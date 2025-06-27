В садах Шалимара: Путевые заметки из Ирана и Пакистана к последним событиям в регионе

14:53 02.07.2025

РУВИКИ: "Сады Шалимар" (урду شالیمار باغ, англ. Shalimar Gardens) - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный в городе Лахор (Пакистан). Сады были построены императором Великих Моголов Шах-Джаханом, строительство началось в 1641 году и было завершено в следующем году. Происхождение слова "Шалимар" (точнее "Шаламар") имеет несколько версий, но, скорее всего, это слово арабского или персидского происхождения, искаженное арабское словосочетание "шах ал-имарат" ("Властелин сооружений").



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7 мая 2025. Обмен ракетными ударами в Южной Азии дает повод напомнить, что интереснейший город мира находится как раз таки в Пакистане. В Лахоре сохранилась какая-то неуловимая атмосфера могольского города, а местные жители еще не испорчены толпами западных туристов, наводнивших соседнюю Индию и сорящих деньгами во все стороны. Так что путешественник в глазах лахорцев по-прежнему гость, а не ходячий кошелек с бакшишом, которого непременно нужно обмануть или хотя бы выклянчить доллар.



