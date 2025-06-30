|Что запрещено в Афганистане, и как туда попасть туристу
01:48 02.07.2025
30.06.2025
Автор Telegram-канала "В садах Шалимара" Игорь Манаширов побывал в Афганистане осенью 2024 года. Он оказался, по всей видимости, первым россиянином, прошедшим границу с этой страной через легендарный мост Дружбы после долгого перерыва. Именно по этой переправе когда-то уходили советские войска.
Сначала - микроавтобусом по узбекской стороне, потом - пешком по укрепленной, будто крепостной стене, афганской части. На паспортном контроле - удивленные взгляды, ни слова по-английски, но виза все-таки признается, и путь открыт.
Талибы и туризм: несовместимо?
С тех пор как в 2021 году к власти пришло движение "Талибан" (запрещено в России), Афганистан надолго исчез с туристических карт. ООН до сих пор считает талибов террористической организацией. Однако сегодня страна неожиданно открыта для путешественников: можно свободно перемещаться по всем 34 провинциям.
Местные власти - несмотря на запреты внутри страны - делают все, чтобы иностранцу было комфортно. Пограничники не чинят препятствий, таксисты охотно везут куда угодно, правда, по своим тарифам. Иностранцы здесь - редкость, и, возможно, именно поэтому к ним относятся почти дружелюбно.
Разные берега одной реки
Река Амударья, вдоль которой лежит путь в Афганистан, разделяет не только две страны, но и два разных времени. На одном берегу - модернизированный Узбекистан, на другом - Афганистан, словно застрявший в прошлом. А ведь всего полтора века назад здесь жили одни и те же народы, с общей культурой и бытом.
Сегодня разница разительна. В Средней Азии прошли реформы, модернизация, борьба с традиционализмом. Афганистан же оставался в стороне - здесь все сохранилось: и архитектура, и уклад, и взгляд на жизнь.
"Они просто запретили все"
Среди запретов - кальяны. Да, кальяны. На улицах Мазари-Шарифа или Кабула их теперь не найти. Талибы объясняют это заботой о нравственности. Женщинам нельзя посещать университеты, закрыты салоны красоты, запрещены музыка и танцы. Мужчинам - строгое требование к внешнему виду. Иностранцев это тоже касается, хотя и не всегда строго.
Но, несмотря на ограничения, страна пытается меняться. Туризм - один из способов изменить представление о себе в мире. В Кабуле появляются небольшие гостиницы для гостей из-за границы, местные ремесленники надеются на туристов, продавая ковры, украшения, специи. На базарах обсуждают не только цену, но и политику.
Можно ли туда ехать?
Афганистан остается опасной страной, где многое зависит от провинции и обстоятельств. Но если заранее изучить маршрут, понимать местные реалии и соблюдать правила, поездка может пройти спокойно. Важно помнить, что визы выдаются только в консульствах, пересечение границы возможно не везде, а иностранцев встречают с настороженностью.
И все же, как показывает опыт Манаширова, при должной подготовке Афганистан - это не только "страна бородачей" и конфликтов, но и настоящий музей под открытым небом. С уникальной архитектурой, контрастами времен и живой историей.