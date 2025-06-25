Военное обозрение: Всадники Апокалипсиса из Баку

19:06 01.07.2025 Всадники Апокалипсиса из Баку



То, что начали выдавать горячие азербайджанские господа и дамы на телеканалах, вызывает сегодня легкую такую оторопь. Сложно сказать, у кого в голове выбило пару предохранителей, от чего целая страна пошла вразнос, но тут дело кажется серьезным.



То, что из Баку начался кромешный лай в сторону России из-за шести граждан России азербайджанского происхождения - знаете, вот если бы мы из-за каждого бандюка родом оттуда начинали бы войну - уже бы Закавказья не было как такового. Но мы сейчас оставим российско-азербайджанские отношения немного в сторону, ими будут заниматься другие коллеги. Мы посмотрим на Азербайджан несколько с более высокой орбиты.



Ведущая азербайджанского государственного телеканала "Баку ТВ" прошлой ночью сообщила (Наша армия войдет в Иран: ведущая азербайджанского ТВ сделала неоднозначное заявление), что армия Азербайджана в скором времени может войти в Тебриз, расположенный на северо-западе Ирана.



Ранее издание Caliber опубликовало материал (Хаменеи и его война с Азербайджаном), в котором было сделано следующее заявление:



"Основным врагом Азербайджана в Иране является верховный лидер Али Хаменеи, который на протяжении многих лет проводит враждебную политику по отношению к Баку".



Совпадение? Вот так внезапно, и Россия, и Иран в один миг стали врагами. Ладно Россия, у всех этих бывших советских к нам претензий до самого Страшного Суда, но тут уже понеслось в обе стороны.



С Россией понятно - сейчас дадут команду придушить диаспоры и в Баку могут орать что угодно, но здесь начнется стон кромешный. Уже пообщался с представителями этого народа у себя, диаспорные, мягко говоря, в шоке. Они такого кульбита никак не ожидали и прекрасно понимают перспективы: "Чемодан - вокзал - Баку" никому не нравится, потому что на родине не особо будут рады. Местным корма мало. Ну, а здесь…



Но мы посмотрим на юг. Там, в Иране, население которого составляет 80 миллионов человек, 16% - этнические азербайджанцы. И они - та карта, на которую рассчитывают в Азербайджане.



Вообще, если посмотреть на ирано-азербайджанские отношения, так они чуть ли не братские. Инвестиции, договоры о сотрудничестве, встречи на высшем уровне…



Кстати, после такой вот встречи на границе, на открытии ГЭС, и погиб предыдущий президент Ирана Ибрагим Раиси. При очень странных обстоятельствах.



А на днях президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева тщательно расследовать сообщения о том, что израильские беспилотники и самолеты могли проникнуть в воздушное пространство Ирана через Азербайджан. Или проникли. Не в больших количествах, но тем не менее. Алиев, понятное дело, все отрицает, но…



Многие сведущие в той круговерти (например, политолог Андрей Пионтковский (объявлен в РФ иноагентом)) говорят о том, что команда Алиева с нетерпением ждала атаки Израиля и скорой капитуляции Ирана.



Есть устоявшееся мнение, что после разгрома Ирана, Турция и Азербайджан безотлагательно приступили бы к разделу Ирана и Армении. И никто в регионе им не смог бы помешать.



Более того, Андрей Пионтковский пишет, что президент Алиев еще неделю назад записал свое обращение к нации:



"Братья и сестры! К Вам обращаюсь я, друзья мои. Падение преступного режима в Тегеране породило атмосферу безвластия и хаоса на большей территории Ирана. В этой обстановке моей первейшей озабоченностью как главы государства Азербайджан становится безопасность 25 млн наших дорогих соотечественников. Я только что переговорил со своим другом и братом президентом Эрдоганом…"



Ну да, знакомо. Прикрываясь примерно такими же словами начинались многие конфликты в мире. Не был бы исключением и этот случай, но вот беда - Иран выстоял и теперь призывает Азербайджан к ответу.



Алиев реально в некрасивой ситуации, и в Тегеране прекрасно знают, откуда летели дроны с севера, Баку вынужденно оправдывается, но… лучшая защита, как известно - это нападение.



"Именно Хаменеи дает зеленый свет всем шавкам, которые лают в сторону Азербайджана. Они распространяют фейки, создают видимость „внутреннего шиитского недовольства", апеллируют к религии, не имея к ней никакого отношения, строят свою риторику на лозунгах, написанных в кабинете верховного лидера. Это не самостоятельные персонажи - это марионетки, ведомые одной рукой. Рукой человека, который патологически боится современного, успешного, независимого Азербайджана.



