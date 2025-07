Британия кончилась. Этнические банды превратили британское общество в свою вотчину, - Олег Розанов

15:31 02.07.2025 Британия кончилась

Этнические банды превратили британское общество в свою вотчину



02.07.2025 | Олег РОЗАНОВ



"Разгул уличной преступности. По одному изнасилованию в час. Бездомные попрошайки. И демографические изменения, которые сделали город неузнаваемым… Когда на прошлой неделе я написал твит о своей однодневной поездке в Лондон, я не ожидал, что его прочитают 12 миллионов человек по всему миру. Но именно это и произошло, когда я поделился несколькими наблюдениями о нашей некогда великой столице при мэре-лейбористе Садике Хане", – пишет в Daily Mail известный британский политолог и политический комментатор Мэтт Гудвин, на днях совершивший поездку в столицу Великобритании.



Бездомные трижды за один день просили у него денег. Гудвин не взял на улицу мобильник, так как поскольку в прошлом году в городе было украдено более 70 тысяч телефонов. Он также узнал, что в прошлом году в Лондоне было совершено 90 тысяч краж в магазинах.



Гудвин не мог понять объявления по громкоговорителю в метро, так как "несколько человек, которым платят за предоставление информации налогоплательщикам и туристам, не могут нормально говорить по-английски".



"Лондон закончился. Он так закончился. Он превратился в город, который не узнать по сравнению с прошлыми годами, и теперь он находится в явном и быстром упадке, с ухудшающимися стандартами и без настоящего чувства идентичности или принадлежности… Токсичный коктейль из ускоренных демографических изменений, массовой иммиграции и экономической стагнации вырвал сердце и душу нашей столицы" – так завершил рассказ о своем посещении британской столицы Мэтт Гудвин.



Особенно его возмущает разгул банд пакистанских мигрантов, которые "внедряют культуру банд во все, от моды до рекламы".



Гудвин критикует Лондон, сравнивая ситуацию в столице с провинцией: "Сравните столицу с остальной частью страны. Воровство в магазинах выросло на 15 процентов в Англии, но взлетело на 54 процента в столице. Воровство снизилось на 14 процентов в Англии, но взлетело на 41 процент в Лондоне".



Однако, на самом деле, в том, что касается криминала, британская провинция стремительно догоняет лондонские реалии.



По данным британского Управления национальной статистки, общая преступность в Англии и Уэльсе неуклонно растет в течение последнего десятилетия, а общее число зарегистрированных преступлений достигло приблизительно 6,66 млн в 2023/24 году. Количество насильственных преступлений и сексуальных преступлений резко возросло с середины 2010-х годов. Кража в магазинах также достигла нового пика с 440 000 зарегистрированных случаев в 2023/24 году.



Система правосудия, по сути, не справляется с огромным потоком криминала: в 2023 году было раскрыто лишь 5,7% преступлений. Королевские суды также сталкиваются с задержкой в более чем 62 200 не рассмотренных дел, причем для вынесения решения по некоторым делам требуется почти два года.



В докладе аналитического центра Policy Exchange, спонсируемого бывшим канцлером и министром внутренних дел от Консервативной партии Саджидом Джавидом, утверждается, что причиной упадка полиции и уголовного правосудия является не разгул этнических ОПГ, а "режим жесткой бюджетной экономии" и что "к резкому росту преступности привели годы сокращения финансирования полиции, тюрем и судов".



Вполне объяснимо, что Саджид Давид, средний из пятерых сыновей водителя автобуса Абдула Джавида, иммигрировавшего из Пакистана, склонен замалчивать истинные причины криминализации британского социума, переводя стрелки на недостаточное финансирование правоохранителей.



Аналитиков Policy Exchange, которым платит выходец из семьи пакистанских мигрантов, беспокоит не утрата своей цивилизационной идентичности Туманным Альбионом, а то, что "стремительно растущий уровень преступности обходится экономике Великобритании в 250 млрд фунтов стерлингов в год" и что "эпидемия краж в магазинах, наряду с другими преступлениями, наносит серьезный удар по предприятиям, государственному сектору и частным лицам, нанося экономике прямой ущерб в размере около 170 млрд фунтов стерлингов в год, или около 6,5% валового внутреннего продукта".



