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Среда, 02.07.2025
23:17  Финансовая повседневность в Узбекистане: банкомат уже не редкость, но еще не все понимают, как им пользоваться или зачем
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Финансовая повседневность в Узбекистане: банкомат уже не редкость, но еще не все понимают, как им пользоваться или зачем
23:17 02.07.2025

Почти 40% узбекистанцев не делают сбережений - отчет ЦБ

Обозреватель "Газеты" Дмитрий Поваров ознакомился с отчетом Центрального банка Узбекистана и АБР о том, как в Узбекистане устроена финансовая повседневность и что с ней происходит, когда в кармане появляется карта, но не всегда остается сумма, которую можно отложить.

30 июня 2025

Центральный банк Узбекистана при поддержке Азиатского банка развития провел исследование финансовой доступности и грамотности.



Оно охватило 1200 респондентов в шести регионах страны - от Каракалпакстана до Ташкента. Отдельно были обследованы фокус-группы со 198 участниками, в том числе с женщинами, молодежью и сельскими жителями.

Опрос был не ради статистики, а чтобы выяснить, насколько в реальной жизни работают те вещи, о которых любят отчитываться на конференциях: банкоматы, карты, кредиты, приложения.

Инфраструктура - на высшем уровне СНГ

Финансовая инфраструктура в Узбекистане сейчас одна из самых плотных в СНГ. За пять лет количество точек доступа выросло почти на 20%.

В Ташкенте 94% жителей подключены к интернету. В сельской местности - 71%. Разница заметна, но не фатальна. Банкомат уже не редкость, а что-то вроде киоска у дороги - привыкли. Но доступность - это не привычка. Техника стоит, но не все понимают, как ею пользоваться или зачем.

Сбережения: пока не все могут - но многие хотят

Цифра, которая многое говорит о стране: 39% не отложили ни сума за год. В Каракалпакстане таковых - 54%. Среди безработных - 52%. Среди молодых (18−30 лет) - 47%. Это много. Но давайте посмотрим вглубь: среди людей с высшим образованием таких уже 27% (против 53%, окончивших только 8−9 классов школы), а среди работающих - 32%. То есть если есть базовая стабильность - появляются и сбережения.

Именно в этих несхожих цифрах - 27% и 53% - видна переломная черта. Где-то люди учатся обращаться с деньгами в приложении. Где-то - все еще откладывают в конверте, потому что другого способа не знают или не доверяют.

Кредиты: не отказ, а осторожность

Около 30% брали в долг, из них 12% - в банке. Остальные по-прежнему обращаются к друзьям, родственникам, знакомым. Не из-за недоверия, а из-за процедур. Банк требует документы, стабильный доход, залог. Это пока сложно.

Зато для тех, у кого есть образование и работа, формальный кредит становится нормой: 28% среди работающих и 19% с высшим образованием. Значит, система кредитования работает - но там, где человеку есть на что опереться.

Пенсионеры и безработные пока остаются за рамками: 5% и 7% соответственно взяли официальные кредиты. Здесь вопрос не к людям, а к самой системе: кого она считает подходящим клиентом, а кого просто не видит.

Переводы: поддержка, которую не афишируют

Еще один пласт - денежные переводы. Их получает регулярно чуть более половины опрошенных: 39% - каждый месяц, 12% - раз в два месяца. Большинство - на карту. Но 84% снимают наличными сразу. Привычка к кэшу все еще жива и вряд ли исчезнет в ближайшее время.

Тем не менее, 77% получающих переводы откладывают часть полученных денег. Это не стратегия, а инстинкт. Деньги могут понадобиться в любой момент, здесь сберегают не "на отпуск", а "на всякий случай" - болезнь, свадьба, непредвиденная беда.

Финансовая грамотность: теория vs практика

Финансовая грамотность растет - 59% имеют банковский счет. И пусть пока только 7,4% откладывают в нем средства - важно, что инфраструктура есть, знание есть, интерфейс понятен. А поведенческие привычки приходят позже.

Почти половина (47%) респондентов не использует пароли в финансовых приложениях, а в южных регионах более половины не знают, что делать, если потеряешь карту. Но это не беспечность. Это - недостаток знаний, привычки, уверенности, иногда - объяснений.

Отчет показывает не то, как все стало идеально, а то, что процесс идет. Не по графику и не под лозунги. Сбивчиво, неравномерно, но идет. Финансовая система Узбекистана больше не кажется людям чужой. Она просто пока еще не стала своей. А дальше все зависит не только от цифр, но и от того, будут ли те, кто эти цифры собирает, слушать тех, кто их создает.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751487420


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