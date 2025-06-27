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В Казахстан заходит индийская медицина. Не курсы по чакрам и занятия йогой, а настоящий госпиталь...
06:08 03.07.2025

Новый госпиталь и 10 тысяч индийских студентов в Астане и Алматы: как изменится медицина и жизнь в мегаполисах?

В Казахстан заходит индийская медицина. Речь идет не курсах по чакрам и занятиях йогой, а о настоящем госпитале на тысячу коек и медуниверситете международного уровня.

2 Июля

По данным The Economic Times, компании уже подписали соглашение: с индийской стороны - Mont Vert Group, с нашей - BIG B Corporation (сфера деятельности - высшее образование). Сумма инвестиций - полмиллиарда долларов.

Что за врачи приедут, какие знания они будут давать нашим студентам? И как это скажется на жизни в наших мегаполисах?

В вопросе разобралась корреспондент Caravan.kz.

Индия лечит весь мир, и это не шутка

Для многих Индия ассоциируется с Болливудом, специями и йогой. Но есть еще один момент: там очень развита медицина. В Индии работают сотни современных частных госпиталей, предлагающих сложные операции, в том числе онко- и кардиохирургию. В 2021 году Индия занимала 10-е место среди 46 стран по доступности и качеству медицинских услуг, а также по инфраструктуре для медицинского туризма.

В местных больницах оперируются американцы, англичане и арабы. Почему? Да потому, что цены в разы ниже, а результат как минимум не хуже. Для сравнения: по данным World Population Review, замена тазобедренного сустава в Израиле может стоить 36 тысяч долларов, в США - 28 тысяч долларов, в Южной Корее - 21 тысячу, в Казахстане – чуть больше 12 тысяч долларов. В Индии - около 7 тысяч долларов. Разница, как говорится, чувствуется. Но не только в цифрах дело. Индийский врач за год успевает провести столько операций, сколько его коллега из Европы за пять. Там просто другой масштаб. Больше пациентов - больше практики. А практика, как известно, делает идеальным не только музыканта, но и нейрохирурга.

И пусть кто-то все еще думает, что в Индии лечат травами под мантры, в реальности там давно уже искусственный интеллект, онлайн-диагностика, телемедицина и централизованные базы данных. У нас в поликлинике порой карточку найти не могут, а в Бомбее тебе делают МРТ, отправляют результат на сервер, а через час приходит смс с расшифровкой от трех врачей.

А если в Казахстане построят медицинский университет на индийские инвестиции, скорее всего, образование будет несколько отличаться. Анатомию будут изучать не по картинкам, а по настоящим телам из морга, пациентов будут принимать с первого курса. Потому что индусы отлично понимают, что без практики врач - это просто человек с дипломом и белым халатом.

На сайте Future MBBS, который ориентирован на тех, кто выбирает медобразование за рубежом, четко указаны недостатки нашего образования. Там написано, что главное отличие между Индией и Казахстаном в том, что индийские студенты идут в больницы уже с первого года учебы. А в Казахстане часто только на третьем или четвертом курсе. Пока одни уже ставят капельницы, другие все еще сидят в аудитории. В некоторых казахстанских вузах вообще не проводят анатомические вскрытия. Вместо этого студенты учат устройство человеческого тела по пластиковым манекенам. Удобно? Да. Полезно? Не думаю.

На том же сайте указано, что в Казахстане есть вузы, признанные Всемирной организацией здравоохранения, такие как КазНМУ. А также куча новых частных колледжей, где с клинической базой и инфраструктурой просто беда. А это не всегда про хорошее образование.

Поэтому, когда индийский инвестор приходит с идеей построить у нас госпиталь и университет, это уже не просто стройка. Это знак того, что в нашей медицине и образовании должны произойти изменения.

Минусы, о которых стоит подумать

Во всей этой истории с индийскими студентами и врачами есть и минусы. Если в Алматы и Астану ринутся еще десять тысяч индусов (такое количество студентов планируют учить в новом вузе), то городская инфраструктура может отправиться в легкий нокдаун.

Начнем с самого простого – аренды жилья. Алматы уже давно бьет все рекорды по стоимости аренды. За студию в нормальном состоянии возле вуза или клиники приходится отдавать, как за квартиру в пригороде Варшавы. И в этой системе появятся еще 5 тысяч человек (если разделить студентов поровну между двумя столицами), которые хотят жить поближе, желательно с горячей водой и Интернетом. Что будет? Все правильно. Рост цен, конкуренция за квадратные метры и вытеснение местных арендаторов с ограниченным бюджетом. Особенно это почувствуют студенты из регионов, для которых и так каждый месяц в Алматы - это финансовое испытание.

Но жильем дело не ограничится. Представьте себе, что, хотя бы половина новых студентов и медиков будет ежедневно мотаться на автобусах и метро. В часы пик они будут штурмовать общественный транспорт, и это станет сродни героической миссии, особенно в зимних условиях, когда на остановках и так яблоку негде упасть. А для индусов наши зимы - это не просто холод, это культурный и климатический шок.

Никто не говорит, что приток иностранных студентов - это плохо. Может быть, даже полезно. Но если к этому подготовиться. Построить общежития, усилить транспорт и обеспечить контроль полиции за всеми, кто въезжает. Иначе вместо нового дыхания мегаполисы получат новый стресс. А вместо интеграции - раздражение. И не только у нас, но и у самих гостей.

Автор: Римма ГАХОВА

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751512080


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