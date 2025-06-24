Монголия накормит Узбекистан мясом - прямой результат установления отношений всеобъемлющего партнерства

12:38 02.07.2025

Монголия накормит узбекистанцев мясом



Официальные представители Узбекистана и Монголии финализировали договоренности о расширении сотрудничества в агропромышленном секторе. Ключевым итогом переговоров стало соглашение об импорте узбекской стороной крупных партий мясной продукции и живого скота из Монголии, что является практической реализацией ранее подписанных межгосударственных документов.



В ходе встречи, состоявшейся в Улан-Баторе, делегация из Узбекистана, которую возглавляли заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Илзат Касымов и посол Фарход Арзиев, провела детальные переговоры с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Энхбаяром Жадамбой. Как информирует монгольское агентство Montsame, по результатам диалога была достигнута договоренность о поставках в Узбекистан первоначальной партии объемом в две тысячи тонн конины и халяльно сертифицированной баранины.



Данное соглашение является лишь частью более масштабной программы сотрудничества. Узбекская сторона также официально подтвердила свои намерения по закупке ста тысяч голов мелкого рогатого скота. Речь идет преимущественно об овцах и козах, адаптированных к климатическим условиям, схожим с узбекистанскими. В ответ на это монгольское правительство изучает возможность введения специальных экспортных льгот для стимулирования поставок и упрощения логистических процедур.



Эти торговые соглашения стали одним из первых конкретных результатов после подписания лидерами двух стран декларации об установлении отношений всеобъемлющего партнерства. Обсуждение на встрече не ограничилось лишь животноводством. Стороны затронули широкий спектр направлений для взаимодействия, включая обмен опытом в ветеринарном надзоре, развитие легкой промышленности на основе животноводческого сырья, а также совместные проекты в области растениеводства.



Утвержденные планы по закупкам свидетельствуют о переходе двусторонних отношений от декларативного уровня к формированию устойчивых экономических связей в стратегически важной для обеих стран аграрной сфере.



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Узбекистан и Монголия вывели отношения на новый уровень развития

https://president.uz/

24.06.2025



В Государственном дворце Монголии состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева и Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в узком составе и с участием официальных делегаций.



В начале встречи глава нашего государства выразил искреннюю признательность лидеру Монголии за теплый прием и приглашение посетить эту страну с ответным государственным визитом, который стал первым в истории двусторонних отношений.



Особо подчеркнуто, что нынешний визит открывает новый этап в развитии узбекско-монгольских многоплановых связей. Президент Узбекистана также поздравил монгольскую сторону с наступающим Днем Народной революции.



Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-монгольских отношений дружбы и многопланового сотрудничества.



Активизировались контакты и обмены на всех уровнях. Динамично растут показатели товарооборота. Расширяется число совместных предприятий, начата реализация первых проектов кооперации в сферах здравоохранения, образования, электронной торговли, сельского хозяйства, производства строительных материалов.



Накануне успешно проведен совместный бизнес-форум с широким участием деловых кругов и отраслевых ведомств двух стран, открыт торговый дом c шоурумом узбекской продукции в городе Улан-Баторе.



В ходе переговоров особое внимание уделено углублению экономической кооперации.



Отмечен значительный потенциал для кратного увеличения взаимной торговли в ближайшие годы, прежде всего за счет расширения номенклатуры и объемов поставок востребованной продукции.



В этих целях подчеркнута важность ускорения принятия соглашений о преференциальной торговле и защите инвестиций.



Глава нашего государства выступил за углубление промышленной кооперации в конкретных отраслях экономики. В качестве приоритетов определен ряд перспективных направлений взаимодействия.



Прежде всего это партнерство в добывающем секторе, включая разработку программы геологоразведки, освоение месторождений сырьевых ресурсов, трансфер технологий, обмен опытом и подготовку кадров.



В данном контексте с удовлетворением отмечено открытие в городе Улан-Баторе представительства министерства геологии Узбекистана в целях продвижения проектов в этой отрасли.



Выражена заинтересованность в углублении комплексного сотрудничества в сельском хозяйстве на основе создания совместных кластеров и продвижения проектов кооперации по переработке и производству мясомолочной, шерстяной и кожевенной продукции.



Отдельное внимание уделено вопросам укрепления транспортной взаимосвязанности и развития новых логистических маршрутов. Намечены планы по запуску до конца года прямого авиасообщения между столицами.



Предложено провести прикладные исследования по определению кратчайших и наиболее эффективных транспортных коридоров совместно с Международным аналитическим институтом для стран, не имеющих выхода к морю.



Подчеркнута важность продолжения активных культурных и гуманитарных обменов. С удовлетворением отмечено, что в эти дни в городе Улан-Баторе проходят Дни узбекской культуры, мероприятия в сфере искусства и туризма.



Достигнута договоренность об активном развитии сотрудничества между высшими учебными заведениями, возобновлении обучения в вузах Узбекистана монгольской молодежи в рамках выделяемых квот.



Согласовано принятие "дорожной карты" по своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей.



В завершение глава нашего государства пригласил Президента Монголии посетить Узбекистан с ответным визитом.