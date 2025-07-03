Свой 80-летний юбилей ООН встречает в состоянии полного паралича, - Валентин Катасонов

06:45 03.07.2025 Свой 80-летний юбилей ООН встречает в состоянии полного паралича

Грубейшее нарушение Израилем международного права в ООН толком никто не обсуждал



03.07.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



В этом году исполняется 80 лет со времени рождения Организации Объединенных Наций (ООН). Идея создания ООН зародилась в ходе Второй мировой войны и согласовывалась странами–участниками антигитлеровской коалиции. Название "Объединенные Нации" было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций, подписанной 1 января 1942 года первоначально четырьмя державами: США, Великобританией, СССР и Китаем.



Подписавшие Декларацию государства присоединялись к совместной программе, изложенной в Атлантической хартии (заявлении, принятом 14 августа 1941 года британским премьером У. Черчиллем и президентом США Ф. Д. Рузвельтом), и обязывались задействовать все свои ресурсы - военные и экономические - против стран "оси", а также не заключать с ними сепаратный мир.



Решение о создании ООН было принято на Сан-Францисской международной конференции, проходившая с 25 апреля по 26 июня 1945 года. Конференция была инициирована Великобританией, СССР и США. В конференции участвовали 50 государств, которые считаются учредителями ООН. Сан-Францисская конференция проходила в обстановке острой борьбы вокруг проекта ключевого документа – Устава ООН. В конце концов Устав был единодушно утвержден. Это произошло 26 июня 1945 года. А вступил он в силу после ратификации большинством стран-участниц конференции 24 октября 1945 года. Этот день и принято считать датой рождения ООН. И ежегодно он отмечается как День Организации Объединенных Наций. Число стран-членов ООН неуклонно росло с 1945 года и в 2011 году достигло 193. С того времени число стран-членов остается неизменным. За пределами ООН остаются Палестина, Тайвань, Ватикан, Абхазия, Южная Осетия и еще несколько непризнанных или частично признанных государств.



Система Организации Объединенных Наций (ООН) включает шесть главных органов, учрежденных в соответствии с Уставом ООН. Это Генеральная Ассамблея ООН; Совет Безопасности ООН; Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС); Совет по Опеке ООН; Международный Суд ООН; Секретариат ООН.



В систему ООН также входят множество программ, вспомогательных органов и подразделений, и специализированные учреждения, которые координируют свою работу с ООН, являясь при этом отдельными, самостоятельными организациями. К специализированным учреждениям относятся: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО); Международная организация труда (МОТ); Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и другие.



В общую систему ООН с высокой степенью автономии входят также Всемирная торговая организация (ВТО), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и ряд других учреждений в составе группы Всемирного банка и др.



Штаб-квартира ООН расположена в США, в Нью-Йорке. А различные органы и учреждения ООН размещаются во многих странах. Так, Международный Суд ООН расположен во Дворце мира в Гааге (Нидерланды); штаб-квартира ЮНЕСКО – в Париже; штаб-квартира ВОЗ – в Швейцарии, в Женеве и т. д.



В этом году по случаю 80-летнего юбилея ООН запланированы особые торжества. Прежде всего, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В частности, 26 июня 2025 года планируется проведение пленарного заседания сессии Генеральной Ассамблеи, посвященное 80-летию подписания Устава ООН.



Вместе с тем настроение у тех, кто работает в ООН, и у тех, кто с ООН регулярно взаимодействует (главы государств-членов, внешнеполитические ведомства и др.), трудно назвать праздничным. Все озабочены непростым состоянием ООН, которое многие, не стесняясь, называют кризисным.



И, наверное, громче всех об этом заявляет 47-й президент США Дональд Трамп. Он вообще считает, что участие США во многих международных организациях мало что дает Америке или вообще не имеет смысла. Мол, международные организации связывают руки Соединенным Штатам. А Америке следует решать большинство внешнеполитических и внешнеэкономических вопросов путем двухсторонних переговоров и соглашений. В первый день своего нахождения в Белом доме (20 января 2025 года) Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также был подписан указ о выходе из Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН). И еще в первый день был подписан указ о выходе США из Парижского соглашения по климату.



