Геостратег: О воспитании русофильских элит

03:50 02.07.2025

О воспитании русофильских элит



Вопрос мягкой силы и влияния обретет большое значение в долгосрочной перспективе, особенно во второй половине XXI в., времени противостояния империй, культур и войн за умы. У России будет множество стран и территорий, где наше геополитическое, экономическое и военное влияние будет сильно. Культурная составляющая должна стать неотъемлемой частью внешней политики, вестись системно, комплексно и глубоко, не привлекая лишнего внимания.



В последние 35 лет инструменты мягкой силы активно использовались США, Британией и Европой по всему миру. В их основе лежало формирование воронки по отбору и переманиванию талантливых и умных молодых людей в качестве рабочей силы. Образовательные курсы и программы выступали фоном, а не фильтром. Считалось, что любой нужный западным странам человек по умолчанию и с радостью переедет, никаких проблем с адаптацией не будет.



Результатом этого стало формирование больших диаспор в стратегических направлениях, представители которых не интегрируются и готовы вернуться на родину. Наиболее явно это проявилось среди инженеров в США, где местные уроженцы лишь 15%, а среди остальных доминируют представители трех диаспор: китайцы, индусы и иранцы. Получилась мина замедленного действия под положением и перспективами передовых стран, да и скорость распространения знаний в мире выросла.



