 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.07.2025
12:41  История казахского протеста, которого… не было, - Данияр Ашимбаев
12:33  Тень диаспоры. Главный страх азербайджанского режима, - Ермек Ниязов
06:45  Свой 80-летний юбилей ООН встречает в состоянии полного паралича, - Валентин Катасонов
06:28  Туркменские преподаватели получили 300 сертификатов по русскому языку и 14 по английскому
06:18  В правительстве Кыргызстана поздравили кинорежиссера Арыма Кубата с главным призом на Шанхайском кинофестивале
06:08  В Казахстан заходит индийская медицина. Не курсы по чакрам и занятия йогой, а настоящий госпиталь...
05:56  Заменят ли в России корейцы среднеазиатских мигрантов? - Александр Шустов
00:27  Цифровая депривация: когда Wi-Fi пропадает, а жизнь появляется, - Асель Аукешева
00:05  ВС РФ пробили оборону ВСУ по реке Казенный Торец – итоговая сводка Readovka за 2 июля
Среда, 02.07.2025
23:17  Финансовая повседневность в Узбекистане: банкомат уже не редкость, но еще не все понимают, как им пользоваться или зачем
21:30  Суверенная экономика: Финансовый конгресс Банка России превратился в поле сражения между регулятором и банкстерами
15:31  Британия кончилась. Этнические банды превратили британское общество в свою вотчину, - Олег Розанов
14:53  В садах Шалимара: Путевые заметки из Ирана и Пакистана к последним событиям в регионе
12:38  Монголия накормит Узбекистан мясом - прямой результат установления отношений всеобъемлющего партнерства
12:22  Запрет на ношение никабов: Казахстан присоединился к Киргизии, Таджикистану и Узбекистану
12:15  В Узбекистане вводят уголовную ответственность за незаконное религиозное обучение детей
12:01  В Казахстане Антикор присоединили к КНБ. Коррупция стала угрозой национальной безопасности
03:50  Геостратег: О воспитании русофильских элит
03:21  Стала известна причина отсутствия Узбекистана на Кубке мира в Казахстане
02:23  Кыргызстан приступил к строительству ж/д из Китая в Узбекистан
02:18  Ракеты по Термезу и теракты в Кабуле. Узбекистанца осудили на 16 лет за терроризм
01:48  Что запрещено в Афганистане, и как туда попасть туристу
00:05  ВС РФ форсировали Волчью и завязали бои за южную часть Волчанска – итоговая сводка Readovka за 1 июля
Вторник, 01.07.2025
20:01  Миру не хватает геев с атомной бомбой, - Петр Акопов
19:06  Военное обозрение: Всадники Апокалипсиса из Баку
17:00  Право сильного: международная система безопасности – в кризисе, - Николай Кузьмин
16:17  В Афганистане после уничтожения посевов опия начало расти употребление героина
16:09  Учебник по кибербезопасности. В Монголии издана книга "Тайная разведка Чингис хана"
15:41  Министром транспорта Казахстана назначен возглавлявший КТЖ Нурлан Сауранбаев
12:27  В Самарканде стало на две туристические деревни больше
12:25  Казахстан потребовал от Shell и Eni вернуть контроль над заводом на Карачаганаке
02:23  Как после разгрома Германии японцы "искали дружбу" с СССР и пытались использовать Сталина для перемирия с США, - Анатолий Кошкин
00:34  Президент Туркменистана провел рабочее совещание по сельскому хозяйству
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 30 июня
Понедельник, 30.06.2025
23:05  Ким Чен Ын не сдержал слез: в Пхеньяне почтили память бойцов КНДР, сражавшихся на Курском фронте
22:00  Пояс хаоса вокруг России и Китая от США и Европы. Какие государства станут новыми жертвами?
21:05  Al Hadath: продолжение конфронтации с Россией очень скоро уничтожит Евросоюз
20:35  Китай и ЦентрАзия: друзья настоящие и мнимые, - Сергей Кожемякин
17:25  ProFinance: США проигрывают войну за редкоземельные металлы Китаю
16:22  ЦРУ в Иране (история от создания до 1991 г.), - П.В.Густерин
15:32  Известия: Как вотум недоверия изменит позиции Урсулы фон дер Ляйен. Разбор
15:27  Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля
14:51  В Узбекистане появится собственный искусственный интеллект. Об этом сообщил Шавкат Мирзиеев на встрече с молодежью
14:42  Откуда пришло название второго по величине города в Кыргызстане?
14:40  Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без, - Елена Караева
13:42  Конституционный суд Казахстана разъяснил как отличить коммерческую организацию от преступной группы
01:16  Кыргызстан. Капремонт роддома и добыча золота в Чаткале - под контролем ГКНБ
00:49  Постоянным координатором ООН в Казахстане назначена Сарангоо Раднаарагчаа из Монголии
00:05  ВС РФ режут оборону ВСУ в Донбассе с замахом на Днепропетровщину – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.06.2025
23:53  Операция Гарпун. КГБ Беларуси сорвал готовящуюся атаку дронами на стратегические объекты страны
21:24  Геостратег: Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана
16:45  Внимание на Пакистан. Исламабад готовит ракету, способную доставить в США ядерный заряд
14:35  Иран получил информацию о проникновении в ходе 12-дневной войны ряда дронов с территории соседних стран
01:50  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска (продолжение)
00:05  Событие недели: "Логичный" итог странной войны без проигравших, - Readovka
Суббота, 28.06.2025
22:24  Сулеев против Бельгера: печатные войны 1995 года. Посвящается Дню работников СМИ Казахстана
16:00  Turkmen Serdar: США создают центральноазиатскую военную коалицию и осваивают советский военный аэродром в Джебеле (Туркмения)
14:21  О некоторых новых тенденциях и технологиях войны Запада, - Андрей Ильницкий
12:15  "Кто бы вы ни были - пощады не будет". Президент Кыргызстана заранее предупредил госорганы о проверках в сентябре
03:13  Как сорвался американо-израильский план госпереворота в Иране, - Дмитрий Минин
01:28  Кыргызстан. После прорыва озера Такыр-Тор вода несется по полям, как сель (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тень диаспоры. Главный страх азербайджанского режима, - Ермек Ниязов
12:33 03.07.2025