Спустя две недели, 4 февраля, президент подписал указ, предусматривающий ревизию участия США в ООН в целом и ЮНЕСКО в частности. По итогам ревизии, которая должна быть завершена к началу июля нынешнего года, будут приниматься решения о целесообразности пребывания США в тех или иных специализированных институтах ООН (фондов, программ, агентств) и/или о возможной корректировке условий участия в таких институтах.



Случайно или неслучайно, но примерно в это же время в Конгрессе США был анонсирован запуск двух законопроектов (один – в нижней, другой – в верхней палатах), которые предусматривают полный выход Соединенных Штатов из ООН. Равно как и выход США из многосторонних соглашений и конвенций, которые принимались под эгидой ООН (при необходимости заменив их двусторонними соглашениями).



С момента своего возвращения в Белый дом Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о необходимости радикального реформирования ООН. Впрочем, здесь он не оригинален. Поскольку многие страны уже многие годы говорят о том, что ООН теряет свою эффективность и что она нуждается в глубоком реформировании. В центре внимания многих сторонников реформы ООН находится Совет Безопасности ООН, статус которого остается неизменным с 1945 года. Совбез состоит из 10 членов, 5 из которых являются постоянными, а 5 периодически меняются. Постоянными членами с момента основания ООН являются США, Великобритания, наша страна (ранее – СССР, теперь – Российская Федерация), Франция и Китай. Постоянные члены имеют такую преференцию, как право вето. И это право многими странами-членами ООН подвергается критике. Мол, такое право ослабляет организацию, делает ее политику малогибкой. Но, с другой стороны, как признают серьезные эксперты, именно это правило позволило ООН пережить самые тяжелые времена холодной войны. Несмотря на острейшие противоречия между членами "пятерки", никто из них не хлопнул дверью и не покинул Совбез. Членство в "пятерке" постоянных членов дорогого стоило.



Еще с конца прошлого столетия в ООН озвучивалось большое количество предложений по реорганизации Совбеза. Все их множество можно свести в четыре группы предложений:



1) лишить постоянных членов Совбеза права вето;



2) установить правило, что для вынесения вето по проекту решения Совбеза необходимо два голоса постоянных членов;



3) увеличить число постоянных членов Совбеза, но они не должны иметь право вето;



4) увеличить число постоянных членов Совбеза, обладающих правом вето.



По последним двум вариантам чаще всего выдвигались кандидатуры таких стран, как Япония, Германия, Индия и Бразилия (G-4). Но эти кандидатуры вызывали и вызывают возражения со стороны как некоторых нынешних постоянных членов Совбеза, так и прочих стран-членов ООН. Например, против кандидатур Германии и Японии активно выступают против Россия и Китай. Против Бразилии – некоторые страны Латинской Америки, считающие, что есть более достойные кандидаты от данного региона. И т. д.



Одним из проявлений кризиса ООН является недофинансирование организации. Согласно докладу Контролера ООН Пятому комитету Генеральной Ассамблеи (Административно-бюджетному), по состоянию на начало мая нынешнего года только 108 стран выплатили свои постоянные взносы в полном объеме. За четыре месяца 2025 года из запланированных 3,5 млрд долларов по регулярному бюджету было получено чуть больше половины – 1,8 млрд долларов из запланированных 3,5 млрд долларов по регулярному бюджету. У некоторых стран накапливается непогашенная задолженность еще по прошлым годам. По состоянию на 30 апреля 2025 года в нескольких странах остались непогашенными суммы в размере 2,4 миллиарда долларов. Почти две трети непогашенной задолженности приходится на Соединенные Штаты Америки – 1,5 миллиарда долларов. На втором месте Китай – почти 0,6 млрд (597 млн) долларов. Далее следуют (млн долл.): Россия – 72; Саудовская Аравия – 42; Мексика – 38; Венесуэла – 38; прочие страны –137.



