 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 03.07.2025
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Среда, 02.07.2025
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12:15  В Узбекистане вводят уголовную ответственность за незаконное религиозное обучение детей
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Вторник, 01.07.2025
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Понедельник, 30.06.2025
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Воскресенье, 29.06.2025
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Суббота, 28.06.2025
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Туркменские преподаватели получили 300 сертификатов по русскому языку и 14 по английскому
06:28 03.07.2025

В Ашхабаде вручили более 300 сертификатов МГУ по программам изучения русского языка
02.07.2025

Преподаватели и студенты Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмамеда Азади получили сертификаты о повышении квалификации по программам изучения и преподавания русского языка и русской литературы МГУ имени Ломоносова. Торжественная церемония вручения более 300 документов состоялась в стенах туркменского института в Ашхабаде. В церемонии приняли участие представители российского посольства, администрация института и почетные гости.

Как отметила на торжестве первый секретарь посольства России в Туркменистане, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева, полученные знания станут основой для профессионального роста выпускников. "Мы надеемся, что знания, которые вы приобрели на этих курсах, помогут вам и станут фундаментом дальнейшего карьерного и профессионального роста", – сказала она.

Проректор по научной работе института Сельби Батырова подчеркнула важность изучения русского языка и литературы в вузе. "Это не просто часть учебного плана, это – мост дружбы между народами, который мы с вами помогаем укреплять каждый день", – отметила она.

Курсы повышения квалификации проходили дистанционно в два этапа: с 24 февраля по 10 марта и с 24 марта по 7 апреля. Программы ознакомили слушателей с новейшими достижениями российских ученых в области русской филологии.

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Туркменские преподаватели получили кембриджские сертификаты по английскому
02.07.2025

Четырнадцать преподавателей Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади получили международные сертификаты TKT (Teaching Knowledge Test) Кембриджского тестового центра по итогам трехмесячного онлайн-обучения современным методикам преподавания английского языка.

Обучение проходило с января по март 2025 года в рамках проекта "Ускоренное преподавание английского языка в Центральной Азии" (AELLCA), реализуемого при поддержке Британского совета и Университета Ноттингем Трент.

Углубленную подготовку туркменских педагогов проводили специалисты британского университета Стив Шарп и доктор Сэм Баркли. TKT представляет собой набор модульных педагогических сертификатов, проверяющих знания по различным направлениям преподавания английского языка, и является всемирно признанным стандартом в данной области.

Источник - Turkmenistan.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751513280


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