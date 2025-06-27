Суверенная экономика: Финансовый конгресс Банка России превратился в поле сражения между регулятором и банкстерами

21:30 02.07.2025

Ставки сделаны? Набиуллина и банкстеры поспорили о том, на сколько нужно снизить "ключ"



Финансовый конгресс Банка России превратился в поле сражения между регулятором и кредитными организациями. Банкстеры в лице Грефа и Костина продолжают гнуть линию о "переохлаждении" экономики из-за высоких ставок. Эльвира Сахипзадовна попыталась успокоить всех тем, что темпы падения цен оказались выше ожиданий ЦБ. Брошки не было, вместо нее явные намеки на возможность снижения "ключа" в июле на 1-2 п.п. Но тот же Греф посчитал это недостаточным. Он снова повторил тезис экспертного сообщества о слишком высоких реальных ставках. Греф отметил, что главное - не передержать. В противном случае бизнесу и экономике будет сложно, а значит, и банковскому сектору. Поэтому глава Сбера прогнозирует "непростые времена" в ближайшие пару лет.



Казалось бы, стороны стоят на своем и сдавать позиции не намерены. Но сейчас понятно, что ЦБ идет на смягчение. Банки гонят и пытаются ускорить этот процесс, равно как и финансовый блок правительства страны. Регулятор же хоть и отрицает существование "навеса ликвидности", но не спешит галопом снижать ставку, держа в голове риск нового всплеска инфляции и очередного витка жесткой ДКП.



