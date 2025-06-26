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Геостратег: О воспитании русофильских элит
03:50 02.07.2025

О воспитании русофильских элит

Вопрос мягкой силы и влияния обретет большое значение в долгосрочной перспективе, особенно во второй половине XXI в., времени противостояния империй, культур и войн за умы. У России будет множество стран и территорий, где наше геополитическое, экономическое и военное влияние будет сильно. Культурная составляющая должна стать неотъемлемой частью внешней политики, вестись системно, комплексно и глубоко, не привлекая лишнего внимания.

В последние 35 лет инструменты мягкой силы активно использовались США, Британией и Европой по всему миру. В их основе лежало формирование воронки по отбору и переманиванию талантливых и умных молодых людей в качестве рабочей силы. Образовательные курсы и программы выступали фоном, а не фильтром. Считалось, что любой нужный западным странам человек по умолчанию и с радостью переедет, никаких проблем с адаптацией не будет.

Результатом этого стало формирование больших диаспор в стратегических направлениях, представители которых не интегрируются и готовы вернуться на родину. Наиболее явно это проявилось среди инженеров в США, где местные уроженцы лишь 15%, а среди остальных доминируют представители трех диаспор: китайцы, индусы и иранцы. Получилась мина замедленного действия под положением и перспективами передовых стран, да и скорость распространения знаний в мире выросла.



На чужих ошибках нужно учиться – полностью открытые двери губительны в долгосрочной перспективе. Однако, переход в другую крайность с полным закрытием границ несет свои проблемы. Имперская нация сильна должна уметь ассимилировать и интегрировать представителей других народов, пусть и в ограниченном количестве. В каждой стране / территории, где будет сильно влияние России, необходима комплексная система продвижения культуры и смыслов. Головной структурой, инструментом мягкой силы должен стать русский университет в каждой из стран.

Он должен финансироваться из российского бюджета и/или спонсорами, действовать в рамках межправсоглашения, учить по стандартам и программе России. Уровень образования должен быть заметно, но не кардинально выше лучших местных университетов. Принимая во внимание не самый высокий уровень образования на этих территориях, это будет не так и сложно. Ни о каком российском уровне образования речи не идет, ведь поступать и учиться будут далеко не прорусски настроенные местные граждане.

На каждого учащегося нужно будет составлять досье, оценивать его взгляды и позицию. Если студент проявляет русофильские настроения, талантлив и перспективен, то ему путем специального отбора нужно предоставлять возможность доступа к более сильным и качественным программам, кафедрам, стажировкам и стипендиям. Здесь не должно быть прямой вербовки, слишком явно, нужно работать тоньше. Это будут небольшие группы талантливых и лояльных ребят, что получат более высокий уровень образования.

Готовых и способных стать русскими из их числа, надо аккуратно готовить к переезду в Россию, их будет не так и много, но они сами и их дети станут русскими. Неготовых порвать со своей этнической системой, надо учить и готовить как будущую элиту данной страны, работая вдолгую, помогая им в будущем. Не должны повторяться ситуации, когда выпускники МГИМО, МГУ и др. возвращаются домой и становятся русофобами.

Каким бы ни был талантливым и умным студент, если есть сомнения в будущей лояльности России, его образование останется средним, с соответствующими отметками в личном деле. Стоить данная система будет дешевле чем обучать их в России, но будет во много раз эффективнее. Среди приезжающих к нам учиться практически все относятся к элите и не блещут талантами, воспитать из них русофилов сложно, а тут будет доступ к умным ребятам всех слоев, да и прошли времена, когда элита обучается за пределами своей страны.

И, да, очень похоже на начало системной зачистки криминальных диаспор, начали с Азербайджана, спешить не надо, все по порядку и закону, мы же люди, а не звери, но с максимальными наказаниями, конфискациями и лишением гражданства, работайте ребята...

Источник - Геостратег
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751417400


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