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В Узбекистане вводят уголовную ответственность за незаконное религиозное обучение детей
12:15 02.07.2025

Сенат Узбекистана одобрил закон, предусматривающий уголовное наказание за преподавание религиозного вероучения несовершеннолетним без разрешения и соответствующего образования. Такие действия могут наказываться лишением свободы сроком до трех лет.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 25 июня одобрил закон, усиливающий ответственность за незаконное религиозное обучение несовершеннолетних. Документ направлен на рассмотрение президенту.

Примечательно, что в этот закон также включена норма, предусматривающая упрощение процесса государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Как отметил председатель Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения Бахром Абдуллаев, в стране ведется системная работа по обеспечению надежной защиты прав и законных интересов детей, созданию условий для их всестороннего развития.

"Особое значение придается формированию у детей правового сознания и культуры, а также созданию всех условий для получения ими качественного образования, что способствует их физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному становлению", - подчеркнул он.

По его словам, в то же время в последние годы в республике наблюдается рост случаев незаконного религиозного обучения несовершеннолетних. В связи с этим в статью 229−2 Уголовного кодекса (нарушение порядка преподавания религиозных вероучений) вносится дополнение, направленное на усиление права детей на образование.

Согласно новой норме, обучение несовершеннолетнего религиозному вероучению лицом, не имеющим специального религиозного образования и не получившим разрешение центрального органа управления религиозной организации, а также преподавание несовершеннолетнему религиозного вероучения в частном порядке влечет:

- штраф в размере от 50 до 100 базовых расчетных величин (от 18,75 млн до 37,5 млн сумов на текущий момент);
- или обязательные общественные работы (до 360 часов);
- или исправительные работы сроком до 3 лет;
- или ограничение свободы от 1 до 3 лет;
- или лишение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас преподавание религиозных вероучений без специального религиозного образования и без разрешения (в целом, а не только несовершеннолетним) предусматривает административную ответственность (статья 241 КоАО) в виде штрафа от 5 до 10 БРВ (1,87 млн до 3,75 млн сумов) или арест до 15 суток.

При повторном правонарушении следует уголовное наказание в виде штрафа от 50 до 100 БРВ или обязательных общественных работ до 360 часов или исправительных работ до 3 лет либо ограничения свободы от 1 года до 3 лет или лишения свободы до 3 лет.

Таким образом, новая норма будет предусматривать сразу уголовную ответственность при незаконном религиозном обучении несовершеннолетнего.

В феврале в Узбекистане вступил в силу закон, устанавливающий ответственность за незаконное вовлечение родителями своих детей в религиозное образование. За это грозит штраф от 5 БРВ до ареста на 15 суток (при повторном нарушении). Запрещена передача детей в нелицензированные религиозные организации.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751447700


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