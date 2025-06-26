Кыргызстан приступил к строительству ж/д из Китая в Узбекистан

02:23 02.07.2025

30 июня Бишкек объявил о начале полномасштабных строительных работ по всей протяженности будущей ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан, сообщил зампред Кабмина КР Бакыт Торобаев. Общая стоимость реализации проекта составит $4,2 млрд. Работы планируют завершить к 2030 году.



Длина международной ж/д ветки на территории республики составит 304 км. Из-за сложного рельефа порядка 40% путей пройдут по искусственным сооружениям. Запланировано строительство 27 тоннелей и 41 моста.



Официальный старт строительству ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан был дан 27 декабря 2024 года. В апреле нынешнего года начались работы на всех ключевых объектах будущей дороги на территории КР.



Новая ж/д позволит значительно увеличить объем перевозок между Китаем и странами Центральной Азии. Она станет частью мультимодальных маршрутов, которые связывают регион с Европой и Ближним Востоком.