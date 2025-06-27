В правительстве Кыргызстана поздравили кинорежиссера Арыма Кубата с главным призом на Шанхайском кинофестивале

06:18 03.07.2025

Бишкек, 02.07.25 /Кабар/. Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял известного кинорежиссера, народного артиста КР Актана Арым Кубата в связи с победой его нового фильма "Кара Кызыл Сары" на Шанхайском международном кинофестивале.



Эдиль Байсалов поздравил от имени руководства республики Актана Арым Кубата с международной наградой и выразил признательность за его вклад в развитие отечественного кинематографа и продвижение культурного имиджа Кыргызстана за рубежом. Он подчеркнул, что эта победа является значимым событием для всей страны.



Фильм "Кара Кызыл Сары", созданный на киностудии "Кыргызфильм" по мотивам новелл писательницы Топчугул Шайдуллаевой, был удостоен главного приза "За лучший полнометражный фильм" (Golden Goblet Award) на 27-м Шанхайском международном кинофестивале.



Картина рассказывает поэтичную и глубокую историю судьбы ковровщицы из Баткенской области и поднимает важные темы любви, ответственности, миграции и жизни в приграничных районах.



В ходе состоявшейся беседы Эдиль Байсалов и Актан Арым Кубат обменялись мнениями по вопросам развития кинематографии в стране.



