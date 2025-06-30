Цифровая депривация: когда Wi-Fi пропадает, а жизнь появляется, - Асель Аукешева

00:27 03.07.2025 Цифровая депривация: когда Wi-Fi пропадает, а жизнь появляется

30 июня 2025



Представьте себе: вы просыпаетесь утром, тянетесь за телефоном и вдруг… ничего. Wi-Fi исчез, мобильная сеть уплыла в закат, ноутбук превратился в дорогую доску для нарезки. Добро пожаловать в зону цифровой депривации. А что это значит, разбирался корреспондент Zakon.kz.



"Лишение связи" как эксперимент над реальностью



Цифровая депривация – это не просто когда у тебя "отвалился интернет". Это не технический сбой, а философский рубильник, который резко обесточивает тебя от гигантского цифрового улья. Мы ведь давно уже не просто пользуемся технологиями, мы вросли в них, врастаем в них, как дерево в бетон, трескаясь изнутри, но продолжаем расти в рамках.



Каждый наш жест, мысль, импульс синхронизированы. Мы привыкли гуглить каждый чих, лайкать каждый ужин, работать, отдыхать и даже страдать онлайн. Но как только цифровая капельница выдернута, в мозгу включается что-то древнее. Появляется пустота, и согласитесь, в реалиях XXI века она пугает. Но именно в этой тишине начинают звучать настоящие сигналы: свои собственные мысли, а не чужие мемы и трендовые видео в ленте рекомендаций.



Что стоит за этим новым цифровым дыханием? Почему отсутствие интернета ощущается почти как потеря ориентации в пространстве? И как это влияет на нашу роль в обществе, на обучение, работу и даже на то, как мы дружим или спасаем жизни?



Ответ совсем не в кнопках и не в коде. Ответ в новой модели мира, где информация стала не только ресурсом, но и основой нашего существования. Об этом рассказывает социолог, ссылаясь на концепции футуристов и реальные примеры из повседневной жизни:



"Интернет сегодня оказывает мощное влияние на повседневную жизнь: на работу, учебу, общение. Как социолог, я вижу в интернете, прежде всего, нечто большее, чем просто технологию. Он про информацию", – рассказывает социолог Жетысуского университета имени И. Жансугурова Талгат Килыбаев.



Социолог отмечает, что американский футуролог и социолог Олвин Тоффлер на рубеже XX-XXI веков предложил концепцию трех волн развития общества.



Первая волна – аграрная цивилизация.

Вторая волна – индустриальное общество с массовым производством товаров и техники, что изменило мышление и ценности людей.

Третья волна – постиндустриальная. Это информационное общество, где ключевым продуктом становится информация. Люди потребляют, перерабатывают и передают ее дальше.



"В этом контексте интернет занимает центральное место. Он формирует поведение человека, влияет на его роль и статус в обществе. Сегодня мы не просто живем с интернетом, он меняет саму структуру нашего взаимодействия с миром. Что касается учебы, интернет значительно ускоряет процесс освоения знаний и навыков. В сфере общения интернет тоже играет огромную роль. Ученые, например, могут легко устанавливать международные связи, обмениваться знаниями, участвовать в совместных исследованиях. Это ускоряет трансфер научных идей и технологий, способствует решению социальных и медицинских проблем. Благодаря онлайн-консилиумам врачи из разных стран могут консультироваться в режиме реального времени и спасать жизни, если говорить о положительных моментах интернета", – говорит социолог Талгат Килыбаев.



Что происходит с человеком в цифровом вакууме

- стираются границы времени;

- внутренний диалог перестает быть фоном;

- появляется пространство для настоящего;

- мозг перестает "глотать" информацию и начинает ее переваривать.



"Отсутствие интернета само по себе не снижает когнитивные способности, но изменяет способы, с помощью которых человек обучается, запоминает и получает информацию. В долгосрочной перспективе, если цифровые источники полностью исключаются и не компенсируются альтернативами, такими как книги, живое общение, практический опыт, начинается деградация. Также может наблюдаться снижение объема обрабатываемой информации и ухудшение навыков поиска и анализа", – рассказывает психолог Елена Андросова.



Также психолог отмечает, что при наличии качественной компенсации через развитие коммуникации творчества, чтения когнитивные функции не только сохраняются, но и могут улучшаться. Такие активности способствуют глубинному мышлению, концентрации и укреплению нейронных связей.



Цифровой детокс или вынужденный ретрит?



Некоторые люди, как цифровые Робинзоны, сами бегут от Сети в глушь, где ни одной вышки сотовой связи и максимум сигналов – это трели птиц или поскрипывание сосны на ветру. Они сбрасывают смартфоны, как змея кожу, и идут искать себя, настоящих, не отретушированных и без советов искусственного интеллекта.



"Поведение человека в обществе без интернета меняется, особенно без социальных сетей. Сейчас в глобальном мире человек часто чувствует себя вне общества, если не владеет актуальной информацией и не в курсе трендов в своей сфере. Без интернета замедляется социализация детей, но при этом снижается уровень тревожности. В социальных медиа часто преобладает негативный контент, который усиливает тревожность и страхи. Например, сравнение США и Канады показывает: при примерно одинаковом уровне владения оружием в США больше смертельных случаев из-за более агрессивного информационного фона в соцсетях. В Канаде же преобладает более позитивное, ориентированное на мир и согласие информационное пространство", – анализирует социолог Талгат Килыбаев.



