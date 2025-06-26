Запрет на ношение никабов: Казахстан присоединился к Киргизии, Таджикистану и Узбекистану

12:22 02.07.2025

В Казахстане окончательно принят закон, запрещающий никабы



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил закон, запрещающий ношение в общественных местах предметов одежды, "препятствующих распознаванию лица". Это касается никабов, масок, вуалей, балаклав и прочего - если они не обусловлены служебными, медицинскими, погодными или иными законными причинами.



Мера направлена на "повышение общественной безопасности и профилактику правонарушений", - сообщили в сенате.



В России законопроект, который должен был наделить региональные власти правом самостоятельно запрещать ношение религиозной одежды в общественных местах и учебных заведениях, был отозван под давлением религиозных организаций.



Религиозную одежду, закрывающую лицо, в целях безопасности ранее запретили даже в мусульманских странах: Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и Сирии.



Стоит отметить, что данное ограничение направлено на противодействие радикальным исламистским течениям, так как никаб не является частью традиционного ислама. Исламские нормы, касающиеся покрытия, не предусматривают обязательное полное закрытие лица.