Это только цифры, касающиеся постоянного бюджета ООН. Кроме такого бюджета на каждый год составляется смета расходов на проведение миротворческих, гуманитарных и дипломатических операций по всему миру. По прошлым годам эта смета была немного меньше постоянного бюджета. Раньше основные взносы на покрытие расходов по смете делали США. При Трампе взносы стали символическими. По этой смете недофинансирование еще более существенное.



Но все это цветочки на фоне той беспомощности, которую продемонстрировала ООН в июне этого года, после того когда Израиль вероломно начал войну против Ирана. Список тех нарушений со стороны Израиля, которые зафиксировали специалисты по международному праву, весьма внушителен. Причем некоторые нарушения были зафиксированы в тот же год, когда, согласно решению ООН, еврейское государство было основано (1948 г.). Самое главное и хроническое нарушение касается статьи 2(4) Устава Организации Объединенных Наций, которая запрещает применение силы или угрозу силой против территориальной целостности и суверенитета любого государства-члена.



Под прикрытием постоянных членов Совбеза ООН – США, Великобритании и Франции – Израиль все более и более наглел. Яркий пример такой наглости он продемонстрировал в октябре прошлого года. Глава МИД Израиля объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Ему запрещен въезд в Израиль. Театр абсурда!



Последние действия Израиля против Ирана можно коротко охарактеризовать как "агрессия". Вина Израиля усугубляется тем, что в это время между Вашингтоном и Тегераном велись переговоры по ядерной программе Ирана; кроме того, в Иране находились инспектора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



Лишний раз Израиль напомнил о себе как стране, которая находится вне Договора о нераспространении ядерного оружия, но таким оружием обладает. Это грубейшее нарушение международного права в ООН толком никто не обсуждал. Никаких санкций в отношении Израиля по этой причине Совбез не принимал (а в отношении КНДР за подобное нарушение санкции давно уже приняты).



Ситуация усугубилась тем, что 22 июня соучастником агрессии против Ирана стали Соединенные Штаты, которые нанесли удары по ядерным объектам страны. Агрессором стало государство, имеющее статус постоянного члена Совбеза ООН! Если США и ранее блокировали практически все резолюции Совбеза, осуждавшие различные противоправные акции со стороны Израиля в отношении палестинского народа и сопредельных государств, то не приходится сомневаться, что никакая резолюция, направленная против США, в Совбезе тем более не пройдет.



О кризисе и даже параличе ООН последнее время говорят многие. Но вот в начале прошлого года, когда в ООН обсуждался вопрос об урегулировании ситуации в секторе Газа (оккупированном Израилем), Генсек ООН Антониу Гутерриш не выдержал и в сердцах заявил, что Совбез ООН находится в параличе. И что в пору поставить вопрос ребром: а нужен ли такой Совбез? Еще один шаг, и Генсек может поставить вопрос: а нужна ли вообще ООН?



Есть сомнения, что ООН дотянет до своего 80-летнего юбилея. Напрашиваются определенные параллели с Лигой Наций, которая была учреждена на Парижской мирной конференции в 1920 году. Напомню, что де-юре она просуществовала до 1946 года, т. е. всего 26 лет. Но после начала Второй мировой войны в 1939 году пребыла в состоянии полного паралича. Период с 1939 до конца 1945 года можно назвать "мертвой зоной": Лига Наций была уже в параличе, а ООН еще не родилась. Кажется, сегодня человечество вступает в такой период истории, который можно назвать "мертвой зоной". Сколько он продлится, никто не знает. Но политики шепотом говорят, что новая международная организация, способная заменить парализованную ООН, может родиться только в результате очень большой войны. Источник - Фонд стратегической культуры

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