Многие попадают в цифровую депривацию случайно: батарея умирает, Wi-Fi исчезает, поезд несется сквозь черную зону без сигнала, и вот ты уже не серфишь по ленте, а смотришь в окно, как будто впервые за много лет. И не просто смотришь, а видишь и заново узнаешь мир.



Сначала начинается "ломка". Тонкая, но липкая, как будто внутри головы разрывается кабель, и ты не знаешь, что делать с этой тишиной. Руки тянутся проверить, но проверять-то нечего. Мозг в панике: "А что я вообще чувствую без постоянного и монотонного скроллинга ленты?"



А потом резко наступает странное, почти неловкое облегчение.



Ты начинаешь слышать собственное дыхание. Замечать, как пахнет воздух после дождя. Вспоминать, как на самом деле звучит твой внутренний голос, не голос GPS-навигатора в дороге, не рекламной вставки, не push-уведомлений, а твой.



"Психологические реакции на цифровую депривацию зависят от возраста, уровня зависимости и исходного эмоционального состояния. У детей и подростков часто возникают тревожность "я что-то пропущу", раздражение из-за нарушенной цифровой рутины, но уже через несколько дней может наступить облегчение: нормализуется сон, снижается напряжение. У взрослых поначалу возможна тревога, особенно FOMO (страх упущенного), но при хронической перегрузке информацией многие, наоборот, ощущают освобождение, тишину и долгожданный покой".

Психолог Елена Андросова



В мире, где выход в Сеть звучит почти как тревожная сирена, сложно представить, что кто-то по-настоящему живет по ту сторону Сети. Пока большинство бегает с пауэрбанками, ловя сигнал даже в лифте, есть те, для кого интернет не окно в мир, а закрытая дверь. И не всегда по их выбору.



Цифровая эпоха кажется всеобъемлющей, но ее границы все еще проницаемы. Где-то в городских дворах или на краю цивилизации все еще пульсирует тишина и там живут те, для кого push-уведомления, стримы и созвоны по видео скорее не норма, а загадка.



"Без интернета чаще всего остаются две категории людей. Первая – пожилые, особенно в казахстанском обществе. Из-за низкой цифровой грамотности они не умеют пользоваться современными гаджетами, приложениями и онлайн-сервисами. Это ограничивает их доступ к возможностям информационного общества. Вторая категория – это те, кто сознательно отказывается от интернета. Таких людей немного, но они есть. Чаще всего это жители западных стран, выбирающие жизнь в уединении где-нибудь в горах, лесах, джунглях. Они сознательно уходят в цифровую тишину и живут наедине с природой, вдали от сетей и сигналов. Таким образом, вне цифрового пространства остаются, прежде всего, пожилые люди и те, кто по разным причинам не включен в цифровую среду", – объясняет социолог Жетысуского университета имени И. Жансугурова Талгат Килыбаев.



Цифровая депривация – это не трагедия. Это зеркало. Не разбитое, не кривое, а честное до боли. В нем мы впервые видим не лайки, не фильтры, не бесконечные аватарки, а себя настоящих, без Сети и сетей. Это зеркало подносится к нам в момент, когда лента замолкает, Wi-Fi уходит в отпуск, и экран вдруг становится черным – не потому что сломался, а потому что вдруг стал менее актуальным, чем беседа в режиме офлайн. И тогда становится ясно: мы не просто привыкли к цифре, мы растворились в ней, как ложка сахара в кипятке, потеряв форму, вкус, структуру.



"Раньше, когда мама просила меня отложить телефон, это злило. Казалось, она просто мешает и не понимает, как важно иметь личное пространство. Но в 11-м классе пришло осознание, что, если хочу сдать ЕНТ хорошо, нужно менять привычки. Я начал меньше сидеть в телефоне и постепенно втянулся в чтение. Особенно много времени стал уделять историческим книгам. Мне, технарю, это давалось трудно, но я поставил цель: научиться понимать и любить историю", – рассказывает второкурсник Дамир Оспанов.



Мы скользим по экранам, как по льду: быстро, красиво, но сквозь толщу стекла не чувствуем почвы под ногами. А цифровая депривация – это трещина в этом льду. Через нее прорастает что-то живое. Может, не сразу, со сложностями и преградами, но обязательно прорастет. Отключение от интернета на какое-то время – это как слезть с карусели новостей, сторисов и мемов, чтобы вспомнить: "А ведь я когда-то просто жил, не документируя каждый вдох".



Когда мы оказываемся вне Сети, то сначала чувствуем пустоту. Но потом замечаем: жизнь не пуста, она просто свободна. От сравнения, спешки и алгоритмов, за которыми мы с вами так гонимся. И в этой свободе вдруг появляется то, что давно затерялось между обновлениями, а именно настоящее.



"Временный отказ от цифровых технологий, или "цифровой детокс", может служить эффективным терапевтическим инструментом. Он особенно полезен при тревожных расстройствах, зависимости от соцсетей и игр, синдроме выгорания, а также помогает подросткам справляться с буллингом, сравнением себя с другими и нарушениями сна. У детей младшего возраста цифровой детокс способствует снижению гипервозбудимости и улучшению речи и внимания", – резюмирует психолог Елена Андросова.



Цифровая депривация – это не потеря. Это возвращение. К себе, к моменту и к жизни, у которой нет функции "лайк", но есть вкус, запах и смысл.



Иногда, чтобы по-настоящему зажечься, нужно сначала потушить экран. Выключитесь, и, кто знает, может, в этой неожиданной тишине вы впервые услышите себя.



Асель Аукешева Источник - Zakon.kz

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