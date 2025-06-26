Ракеты по Термезу и теракты в Кабуле. Узбекистанца осудили на 16 лет за терроризм

02:18 02.07.2025 В июле 2022 года с территории Афганистана по Термезу были запущены 5 ракетных снарядов. По данным суда, к этой атаке причастен житель Кашкадарьи, который, по версии следствия, долгие годы сотрудничал с террористическими структурами и участвовал в терактах. Он был осужден на 16 лет.



В Узбекистане завершено рассмотрение дела в отношении 46-летнего жителя Кашкадарьинской области Обида Сапарова, которого обвинили в участии в деятельности нескольких международных террористических организаций и обстреле территории Узбекистана.



Как установил Яккасарайский районный суд по уголовным делам Ташкента, Сапаров с мая 2013 года примкнул к запрещенным в Узбекистане экстремистским группировкам - сначала к "Исламскому движению Туркестана", а позже - к филиалу "Исламского государства" под названием "Исламское государство Вилаят Хорасан".



Согласно материалам следствия, Обид Сапаров с мая 2013 года на территории Шахрисабзского района Кашкадарьи, действуя в сговоре с лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, создал группу религиозной экстремистской организации "Жиходчилар" ("Джихадисты"). Члены этой группы проводили религиозные собрания на дому, где слушали и обсуждали проповеди лидеров течения о необходимости совершения "джихада" и "хиджры".



В июне 2013 года Сапаров выехал в город Уфа России, где во время работы на строительных объектах попал под влияние идей ответственного лица группы той же организации "Жиходчилар" в Уфе, материалы о котором выделены в отдельное производство.



Далее он совместно с другими лицами в августе 2013 года автобусом выехал из Баку (Азербайджан) в город Захедан (Иран), а в марте 2014 года - из Захедана через Афганистан в город Мирали Вазиристанского региона Пакистана, где присоединился к "Исламскому движению Туркестана" под псевдонимом "Хаббоб". Следствием установлено, что он принимал участие в деятельности запрещенной экстремистской, сепаратистской и фундаменталистской организации.



Отмечается, что там он получил практические навыки ведения боя, обращения с оружием и взрывными устройствами.



После того как в начале 2016 года "Исламское движение Туркестана" распалось на различные группы и прекратило свою деятельность, Сапаров присоединился к ячейке "Исламского государства Вилаят Хорасан" - филиала международной террористической организации "Исламское государство", расположенной в провинции Джалалабад Афганистана.



С 2016 по 2024 годы он проживал в разных районах Афганистана и Пакистана под материальным обеспечением этой организации, сначала занимался приемом новых членов, обеспечивал их жильем, а затем работал в медиа-центре организации.



В частности, как следует из материалов дела, в своих выступлениях он открыто призывал к насильственному изменению конституционного строя Узбекистана, захвату власти, свержению законно избранных и назначенных представителей власти, нарушению территориальной целостности страны в нарушение Конституции, а также распространял материалы такого содержания через социальные сети.



По данным следствия, Сапаров с 2014 по 2016 год участвовал в боевых действиях против правительственных войск Пакистана в населенных пунктах Мирали, Шовол и Гомул, а также в провинции Фарьяб Афганистана - против правительственных войск Афганистана и сил коалиции во главе с США, осуществляя различные террористические действия.



Также Сапаров в составе "Исламского государства Вилаят Хорасан" с 2016 по 2024 годы участвовал в боевых действиях в провинциях Джалалабад, Кундуз, Мазари-Шариф и Кабул в Афганистане против правительственных войск Афганистана, коалиционных сил во главе с США, а затем - против войск "Талибана", продолжая террористическую деятельность.



Его также обвиняют в организации взрывов в Кабуле у храма индийских сикхов, посольства России и на нескольких центральных улицах города. В результате этих действий погибли мирные жители и был нанесен серьезный ущерб имуществу.



Один из эпизодов дела связан с Узбекистаном. Следствие установило, что Сапаров был причастен к запуску самодельных реактивных снарядов с территории Афганистана в сторону Узбекистана.



В частности, 5 июля 2022 года около 17:00 из реактивной системы залпового огня было выпущено пять снарядов калибром 100 мм. Они упали на территорию Термеза - часть снарядов разорвалась на спортплощадке областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, другие повредили жилые дома на улицах И. Каримова, Фурката, Садыкова и Бобура. В результате происшествия пострадало имущество местных жителей.



