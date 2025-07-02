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В Киргизии ожидаются досрочные парламентские выборы, - Виктория Панфилова
17:29 03.07.2025

В Киргизии ожидаются досрочные парламентские выборы

Путин и Жапаров обсудили нюансы отношений двух стран

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
02.07.2025

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров 2 июля на переговорах в Кремле обсудили все нюансы отношений между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксперты полагают, что в повестке лидеров вопросы положения киргизских трудовых мигрантов в РФ в свете ужесточения миграционного законодательства РФ и принятый киргизским парламентом законопроект "О государственном языке". Возможно, неожиданный визит Жапарова связан и с досрочными парламентскими выборами в его стране.

Путин и Жапаров встречаются часто, преимущественно на мероприятиях СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), во время праздников и т.п.

Недавно, 26–27 июня, лидеры присутствовали на Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС в Минске, однако тогда полноценные двусторонние переговоры не состоялись. Последняя их официальная встреча состоялась в Бишкеке в октябре 2023 года, когда президент Путин посетил Киргизию с визитом в рамках СНГ. Тогда обсуждался широкий спектр вопросов – от политического и экономического сотрудничества до военно-технического и гуманитарного. Вероятно, нынешний визит президента Жапарова связан с приглашением Владимира Путина посетить Бишкек осенью, совместив визит с участием в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, председательство в котором переходит к Киргизии.

По мнению Кубатбека Рахимова, исполнительного директора центра стратегических решений "Аппликата", российско-киргизские отношения демонстрируют позитивную динамику в экономической, торговой и военно-технической сферах. Об этом свидетельствует рост торгового оборота до 3,5 млрд долл. (на 14,5% по сравнению с предыдущим периодом). Однако существуют и проблемные вопросы, в частности в миграционной сфере.

"Дело в том, что около 70 тыс. граждан Кыргызстана находятся в российском Реестре контролируемых лиц (РКЛ), из которых 20 тыс. – легальные жители России, чьи дети по разным причинам не смогли сдать экзамен по русскому языку. В связи с ужесточением миграционного законодательства эти родители подлежат депортации, несмотря на наличие всех необходимых документов. Ситуация представляет собой юридический казус: формально люди являются нарушителями закона, хотя их документы в полном порядке", – сказал "НГ" Рахимов. МВД России, по его мнению, не идет на уступки, а Министерство просвещения РФ не предпринимает меры по исправлению сложившейся ситуации.

"Вполне возможно, что на переговорах Путина и Жапарова будут найдены пути решения проблем, связанных с обучением русскому языку детей граждан Кыргызстана и предотвращением депортации их родителей, оказавшихся в сложной ситуации по не зависящим от них причинам. Аналогичные решения могут быть найдены и для остальных 50 тыс. граждан Кыргызстана, имеющих незначительные нарушения миграционного законодательства (например, непогашенные штрафы или просроченные регистрации)", – считает эксперт. Он отметил резкое сокращение числа кыргызстанцев, проживающих и работающих в России, с 1 млн до 350 тыс. за последний год, при этом пятая часть из них находится в РКЛ. "Необходимы позитивные шаги, которые могли бы смягчить напряженность вокруг ужесточения миграционной политики в РФ, и киргизский кейс мог бы стать примером такого подхода", – подчеркнул Рахимов.

Не случайно экс-премьер республики, глава Торгово-промышленной палаты Темир Сариев призвал российские власти предоставить особый статус для граждан республики, находящихся на территории РФ. "Мы хотим, чтобы Кыргызстан, киргизский народ имел особый статус в Российской Федерации, потому что в самое тяжелое время мы были с вами", – заявил Сариев на Петербургском международном экономическом форуме.

Заявление Сариева, по словам Кубатбека Рахимова, вызвало оживленную дискуссию не только в России, но и в Киргизии, поскольку его формулировка не была безупречной. "Тем не менее этот посыл отражает стремление Кыргызстана к более тесному сотрудничеству с Россией в сложившихся условиях", – сказал эксперт. Ведь не случайно, по его словам, Киргизия стала единственной страной СНГ, подписавшей стратегическое соглашение с АНО "Евразия" (проводник "русского мира"), направленное на реализацию ряда проектов, в том числе в сфере образования.

В рамках этого соглашения обе страны намерены объединить образовательное пространство. Кстати, президенты РФ и Киргизии эту инициативу поддержали (см. "НГ" от 24.06.25). Но в этом случае Садыру Жапарову придется ответить за инициативу депутатов Жогорку Кенеша (парламента) о принятии закона, ограничивающего сферу применения русского языка. Как сказала "НГ" депутат Гуля Кожогулова, вся надежда на главу государства, который может наложить вето на этот закон.

Эксперт по проблемам миграции Асилбек Эгембердиев также говорит о том, что Киргизия, будучи членом ЕАЭС, сталкивается с рядом проблем, касающихся статуса своих граждан в России. "Действующие миграционные законы, вступившие в силу в РФ, ставят кыргызстанцев в неравное положение по сравнению с гражданами других стран ЕАЭС, что вызывает серьезную озабоченность властей Кыргызстана. В случае несоблюдения принципов общего рынка труда ЕАЭС Бишкек может пойти на крайние меры, приостановив свое членство в союзе. О таком намерении говорилось всякий раз, когда нарушались права киргизских граждан", – сказал "НГ" Эгембердиев.

По словам эксперта, власти Киргизии намерены активно отстаивать права своих граждан, работающих в России, требуя упрощения миграционных процедур, включая выделение отдельных коридоров в аэропортах и решение проблем с устройством детей в российские школы.

Второй переговорной темой на высшем уровне могут стать приближающиеся досрочные выборы в киргизский парламент. По информации источников "НГ", подготовка к ним уже началась. Александр Кобринский, директор Агентства этнонациональных стратегий отмечает, что не так давно в республике изменили закон о выборах. Отказались от пропорциональной системы в пользу мажоритарной, которая создает предпосылки для победы кандидатов, пользующихся поддержкой власти или располагающих значительными финансовыми ресурсами. "Объяснение властей о разнесении во времени выборов в парламент и президентских выборов (сейчас между ними несколько месяцев) выглядит неубедительным", – считает Кобринский.

Он отмечает, что существуют различные интерпретации причин проведения досрочных выборов. "Одна из версий предполагает стремление властей предотвратить возможные социальные потрясения, учитывая склонность населения к неожиданным революциям. Действия властей, направленные на раскол общества, например, по языковому вопросу, косвенно подтверждают эту гипотезу", – считает Кобринский.

Однако, по его мнению, существует и другая версия. "Фактическое управление страной осуществляет дуумвират Жапаров–Ташиев. Но в реальности всеми вопросами внутренней жизни страны управляет глава Госкомитета национальной безопасности Камчибек Ташиев. Ему подчинен и парламент. Ташиев довольно активен во внутренней политике и экономике. Ташиева поддерживает "англосакское лобби". Так что склоняюсь к версии: Киргизия все больше дрейфует в сторону от России. И недалек тот час, когда Киргизия объявит о выходе или как минимум о приостановке членства в ОДКБ, или ЕЭАС, или обеих одновременно. Проведение такой масштабной операции перед выборами представляется рискованным, что и объясняет необходимость досрочных выборов", – резюмировал Кобринский.

Источник - НГ
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