Стала известна причина отсутствия Узбекистана на Кубке мира в Казахстане

03:21 02.07.2025

"Я не хочу, чтобы говорили: „Узбекские боксеры уступили"".

30 июня 2025



Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев прокомментировал отсутствие узбекистанских боксеров на Кубке мира в Астане, сообщает Sports.kz.



"У нас свой план подготовки. Вместе с тренерским штабом мы анализируем статистику, условно, за полгода: смотрим, кому хватает боев, а кому нет. У некоторых спортсменов было мало практики, поэтому мы отправили их на турнир в Эйндховен. Там каждый провел минимум по три боя. Этот турнир в Нидерландах стал частью боевой подготовки перед Ливерпулем. Сейчас же пришло время „закрыться" и сосредоточиться на собственной подготовке.



И еще. Если бы мы приехали в Казахстан, это нарушило бы наш тренировочный график и возможны были бы травмы. Да, мы могли бы отказаться от нашего плана ради участия, но это было бы себе во вред.



Насчет вторых и третьих номеров? Конечно, можно было бы отправить их. Но это - Кубок мира, и он проходит в Казахстане! А для меня любой боксер, будь то второй, третий или четвертый номер, - это представитель сборной Узбекистана. Он защищает честь страны. И если поедут не сильнейшие и проиграют, я не хочу, чтобы говорили: „Узбекские боксеры уступили"...", - цитирует Киличева руководитель пресс-службы Дирекции развития спорта Министерства туризма РК Аян Толеген в своем телеграм-канале.



Отметим, что 30 июня 2025 в Астане стартовал турнир под эгидой международной организации World Boxing, в котором участвуют 30 стран. От имени Узбекистана участвует лишь женская сборная.