Что запрещено в Афганистане, и как туда попасть туристу

01:48 02.07.2025

30.06.2025



Автор Telegram-канала "В садах Шалимара" Игорь Манаширов побывал в Афганистане осенью 2024 года. Он оказался, по всей видимости, первым россиянином, прошедшим границу с этой страной через легендарный мост Дружбы после долгого перерыва. Именно по этой переправе когда-то уходили советские войска.