Тень диаспоры. Главный страх азербайджанского режима

Ермек Ниязов
03.07.2025

Экономическая стагнация и вызовы транзитной идентичности в Азербайджане

Азербайджан - одна из немногих постсоветских стран, унаследовавших от СССР одновременно и ресурсную ренту, и инфраструктурный задел для модернизации. Уникальное географическое положение, богатые запасы нефти и газа, климатические условия, а также советское наследие в виде метро, научных институтов, высшего образования и промышленности делали страну привлекательным кейсом для устойчивого роста.

Однако спустя более чем три десятилетия после обретения независимости, реальность остается значительно менее оптимистичной. По данным МВФ, в 2024 году ВВП на душу населения составил 7,277 доллара США, а по паритету покупательной способности - 15,045 доллара США. Это почти в 2,5 раза ниже, чем у Казахстана (18,100 долларов) и даже ниже, чем у Грузии (8,200 долларов), при том что последняя не располагает сопоставимыми ресурсами.

Экономика по-прежнему критически зависит от углеводородов, на долю которых приходится до 95% экспорта. Попытки диверсификации, аграрного и индустриального развития пока не приносят ощутимых результатов. Минимальная зарплата в стране - около 235 долларов, средняя - 638 долларов. Расходы на здравоохранение составляют всего 2,8% ВВП, тогда как ВОЗ рекомендует не менее 5%. Стоимость высшего образования - около 900 долларов за семестр, что делает его недоступным для значительной части населения. Официальная безработица - 5%, но реальные оценки доходят до 15–20%.

В этих условиях национальный нарратив о "первом за 200 лет сильном государстве" оказывается в противоречии с повседневным опытом граждан. Экономическая и социальная стагнация производит эффект долгосрочного отчуждения - особенно среди молодежи, мигрантов и предпринимательского класса.

Наиболее зримым симптомом внутренних проблем является масштабный отток населения. По различным оценкам, до 30% граждан Азербайджана живут за пределами страны - временно или постоянно. Это более 2,5–3 миллионов человек, включая предпринимателей, студентов, трудовых мигрантов и представителей интеллектуальных профессий. Сам выбор массового выезда - это форма неформального вотума недоверия существующему политико-экономическому устройству.

Республика де-факто столкнулась с тем, что значительная часть ее демографического и человеческого капитала предпочитает реализовываться вне ее границ. Это не только подрывает внутренний рынок труда, но и формирует альтернативный пласт идентичности - внешний по отношению к государству и его официальной идеологии. Азербайджан становится страной, откуда уезжают не из-за войны, а из-за системной неэффективности.