"Кроме того, по оценкам, существуют нематериальные эффекты на поведение, вызванные страхом перед преступностью. Хотя это трудно количественно оценить, в отчете предупредили, что действия, предпринимаемые предприятиями и частными лицами, чтобы не стать жертвой преступления, например, не посещать центральные улицы или откладывать инвестиции, могут привести к общим издержкам до 250 млрд фунтов стерлингов или 10% ВВП", – говорится в докладе Policy Exchange.



В текущей реальности криминогенная ситуация в британской провинции гораздо страшней, чем в Лондоне. По сути, маленькие города Соединенного Королевства оказались во власти этнических банд. Скандалы с растлением малолетних стали обыденным явлением.



В июле 2022 года в Великобритании разразился грандиозный скандал вокруг преступлений пакистанской мафии в городке Телфорд (графство Шропшир), где более 40 лет этнические банды принуждали несовершеннолетних девочек к сексуальному рабству; девочек насиловали, избивали, убивали.



Факты стали известны лишь благодаря расследованию, проведенному газетой The Mirror, которое показало, что властям было известно о сексуальной эксплуатации детей, но они закрывали на это глаза, опасаясь обвинений в расизме (в Телфорде орудовала пакистанская мафия). Журналисты выяснили, что больше тысячи детей и подростков Телфорда подверглись сексуальному насилию.



Правоохранители Телфорда называли сексуальную эксплуатацию детей "детской проституцией" и обвиняли в этом самих детей, а не преступников. Многих из детей судили, обращаясь с ними, как с обычными проститутками. По итогам расследования были арестованы всего семь мужчин-пакистанцев. Власти и полиция Телфорда принесли жителям неуклюжие извинения, отрицая свою связь с преступниками.



Схожая история случилась в 2014 году в еще одном провинциальном городке – Ротерхэме. Тогда британские правозащитники опубликовали доклад, в котором сообщалось, что в тихом Ротерхэме с населением в 117 тысяч человек за 16 лет выходцы из Пакистана изнасиловали более 1,4 тысячи детей. Полиция и местные чиновники знали об этом, но предпочитали молчать, так как не боялись показаться "нетолерантными".



"Ротерхэм обесчещен, – писала газета Rother Advertiser. – На этой неделе он – самый позорный город в Британии". Глава городского совета Роджер Стоун подал в отставку. Полиция Южного Йоркшира начала внутреннее расследование, но никого серьезно не наказали.



"Мусульманские банды, промышляющие сексуальной эксплуатацией детей (Muslim Grooming Gangs) орудуют по всей Британии десятилетиями, Телфорд – лишь последнее подтверждение этого. К сожалению, британский истеблишмент не готов ставить безопасность наших детей выше групповых интересов", – пишут британские СМИ, отмечая что, кроме Телфорда и Ротерхэма, банды насильников орудуют в Рочдейле, Брэдфорде, Оксфорде, Ньюкасле, Лестере и даже в Лондоне.



В Британии действуют почти пять тысяч организованных преступных групп, сообщает The Guardian. По оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency - NCA), в Великобритании каждый год отмывается 90 миллиардов фунтов стерлингов криминальных денег, что составляет 4% ВВП страны. "Лондон стал… сердцем европейской организованной преступности... Преступность – неотъемлемая часть британской экономики, обеспечивающая сотни тысяч рабочих мест, причем не только для профессиональных преступников:по подсчетам NCA, в настоящее время действуют 4629 организованных преступных групп".



Помимо пакистанских банд, набирает силу албанская мафия. Одна из бандитских группировок – "Адские албанцы" (Hellbanianz) – действует на востоке Лондона, в районе Баркинг. В 2017 году они выложили свои рэп-композиции на YouTube, "хвастаясь нечестно нажитым богатством и мощью своего оружия". Главарь этой банды Тристен Аслани в 2016 году сел на 25 лет за торговлю наркотиками. На странице социальной сети под названием "Мой албанец в тюрьме" появилась его фотография, на которой он изображен по пояс голым и, видимо, только что вышедшим из тюремного спортзала. Фото подписано так: "Даже в тюрьме у нас есть все условия, не хватает только шлюх".