Как отмечается в материалах дела, Сапаров лично перевозил боеприпасы и взрывные устройства, помогал готовить ракеты и передавал их исполнителям. После этого эпизода часть участников группы была задержана движением "Талибан", а сам Сапаров бежал в Пакистан, где продолжил сотрудничество с террористическими структурами, говорится в решении суда.



В январе 2025 года он был задержан в Пакистане и передан Узбекистану.



На суде Сапаров частично признал свою вину и заявил, что раскаивается. Он попросил суд учесть, что ранее не был судим, имеет семью и троих детей.



По словам подсудимого, он состоял в группировке под руководством человека с позывным "Торик", входящей в структуру "Исламского государства Вилаят Хорасан". Главной задачей этой группы было изготовление самодельных мин и взрывных устройств по месту проживания Сапарова, а также подготовка террористов и организация терактов.



Как заявил обвиняемый, к ним приезжали моджахеды, которые проходили специальную подготовку до весны 2022 года. Специально приглашенные члены ИГИЛ проводили для них обучающие занятия. Весной 2022 года амиры ИГИЛ выдали указание расширить "фронт" терактов - теперь атаки планировалось проводить не только в Афганистане, но и в соседних странах.



Один из таких эпизодов касается атаки на посольство Российской Федерации в Кабуле. По показаниям подсудимого, гражданин Узбекистана по прозвищу "Иброхим" проживал у него два дня. Сапаров возил его и "Торика" на своем автомобиле к территории посольства РФ. В машине находились самодельные мины и взрывные устройства. Впоследствии "Иброхим" подорвал себя прямо перед посольством и погиб.



Другой член группы - гражданин Таджикистана, известный как "Абу Мухаммад Тожикий", - устроил взрыв в сикхском храме Кабула. По словам подсудимого, перед атакой террористы фотографировались в одной из комнат его дома - с масками на лицах и на фоне флага ИГИЛ. Эти фото были выложены в Telegram-каналах, связанных с ИГИЛ.



По его словам, группа под командованием "Торика" также устраивала диверсии на центральных улицах Кабула. Мины и взрывные устройства изготавливались по месту его жительства самим "Ториком", его пасынком "Зубайром" (гражданином Кыргызстана) и еще двумя боевиками-пуштунами.



Отдельно Сапаров рассказал о фактах обстрела территории Узбекистана. По его показаниям, весной 2022 года группа по приказу амиров ИГИЛ при участии специальных инструкторов запустила ракетные снаряды по территории Таджикистана и Узбекистана. В начале июля 2022 года "Торик" поручил передать пять боевых ракет, которые хранились у Сапарова дома, афганцу с прозвищем "Хафизуллох Нурмухаммад угли". По словам подсудимого, ракеты были сфотографированы для публикации в Telegram, а затем он лично доставил их на одной из улиц Кабула. Позже Сапаров узнал, что эти снаряды были запущены по территории Узбекистана - удар пришелся по городу Термез.



Когда члены их группы стали один за другим попадать в руки талибов, Сапаров скрылся в Мазари-Шарифе, где был устроен медиацентр организации.



Суд приговорил Сапарова к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновным по следующим статьям Уголовного кодекса:



пункту "б" частью 3 статьи 155 (терроризм, повлекший иные тяжкие последствия),

части 1 статьи 155−2 (прохождение обучения, выезд или передвижение в целях осуществления террористической деятельности),

пункту "б" частью 3 статьи 159 (посягательства на конституционный строй Узбекистана, организованной группой или в ее интересах),

статье 161 (диверсия),

пунктам "а, г" части 3 статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, совершенные по предварительному сговору или группой лиц; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета)

части 1 статьи 244−2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях).

Осколки 4 реактивных снарядов калибра 107 мм, признанных вещественными доказательствами, которые переданы в воинскую часть Министерства обороны Узбекистана, судья оставил для решения их судьбы в рамках отдельного уголовного дела, выделенного по постановлению следователя от 9 апреля 2025 года. Это дело возбуждено по факту запуска 5 самодельных реактивных снарядов боевиками с территории Афганистана в сторону Термеза по статье 155 части 1 Уголовного кодекса (терроризм).



Напомним, 5 июля сообщалось, что в Термезе упали пять реактивных снарядов с территории Афганистана, были повреждены четыре дома, жертв не было. В беседе с "Газетой" хозяева домов, куда попали снаряды, рассказывали о произошедшем. Источник - Газета.uz

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