На этом фоне особенно симптоматичным стал инцидент конца июня 2025 года: полицейская операция в Екатеринбурге, направленная против преступной группировки, участниками которой, по данным следствия, были лица азербайджанского происхождения. Хотя акция была заявлена как сугубо правовая мера, общественная и медийная реакция в России быстро приобрела этнополитическую окраску. В медиапространстве возникла волна обобщений и стереотипов, касающихся кавказских и в целом "нерусских" диаспор.

Почти сразу после этого в Азербайджане были зафиксированы инциденты давления на этнических русских, преимущественно на "новую русскую волну" - айтишников, специалистов, студентов, релокантов, переселившихся после 2022 года. Эти люди, зачастую критиковавшие политику Кремля, дистанцировавшиеся от власти и даже отказавшиеся от гражданства, были восприняты сквозь призму коллективной идентичности. Индивидуальный статус оказался незначим на фоне символического образа России как оппонента.

Этот эпизод показал: идентичность на постсоветском пространстве не отменяется декларациями и переездами. Она по-прежнему "считывается" по акценту, внешности, привычкам и представлениям. В условиях, когда этничность и государственность остаются переплетенными в массовом сознании, даже локальный инцидент может перерасти в транснациональный конфликт восприятия. Государства региона, включая Азербайджан, действуют в условиях ограниченного нейтралитета, и любой кризис - будь то миграционный, этнический или политический - легко выходит за границы внутреннего регулирования.

На этом фоне особую значимость приобретает азербайджанская диаспора, особенно в России. Она является одной из крупнейших этнических групп вне страны - по разным оценкам, до 3 миллионов человек. Эти общины играют важную роль в экономике, в логистике, в теневых финансовых операциях, в неформальном посредничестве. До последнего времени они сохраняли лояльность к Баку - если не политическую, то, по крайней мере, эмоционально-культурную.

Однако эта лояльность не безусловна и не вечна. В разговорах с представителями диаспоры все чаще звучит обеспокоенность действиями официального Баку, особенно на фоне ужесточающейся антироссийской риторики. Как подчеркивают участники диаспоры:

"Главный страх правящего режима - не армяне, не иранцы и не оппозиция в Баку, а возможное возвращение своих же людей из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских центров. В отличие от внутренней оппозиции, диаспора обладает капиталом, внешними связями и - главное - отсутствием страха. У многих уже "все есть", и они не зависят от милости или репрессий со стороны государства".

Если даже 500 тысяч граждан, вернувшихся из-за границы, обретут политическую субъектность, особенно на фоне ухудшающихся отношений с Москвой - это может серьезно расшатать режим наследственной власти. Диаспора - это не просто внешняя группа, а носитель альтернативной модели социального успеха, иной политической культуры и иных представлений о легитимности.

Современный Азербайджан сталкивается с тройной уязвимостью:

1. экономической - зависимость от нефти и хроническое отставание от региона;
2. демографической - отток до трети населения и вымывание активного класса;
3. политической - риск утраты контроля над внешней диаспорой, обладающей ресурсами и субъектностью.

Пока эта система сохраняет видимую устойчивость за счет вертикали власти, военной мобилизации и ресурсной ренты. Но внешняя турбулентность, недовольство диаспоры или ухудшение отношений с Россией могут превратить управляемую стагнацию в ситуацию стремительной потери контроля.

Если модернизационный проект останется ограничен инфраструктурой и репрессиями - без реформ, инклюзивных институтов и диалога с собственным народом - страна рискует столкнуться с внутренней трансформацией, инициированной не изнутри, а со стороны тех, кто когда-то уехал.

Ермек Ниязов

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Перекрытие Ормузского пролива: Иран сделал первый шаг
Эрозия Израиля: блицкриг не удался, что дальше?
Тюркский фактор в ирано-израильском конфликте

Источник - Check-point.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751535180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сборник аналитических материалов по социально-экономическому развитию страны представили выпускники Школы аналитики при Сенате
- Кадровые перестановки
- В Министерстве иностранных дел отметили День дипломатической службы Республики Казахстан
- В первом полугодии на сети КТЖ зафиксирован рост экспортных перевозок
- Задержаны подозреваемые в хищении 22 миллионов тенге у пенсионерки из Караганды
- В Шымкенте ликвидирована преступная группа, занимавшаяся разбоями и вымогательством
- В Алматы начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов: Исполнение поручения Президента по обеспечению населения качественной питьевой водой является приоритетом Правительства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  