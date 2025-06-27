|Суверенная экономика: Финансовый конгресс Банка России превратился в поле сражения между регулятором и банкстерами
21:30 02.07.2025
Ставки сделаны? Набиуллина и банкстеры поспорили о том, на сколько нужно снизить "ключ"
Финансовый конгресс Банка России превратился в поле сражения между регулятором и кредитными организациями. Банкстеры в лице Грефа и Костина продолжают гнуть линию о "переохлаждении" экономики из-за высоких ставок. Эльвира Сахипзадовна попыталась успокоить всех тем, что темпы падения цен оказались выше ожиданий ЦБ. Брошки не было, вместо нее явные намеки на возможность снижения "ключа" в июле на 1-2 п.п. Но тот же Греф посчитал это недостаточным. Он снова повторил тезис экспертного сообщества о слишком высоких реальных ставках. Греф отметил, что главное - не передержать. В противном случае бизнесу и экономике будет сложно, а значит, и банковскому сектору. Поэтому глава Сбера прогнозирует "непростые времена" в ближайшие пару лет.
Казалось бы, стороны стоят на своем и сдавать позиции не намерены. Но сейчас понятно, что ЦБ идет на смягчение. Банки гонят и пытаются ускорить этот процесс, равно как и финансовый блок правительства страны. Регулятор же хоть и отрицает существование "навеса ликвидности", но не спешит галопом снижать ставку, держа в голове риск нового всплеска инфляции и очередного витка жесткой ДКП.
Понять обе позиции можно. Мы совсем не торопимся вставать на сторону одних из главных бенефициаров массовой льготной ипотеки, но снижение "ключа" в июне на 1 п.п. действительно мало что дало. Реальные ставки по-прежнему крайне высокие. Еще один шажок в июле тоже не решит проблем бизнеса, который не прекращает жаловаться на жесткую ДКП.
Даже Минфин не в восторге, но на публике предлагает "верить" в мечты Эльвиры Набиуллиной в инфляцию в 4%. Для подкрепления своих позиций она пообщалась с главой ЦБ Турции Фатихом Караханом. На первый взгляд у нас действительно много общего: высокая инфляция и вечный бой регулятора с ней. После "классных и гениальных" решений Эрдогана, о которых мы писали ранее, там сменился глава ЦБ и начался курс на повышение ставки. Сейчас, к слову, она составляет 46%, так что Эльвира Сахипзадовна жестит не так, как могла бы.
Но есть одно очень важное отличие между Турцией и Россией. Анкара не живет 3 года под западными санкциями, а ее внешняя торговля не находится в режиме вечной борьбы. Более того, Турция получила очень много "плюшек" от антироссийских санкций, фактически став одним из хабов энергоресурсов и, что немаловажно, "барыгой", который долгое время продавал с наценкой все то, что напрямую в Россию попасть не могло.
Да, турки неустанно борются с долларом, потому что лира крайне слаба. В этом они могут только позавидовать России. У нас, наоборот, слишком "крепкий" рубль портит планы Минфина по сведению бюджета. Доходы от продажи энергоресурсов оставляют желать лучшего, а вот расходы не сокращаются, в том числе и из-за жесткой политики ЦБ. В итоге, как сказала Набиуллина, бизнес находится в "ножницах" между высокими ставками и крепким рублем. Проблема в том, что Минфин находится там же. Поэтому последний явно не против ослабления нацвалюты или более резкого снижения "ключа". Но у нашего ЦБ немного другие KPI.