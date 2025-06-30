Финансовая повседневность в Узбекистане: банкомат уже не редкость, но еще не все понимают, как им пользоваться или зачем

23:17 02.07.2025

Почти 40% узбекистанцев не делают сбережений - отчет ЦБ



Обозреватель "Газеты" Дмитрий Поваров ознакомился с отчетом Центрального банка Узбекистана и АБР о том, как в Узбекистане устроена финансовая повседневность и что с ней происходит, когда в кармане появляется карта, но не всегда остается сумма, которую можно отложить.



30 июня 2025



Центральный банк Узбекистана при поддержке Азиатского банка развития провел исследование финансовой доступности и грамотности.



