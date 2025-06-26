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ВС РФ форсировали Волчью и завязали бои за южную часть Волчанска – итоговая сводка Readovka за 1 июля
00:05 02.07.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 1 июля в разрезе СВО. Русские войска приступили к штурму той части Волчанска, которая расположена на южном берегу реки Волчья. Редакция Readovka в беседе с "Архангелом Спецназа" рассмотрела оперативную обстановку к северо-западу от Купянска. На Украине забили тревогу касательно критического дефицита средств ПВО.

Город скоро отмучается



ВС РФ вновь активизировались в Волчанске и сумели вернуть контроль над большей частью города по северному берегу реки Волчья. За ВСУ формально остались лишь несколько кварталов сельской застройки по улице Старочудного. Однако противник, по всей видимости, оставил эту местность ввиду абсолютного отсутствия смысла ее удерживать. Таким образом, в Волчанске севернее Волчьей неприятеля де-факто больше нет. Важно также обратить внимание на то, что в вопросе этого города, когда упоминаются понятия "квартал", "застройка" и прочее, не стоит воспринимать буквально. Волчанск из-за интенсивных боев конца весны и лета 2024 года, а затем статичной ЛБС полностью разрушен, некоторые его районы представляют собой просто груды битого кирпича и ничего больше.

Теперь, когда фронт прочно прошел по реке и активность противника в северной части города исключена, настало время командованию ВС РФ выбирать, каким образом будет решен вопрос Волчанска. Русская армия еще порядка года назад выказывала интерес атаковать южную часть города не через центральный мост через Волчью, а через восточные районы, где расположены городская ТЭЦ, элеватор, хлебокомбинат и местная железнодорожная станция. Этот район Волчанска, даже несмотря на сильные разрушения, все еще может дать укрытие личному составу и использоваться как устойчивый плацдарм за рекой. Когда ВС РФ заходили туда год назад, неприятелю удалось организовать оборону и русским штурмовикам пришлось вернуться на исходные позиции. Теперь состав ОТГ "Харьков" ВСУ на порядок слабее, так как она уже давно используется как донор сил. Ранее данная группировка отправляла подразделения и вооружение для поддержки бесславной операции Киева в Курской области, затем за счет нее усиливалась оборона неприятеля к северу от Купянска. Учитывая то, что эта украинская ОТГ истощилась до предела границ боеспособности, у русской армии появилась отличная возможность реализовать старую задумку. Наши передовые подразделения перешли Волчью со стороны села Гатище и с ходу сумели зацепиться за технические постройки местных масляного комбината и хлебокомбината. Противник хоть и оказывает сопротивление, но признаков того, что он в состоянии снова, как год назад, напрячься и восстановить фронт по реке на востоке города, не наблюдается. Ограниченность ВСУ в возможностях маневрировать силами ОТГ "Харьков" объясняется тем, что русские части в условиях полного доминирования на северном берегу Волчьей могут навязать украинским визави бои за еще один участок за рекой. Подразделения противника в этой местности вынуждены полагаться только на самих себя, командование незалежной не может оголять фронт в другом месте, приходя кому-то на подмогу.

Туман войны

Сообщение Министерства обороны России от 20 июня, что части ВС РФ ворвались и с ходу заняли село Московка к северо-востоку от Купянска, взбудоражило умы многих. За счет данного успеха наши войска получили возможность в кратчайшие сроки перебить ключевую трассу снабжения противника во всем большом Купянском оборонительном районе, распространяющемся на всю крупную городскую агломерацию вместе с внешним сельским оборонительным периметром. Но с тех пор каких-либо точных сведений или данных объективного контроля в открытом доступе не появлялось.

Однако Telegram-канал "Архангел Спецназа", выйдя на связь с редакцией Readovka, сумел прояснить картину событий на Купянском направлении. Бои в описываемом районе идут с высочайшей степенью интенсивности. Отсутствие объективных данных можно списать на динамику происходящего и на то, что определенные рубежи, скорее всего, являются "серой зоной", что не позволяет делать каких-либо утверждений. Это весьма объяснимо, учитывая особенности боев в тех местах. Оборона противника там весьма специфична. Площади между обжитыми позициями ВС РФ и ВСУ, что и называют "серыми", весьма обширны. Там действуют штурмовые подразделения и передовые дозоры противоборствующих сторон. Если говорить фигурально, то это территория охоты для нас и для противника, и, грубо говоря, там своего и чужого как такового нет, все может переходить из рук в руки и причем не один раз за одни сутки. Таким образом, как уточнили в беседе с Readovka представители "Архангела Спецназа", новости и конкретика обязательно будут, но стоит запастись терпением. Ведь нельзя забывать, что Московка и окрестности в руках ВС РФ – это приговор логистике противника в районе Купянска. Поэтому и неприятель, и русские войска пребывают в сильнейшем напряжении, а лишняя информация, которая одновременно может быть и актуальной, и устаревшей, делу не поможет.

Зонтика больше нет

На Украине ранее самыми защищенными городами с точки зрения прикрытия их средствами ПВО всегда считались Киев, Днепропетровск (переименованный в 2016 в Днепр) и Одесса. За время проведения СВО противовоздушная оборона ВСУ проседала то тут, то там, и последним реально заметным ареалом обитания объектовой украинской ПВО оставался Киев. Однако и ему суждено было стать "голым". И это подтверждает не только успех массированной атаки на военно-промышленные объекты в столице незалежной в ночь на 17 июня.

"Не хватает средств поражения. Президент американский перенаправляет то, что уже должно было идти в Украину, на Израиль и там перенасыщение ПВО. А в Украину даже то, что законтрактовано было при Байдене, нет никакой ясности, даже за деньги, если мы платим за счет европейских партнеров", – сказал в эфире украинского телевидения генеральный директор одной из местных фирм-производителей дронов Валерий Боровик.

В этой связи стоит упомянуть и то, что 30 июня начальник генерального штаба ВСУ Гнатов провел совещание со своими подчиненными по вопросу наращивания эффективности противодействия нашим БПЛА. Речь идет о "Геранях". Учитывая то, что ВС РФ масштабируют применение усовершенствованных "Гераней", они становятся главной головной болью для неприятеля, так как на них отчасти ложатся задачи крылатых ракет из-за деградации объектовой ПВО незалежной. Единственное, что украинское командование решило применить для пресловутого повышения противодействия, так это наращивание производства FPV-дронов и осуществление подготовки операторов сугубо под перехват БПЛА. Однако если ВСУ сумели наловчиться и иногда перехватывают "Ланцеты" и "Орланы", то как они будут перехватывать сотни "Гераней", да еще порой и ночью, остается загадкой.

Вчера, 30 июня, главным событием дня стало возобновление наступления ВС РФ на Запорожском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751403900


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