Хаменеи боится самого факта существования Азербайджана как светского, тюркского, суверенного государства, в котором религия - это личный выбор, а не инструмент диктата. Его идеологическая модель, основанная на подчинении, репрессиях и страхе, рушится при одном взгляде на Баку. И это вызывает у него ярость".



Хаменеи ведет войну с Азербайджаном. Путин ведет войну с Азербайджаном. Пашинян ведет войну с Азербайджаном



Все ведут прокси-войну с Азербайджаном. И только брат Эрдоган, посадивший террористов на трон в Сирии, желает мира. Два Д’Артаньяна против всего мира на Ближнем Востоке и дальше.



Единственное, что вызывает неподдельное удивление - с чего вся каша заварилась?



То, что Баку внезапно слетел с катушек, явно кем-то (с инициалами Р.Т.Э.) подначиваемый и начинает выпады в сторону России и Ирана - это нелогично.



Да, сегодня Азербайджан - довольно уверенная такая страна, с нормальной экономикой, правда, дипломатия ни к черту последнее время, но: откуда столько гонора, хотелось бы узнать.



Ведь для того, чтобы так себя вести в отношении России и Ирана, надо как минимум, иметь для этого основания. А их как бы нет, США не прилетит на бомбардировщиках, у них иной вектор приложения имеется, Израиль.



Армия могла бы стать аргументом для такой уверенности, но, извините, вооруженные силы Азербайджана - это несерьезно. Они, конечно, достаточно сильны для регионального конфликта. Например, для того чтобы захватить Карабах у Армении, которая не стала его защищать, то есть для войны с карабахским ополчением, армия Азербайджана вполне подошла бы.



Но лезть на Иран…



500 танков, столько же БМП и почти 500 БТР российского производства - это, конечно, - внушительная сила. Но сомнительно, что они смогут сыграть хоть какую-то роль в противостоянии с Ираном. Танков у Ирана больше в три раза, БТР и БПМ тоже больше. И они тоже российского производства.



У Ирана есть ракеты и беспилотники. Да, у Азербайджана БПЛА тоже есть, израильские. Дружба Баку и Иерусалима - она крепка, в вооруженных силах Азербайджана израильская техника прописалась давно. Броневики, БРДМ, САУ, РСЗО, ОТРК (кстати, Lora, с дальностью более 400 км). Израиль очень неплохо поставляет свое оружие, счет идет на миллиарды.



Войска ПВО РА (Республики Азербайджан), которые должны по идее сравняться с израильской ПВО при отражении удара Ирана, который неминуемо последует, как показывает практика, в случае агрессии (а как еще назвать то, что озвучили на "Баку ТВ"), на деле не представляет собой ничего.



Если у Ирана было много разнообразных ЗРК с различными возможностями, то ПВО РА сможет надежно прикрыть только дворец семьи Алиевых и не более того.



Все, что есть приличного у ПВО РА - это 18 ПУ ЗРК С-300ПМУ2 "Фаворит". И эти два дивизиона, сами понимаете, смогут частично закрыть небо над Баку и не более того, потому что перезарядка С-300 - дело небыстрое, особенно у неопытных расчетов. А откуда там опытным взяться? Не та страна.



Все остальное - "Бук-М1", "Барак-8МХ" (тоже израильский ЗРК), С-125, С-200, Spyder SR (тоже израильское старье) - это все не про современные гиперзвуковые и баллистические ракеты. Да, есть еще Т-38 "Стилет", белорусско-украинский ЗРК, но, подозреваю, что с ракетами к нему очень плохо после того памятного предновогоднего прилета в "Луч" (Киев).



И, в отличие от Киева, в Баку со всей Европы не повезут ЗРК, это ясно и понятно. И из Анкары ничего не подкинут, как это ни странно, но в Турции все еще хуже в этом плане. Все, что есть у Турции - это 32 ПУ нашей С-400, остальное такой музейный хлам, что даже перечислять это не хочется. Что говорить, если у них "Найк-Геркулес" и "Хоук" все еще на вооружении?



Но может быть, ВВС Азербайджана - что-то подобное турецким, то есть, пара сотен приличных истребителей, типа F-16 °C/D в современных модификациях, которые закроют небо?



Ну да, конечно. ВВС Азербайджана, конечно, лучше, чем ВВС Армении или бывшего Карабаха, но не сильно. То есть, для войны с Арменией да, насчет остального - полнейшее "нет".



ВВС Азербайджана - это 12 истребителей МиГ-29, купленных у Украины. И еще 4 учебно-боевых. Очень впечатляет, не так ли? Причем, западные наблюдатели отмечали откровенную слабость ВВС РА и в плане подготовки летного состава, и в плане технического состояния литаков, которые Киев продал Баку.



