВД "Исламского Эмирата Афганистан" Абдул Матин Кани сообщил, что за последние четыре года было проведено около 98 000 рейдов, в результате которых уничтожено 38 000 гектаров посевов опия. Также уничтожены более 20 000 торговых точек и изъято свыше 8 500 тонн наркотиков.

Кани отметил, что около 28 000 человек были задержаны по обвинениям в контрабанде, а более 150 000 наркозависимых прошли реабилитацию. По его словам, уровень наркомании в Афганистане достиг нуля, и сейчас идет контрабанда только некоторых тяжелых наркотиков, причем в ней замешаны некоторые европейские государства и страны-соседи.

26 июня 2025

Источник - EADaily
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751375820


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 июня 2025 года №927
- Кадровые перестановки
- Завершилась работа третьей сессии Парламента VIII созыва
- Администрацией Президента проанализирована деятельность правоохранительных органов
- Итоги госаудита эффективности бюджетных расходов на подготовку спортсменов рассмотрены в ВАП РК
- Право сильного: международная система безопасности – в кризисе
- Темпы сбора раннего урожая значительно опережают плановые показатели
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании СМИД ОДКБ
- Верховный Суд подвел итоги работы судов республики за 1 полугодие 2025 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  