Долгие годы в Соединенном Королевстве орудовал выходец из Индии Вишала Чодхари, который занимался торговлей белыми женщинами. Чодхари, живший в элитном лондонском жилом комплексе Кэнэри-Уорф, знакомился с молодыми женщинами из Венгрии, Чехии, Польши через социальные сети, предлагал им работу нянек, уборщиц или администраторов в Англии, а когда женщины добирались до Великобритании, их заставляли работать в борделях.



Если бы Мэтт Гудвин посетил небольшой островок Торса вблизи побережья Шотландии, то воочию убедился бы, что на территории Соединенного Королевства создается самый настоящий исламский халифат.



Радикальный шиитский шейх Ясир аль-Хабиб 20 лет назад бежал из родного Кувейта, где его осудили за экстремизм, и получил политическое убежище в Великобритании. Он купил этот остров за три миллионов фунтов стерлингов.



"Аль-Хабиб, которого обвиняют в разжигании межрелигиозной ненависти в Британии и в арабском мире между шиитами и конкурирующими мусульманами-суннитами, имеет свою "глобальную штаб-квартиру" в живописной деревне Фулмер, Южный Бакингемшир. Аль-Хабибу, получившему прозвище Мулла Фулмера, было разрешено продолжать транслировать свои лекции, сея ненависть и подстрекая к насилию в отношении представителей суннитской веры дома и за рубежом", – пишет Daily Mail.



Аль-Хабиб создал в "живописной британской деревне" учебно-тренировочный военный лагерь и регулярно учит там премудростям партизанской войны свою собственную армию.



Однако пассионарному исламисту стало тесно в маленькой деревушке, и он "нацелился на остров Торса", отмечает Daliy Mail.



Аль-Хабиб собирается создать на Торсе школу, мечеть, госпиталь, жить на острове по законам шариата, фактически ведя дело, как мы писали, к созданию исламистского халифата внутри Соединенного Королевства. Такие шариатские анклавы уже существуют в районах скоплениях мигрантов в крупных городах Великобритании. И, безусловно, этот остров станет недоступным для немусульман.



В 2015 году американский журналист-расследователь Стивен Эмерсон в интервью заявил, что "в Британии есть не просто запретные зоны, есть настоящие города, такие как Бирмингем, полностью мусульманские, куда немусульмане просто не заходят. И в некоторых частях Лондона на самом деле есть мусульманская религиозная полиция, которая на самом деле избивает и серьезно ранит любого, кто одевается не в соответствии с религиозной мусульманской одеждой".



Весной 2024 года бывший министр правительства Лондона Пол Скалли в интервью BBC заявил, что ряд районов Бирмингема и Лондона являются "запретными зонами" (no-go’ areas in Birmingham and London) для немусульман.



А член палаты общин консерватор Ли Андерсон спровоцировал резонансный скандал, заявив, что исламисты установили контроль над мэром Лондона Садиком Ханом.



Эти заявления не изменили ровным счетом ничего, что и засвидетельствовал Мэтт Гудвин в ходе своего краткого визита в британскую столицу.



Британский политолог не прав лишь в одном: кончился не только Лондон. Кончилась и Британия. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751459460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов: Исполнение поручения Президента по обеспечению населения качественной питьевой водой является приоритетом Правительства

- Инфляция в Республике Казахстан (июнь 2025г.)

- История казахского протеста, которого… не было

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Главы МИД Казахстана и Молдовы договорились углублять двустороннее партнерство

- Министр иностранных дел Казахстана провел встречу с руководством компании "Harvest Group"

- Казахстан потребовал от Shell и Eni вернуть контроль над заводом на Карачаганаке

- Должностные лица столичной школы подозреваются в присвоении более 900 млн тенге

- Указ Президента Республики Казахстан от 30 июня 2025 года №927