В Казахстане Антикор присоединили к КНБ. Коррупция стала угрозой национальной безопасности

12:01 02.07.2025

Антикора больше нет - новое ведомство создают в Казахстане

30 июня 2025, 16:15



Агентство по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления". Как следует из документа, Глава государства постановил:



1. Реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан.



2. Образовать ведомство Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Службу по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.



Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия Антикоррупционной службы по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.



КНБ и Агентство по делам госслужбы определены правопреемниками прав и обязательств Антикоррупционной службы в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.



КНБ должен в месячный срок внести на рассмотрение Президента проект Положения о Службе, а также совместно с правительством и Агентством по делам государственной службы - предложения по перераспределению штатной численности Антикоррупционной службы в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями. Агентству по делам государственной службы, в свою очередь, поручено в месячный срок внести на рассмотрение Президента проект Указа о внесении изменений и дополнений в Положение об Агентстве по делам государственной службы. Также КНБ и Агентству по делам государственной службы поручено в двухмесячный срок принять иные меры по реализации настоящего Указа.



"Правительству Республики Казахстан в срок до 1 сентября 2025 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Проект закона, вытекающий из настоящего Указа", - говорится в документе.



Контроль за исполнением Указа возложен на Администрацию Президента. Документ вводится в действие со дня его подписания.



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Коррупцию при оформлении актов на земельные участки выявили в Туркестанской области

30 июня 2025, 22:17



По подозрению в коррупции задержан руководитель департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области. Об этом сообщила пресс-служба Антикора, передает Tengrinews.kz.



Как сообщили в ведомстве, его подозревают в получении взятки от жителя города Туркестана в сумме одного миллиона тенге за содействие в оформлении государственных актов на земельные участки.



"С санкции суда подозреваемый взят под стражу 28 июня 2025 года. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса распространению не подлежит", - сообщает пресс-служба антикоррупционной службы.



Ранее антикоррупционной службой изобличен руководитель департамента государственного имущества и приватизации Алматинской области. Он подозревается в мошенничестве в сфере земельных отношений на сумму более 750 миллионов тенге.



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Бывшую судью объявили в розыск: стало известно, в чем ее подозревают

30 июня 2025, 17:37



Объявленную в розыск экс-судью Карлыгаш Таткееву подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам официального представителя, в отношении Таткеевой возбуждено уголовное дело, она объявлена в розыск.



"Агентством по противодействию коррупции за совершение мошенничества в особо крупном размере разыскивается гражданка Республики Казахстан Таткеева Карлыгаш Курмашевна 1971 года рождения", - сообщил Бигайдаров на брифинге в Антикоре.



Всех граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Таткеевой, Бигайдаров призвал сообщить об этом в Антикор.



Ранее стало известно, что экс-судья Карлыгаш Таткеева объявлена в розыск.



Информация о розыске 53-летней Таткеевой размещена на сайте портала правовой статистики. По официальным данным, инициатором розыска значится суд.



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Экс-командующего войсками заключили под стражу в Казахстане

30 июня 2025, 17:21



Агентство по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении экс-командующего войсками регионального командования "Восток", генерал-майора в отставке. Об этом сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным следствия, подозреваемый, злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного, завладел деньгами в особо крупном размере.



"Преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана якобы при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнеров", - сообщил Бигайдаров.



С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Проверяется его возможная причастность к аналогичным уголовным правонарушениям.