Еще на разных базах по ангарам отстаивается некоторое количество раритетов типа МиГ-25 (ок.20 шт.), Су-24 (2 шт.), Су-25 (37 шт.) в различной степени небоеспособности, купленные по барахолкам бывшего СССР лет 20-25 назад.



Ну и да, обновление ВВС РА было свыше одобрено. И купили (и уже начали получать) те самые JF-17 °C, о которых мы уже имели честь писать: это собранные в Пакистане китайские лицензионные модификации советского самолета МиГ-21ПФ. И этих самолетов будет аж 24 штуки.



Ну уже что-то: 12 МиГ-29 от украинских щедрот и 24 МиГ-21/JF-17 °C от пакистанских. Уже лучше, конечно, чем у Армении.



Вы спросите, наверное, а чего я к Армении прицепился и почему с ними сравниваю? Могу с Грузией сравнить. Дальше надо будет лезть в Африку, просто в Евразии хуже найти нереально. Все ВВС Армении - это 4 (четыре) Су-30СМ и десяток Су-25. Грузия - 7 (семь) Су-25. Да, на их фоне ВВС Азербайджана смотрятся просто нереально круто.



Однако мы говорим не о том, насколько можно показать мощь соседям, а как защитить страну от ракет Ирана, если Азербайджан действительно захочет вступить с ним в конфликт.



Получается - никак.



З00 ракет - и на месте Нефтяных Камней будет нефтяное зарево, и Баку… Баку будет жаль. Это просто ошеломительный по красоте город. Да и люди там раньше были очень даже.



Ну, а что такое для Ирана 300 ракет, мы уже видели. Израиль со своей мощнейшей в регионе ПВО не справился, что привело к жертвам. Складывается впечатление, что Ильхам Алиев просто не понимает, куда ведет курс. В огонь.



Конечно, объединенными усилиями Турция и Азербайджан могут попробовать. Тем более, что в Иране просто огромное количество этнических азербайджанцев. Часть из них точно сгодится на роль "пятой колонны".



Вообще я думаю, Эрдоган вперед бросит азербайджанцев, а своих прибережет. Да и руки надо будет чистыми оставить. На всякий случай.



И вот теперь у нас не карта - картинка!



Азербайджан начинает, Турция подхватывает. Израиль, естественно, присоединяется. Трое на Иран, шансов маловато. Но у Ирана есть два очень мощных партнера - Пакистан и Китай. Захотят ли эти страны лишиться иранской нефти, которую потом будет продавать Эрдоган? А у Пакистана и Китая есть региональный соперник - Индия…



В итоге мы получаем нешуточный нефтяной замес на весь Ближний Восток и Азию. Замечу - с участием стран, имеющих ядерное оружие.



Конечно, до обмена ядерными оплеухами вряд ли дело дойдет, остановят и разведут по сторонам, но Эрдоган своего не упустит. Хотя и против него у Ирана есть козырная карта - курды. Если успеть основательно их вооружить из неисчерпаемых запасов КСИР, то на этот раз с неба могут посыпаться не турецкие беспилотники, а турецкие самолеты. Курды - это такая же козырная карта Тегерана на территории Турции, как азербайджанская диаспора в Иране - карта в руках Баку.



В общем, весь этот восточный базар свидетельствует о том, что господин Эрдоган, заполучив в свое распоряжение Сирию с ее нефтяными запасами (хорошо, под частичный и не очень прочный) контроль, решил продолжить построение давно сидящей у него в голове Османской империи 2.0. И в качестве затравки назначил Азербайджан.



Сложно сказать, чем купили на это Алиева, скорее всего, возможностью стать совсем крутым и равным великим, суть не в том, а в том, что Алиев купился. И теперь пока только СМИ вовсю громыхают в сторону России и Ирана. Благо, в России повод нашли - пару мертвых уголовников. А в случае с Ираном и повода искать не стали. Просто включили лай на всю катушку.



Какие цели преследует Ильхам Алиев, пока сказать сложно. То, что сейчас ведомый семьей Алиевых Азербайджан стал возмутителем спокойствия в регионе - это факт. Вполне возможен и вариант, при котором страна станет и разжигателем конфликта посерьезнее, чем войны за Карабах.



Правда, очень многие немного потерявшие берега авторитарные личности (а Ильхам Алиев к таким как раз и относится) диктаторского плана нередко допускали просчеты и оказывались на обочине истории, а то и еще хуже. Будем наблюдать, до чего доведет Алиева взятый старт в антироссийских и антииранских позициях.



Вообще господину Алиеву стоило бы помнить: в историю можно войти по-всякому. И так же там остаться.



Роман Скоморохов Источник - Военное обозрение

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