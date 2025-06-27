ВС РФ пробили оборону ВСУ по реке Казенный Торец – итоговая сводка Readovka за 2 июля

00:05 03.07.2025

ВС РФ пробили оборону ВСУ по реке Казенный Торец севернее Новоэкономического – итоговая сводка Readovka за 2 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 2 июля в разрезе СВО. Русские войска успешно развивают наступление на охват Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ с севера. Отечественные гексакоптеры теперь могут поднимать вес, позволяющий сбрасывать на противника артиллерийские кумулятивные боеприпасы. На Украине призвали лишать гражданства тех, кто не хочет воевать за интересы Зеленского.



Развитие успеха



