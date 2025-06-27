 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 30.06.2025
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В садах Шалимара: Путевые заметки из Ирана и Пакистана к последним событиям в регионе
14:53 02.07.2025

РУВИКИ: "Сады Шалимар" (урду شالیمار باغ, англ. Shalimar Gardens) - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный в городе Лахор (Пакистан). Сады были построены императором Великих Моголов Шах-Джаханом, строительство началось в 1641 году и было завершено в следующем году. Происхождение слова "Шалимар" (точнее "Шаламар") имеет несколько версий, но, скорее всего, это слово арабского или персидского происхождения, искаженное арабское словосочетание "шах ал-имарат" ("Властелин сооружений").

***

7 мая 2025. Обмен ракетными ударами в Южной Азии дает повод напомнить, что интереснейший город мира находится как раз таки в Пакистане. В Лахоре сохранилась какая-то неуловимая атмосфера могольского города, а местные жители еще не испорчены толпами западных туристов, наводнивших соседнюю Индию и сорящих деньгами во все стороны. Так что путешественник в глазах лахорцев по-прежнему гость, а не ходячий кошелек с бакшишом, которого непременно нужно обмануть или хотя бы выклянчить доллар.



13 июня 2025. К последним событиям выложу подборку политинформации из тегеранского метро. Плакаты очень хорошо показывают уровень "любви" между странами. Очень надеюсь, что все с Ираном будет хорошо



18 июня 2025. Весь северо-запад Ирана компактно заселен азербайджанцами, которые сами себя попросту называют турками. Это крупнейшее этническое меньшинство страны, исторически многие века бывшее правящим, да и в наши дни тюрки широко представлены во власти (например, сейчас и рахбар, и президент - азербайджанцы).

В общении с местными больше всего бросается в глаза их жесткое противопоставление себя и персов. Рано или поздно практически каждый разговор неминуемо приходит к рассуждениям разной степени адекватности о том, что азербайджанцы лучше государствообразующей нации, вопросам, хорошо ли к путешественнику относились в этнически персидских городах, и поучениям, что следовало бы учить азербайджанский, а не фарси. А одна из кричалок футбольных ультрас тебризского Трактора - "Смерть персам". Все эти настроения очень хорошо накладываются на распространенную в иранском обществе нелюбовь к властям, а также подогреваются пропагандой из соседних тюркских стран.

Само собой, нельзя делать какие-то глубокие выводы о распространенности таких взглядов из пары десятков случайных разговоров. Читал и мнение, что это фишка исключительно Тебриза. Действительно, в других тюркских городах похожие беседы встречались реже, но и провел я там меньше времени (а по сути, был проездом). Но в любом случае, это весьма красноречивый показатель напряженности в обществе. Например, я не могу представить себе чего-то похожего в нацреспубликах в РФ. Разговоры про собственную культуру и историю - да, но не жесткий национализм от каждого встречного.

При этом культурно современные иранские азербайджанцы максимально близки к персам, нет и религиозного различия - и те, и те шииты. Сепаратистско-националистические нарративы еще и забавным образом переплетаются с гордостью, что Хаменеи и Пезешкиан - азербайджанцы.

А в тюркских деревнях вокруг Тебриза - целые кладбища шахидов ирано-иракской войны, погибших в далеких отсюда битвах за общую с персами страну.



Вдогонку к предыдущему посту прикреплю этническую карту Ирана. Помимо персов и азербайджанцев, тут есть еще, например, весьма буйные белуджи (сунниты), живущие в двух противоположных концах страны курды (часть шииты, часть сунниты), арабы на границе с Ираком и многие другие.

Поэтому идея, что можно устроить бомбардировки и сменить власть в 80-миллионной стране, населенной очень разными народами, не очень любящими друг друга на бытовом уровне, и это пойдет кому-то на благо, несколько абсурдна. Если в Иране начнется хаос и анархия, то полыхнуть может так, что близко не стояли ни Сирия, ни Ливия, ни Ливан, ни Югославия. И это отразится на всем регионе.

Источник - В садах Шалимара
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751457180


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