|ВС РФ пробили оборону ВСУ по реке Казенный Торец – итоговая сводка Readovka за 2 июля
00:05 03.07.2025
ВС РФ пробили оборону ВСУ по реке Казенный Торец севернее Новоэкономического – итоговая сводка Readovka за 2 июля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 2 июля в разрезе СВО. Русские войска успешно развивают наступление на охват Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ с севера. Отечественные гексакоптеры теперь могут поднимать вес, позволяющий сбрасывать на противника артиллерийские кумулятивные боеприпасы. На Украине призвали лишать гражданства тех, кто не хочет воевать за интересы Зеленского.
Развитие успеха
Частям 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ удалось преодолеть рубежи обороны ВСУ по реке Казенный Торец севернее Новоэкономического. Русские штурмовики заняли Новоторецкое и, преодолев Казенный Торец, вынудили противника оставить поселок Бойковка. Вместе с этим нашим силам удалось завязать бои и южнее, в Федоровке. ВСУ продолжают удерживать лишь западную часть села, опираясь на группу технических зданий ствола шахты "Краснолиманская". Таким образом, прорыв за Казенный Торец произошел уже в 3 точках к северу от Новоэкономического. Как показало развитие событий, наши войска заинтересованы в дальнейшей атаке на город Родинское и, если это окажется возможным, на Белицкое. Однако первостепенное значение имеет именно Родинское. Наши войска на данный момент вряд ли планируют занимать полосу сел севернее Новоторецкого, ведь это едва ли требуется для наступления. Расширение не несет оперативного смысла ввиду иной задачи: одновременно блокировать трассу на Доброполье от Покровска и Мирнограда и загнать этот оборонительный район ВСУ в глубокий охват с севера. Кроме того, перспективная атака на трассу Е50, связывающую Покровск с Павлоградом со стороны Удачного, приведет противника в положение, в котором он оказался в боях за Селидово. То есть основные трассы снабжения прекратят свое существование и гарнизону оборонительного района ничего не останется, кроме попыток удрать из захлопывающегося котла.
Отдельно стоит остановиться на оценках перспектив обороны ВСУ перед Родинским и в нем самом. Прежде всего необходимо упомянуть то, что численность и состав сил противника к северу от Мирнограда недостаточны для того, чтобы стабилизировать фронт. С каждым километром продвижения ВС РФ севернее города фронт ВСУ растягивается и вынуждает удерживать не столько подступы к Родинскому, сколько удлиняющуюся северную стену "пузыря" вокруг Покровска и Мирнограда. Не будет преувеличением сказать, что украинские войска, развернутые в Покровско-Мирноградском оборонительном районе, попали в патовую ситуацию. Снимать силы с южных секторов оборонительного района – значит получить непосредственный риск прорыва ВС РФ в городскую агломерацию или того хуже, рассечение оборонительного района. Однако последнее, что может предпринять неприятель, – это выстроить полноценную оборону в полосе Суворово – Родинское – Красный Лиман (село, не путать с одноименным городом), опираясь на терриконы шахт "Краснолиманская" и "Мирноградская". Однако для этого Генштабу ВСУ придется выделять силы для наполнения позиций из резервов своего непосредственного подчинения. С других участков Покровского и Константиновского направлений изымать войска Киев не может ввиду угрозы обвала фронта.
Убойная сила
В отечественном экспертном сообществе распространяется информация, что наши операторы тяжелых дронов, известных как гексокоптеры, приспособили под сброс с него артиллерийские 122-мм снаряды 3БК-13.
В русской армии штатные подразделения, оснащенные гексакоптерами, стали появляться еще в начале года, а ранее, летом 2024, стартовало серийное производство новых БПЛА. Будет справедливо заметить, что наши войска мало того, что переняли опыт применения ВСУ сельскохозяйственных дронов, известных как "Баба-Яга", так и усовершенствовали концепцию боевой работы этого вида беспилотника. Первое поколение отечественных серийных разведовательно-ударных гексакоптеров типа МиС-35, по всей видимости, было существенно усовершенствованно, ведь первичные аппараты поднимали груз до 5 кг. Этого достаточно, чтобы сбрасывать 82-мм минометные мины, но не более. Соответственно, если теперь возможно оснащать гексакоптеры боеприпасом 3БК13, грузоподъемность наших аппаратов существенно выросла.
Ключевой особенностью новых возможностей отечественных гексакоптеров станет то, что одним сбросом можно будет уничтожать любой вид техники противника, даже тяжело бронированной, ведь горизонтальная проекция всегда самая слабозащищенная. Кроме того, 122-мм кумулятивный боеприпас в состоянии пробивать и перекрытия бункерных укрытий, что весьма важно в борьбе с укрепрайонами ВСУ. Таким образом, наши войска получили возможность доставлять почти гарантированное поражение широкого спектра целей одним сбросом без применения штатных буксируемых и самоходных артиллерийских систем, которым порой еще нужно пристреляться, чтобы попасть.
"Бойтесь собственного идиотизма"
Известный украинский бизнесмен Сергей Притула, выдающий себя за волонтера, на своей странице в социальной сети X предложил лишать определенные категории украинцев гражданства.
"Статус, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается. Осужденные за государственную измену коллаборанты и сепаратисты, "пятая колонна", распространяющая антиукраинские нарративы, и даже коррупционеры – в этих случаях следует реально рассматривать возможность лишения гражданства. Или если кто-то отсидел срок за государственную измену – он может дальше спокойно быть гражданином государства, которое он предал?", – написал Притула.
И тут может и даже должен быть задан вопрос со стороны украинского обывателя. А зачем нужно право голосовать, когда выборы Зеленским де-факто упразднены? Зачем нужно украинское гражданство в условиях, когда ТЦК похищают людей средь бела дня для отправки в окопы на убой? Действительно поражает убежденность "пригретых Банковой" в том, что на понятии "государство" свет клином сошелся для тех, у кого все права гражданина и так отняты. И примечательно то, что мнение Притулы поддержала нардеп и член комитета Рады по обороне и национальной безопасности Марьяна Безуглая. Если инициатива украинского "бизнесмена на крови" будет верифицирована на законодательном уровне, то рядовой украинец может прийти к выбору в пользу лишения себя паспорта незалежной.
Вчера, 1 июля, главным событием дня стало начало боев за южную часть Волчанска на Харьковском направлении.