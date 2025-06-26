ВС РФ форсировали Волчью и завязали бои за южную часть Волчанска – итоговая сводка Readovka за 1 июля

00:05 02.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 1 июля в разрезе СВО. Русские войска приступили к штурму той части Волчанска, которая расположена на южном берегу реки Волчья. Редакция Readovka в беседе с "Архангелом Спецназа" рассмотрела оперативную обстановку к северо-западу от Купянска. На Украине забили тревогу касательно критического дефицита средств ПВО.



Город скоро отмучается



