СП: Стук ботинка по трибуне ООН - почему он так приятен нашему уху

17:36 03.07.2025

Стук ботинка по трибуне ООН - почему он так приятен нашему уху

Игорь Николайчук: Игру во внешних врагов и партнеров остановит только политическое решение о создании СССР 2.0



Андрей Захарченко

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Игорь Николайчук

2 июля 2025



Антироссийская истерия крепчает с каждым днем. Риторика не только отдельных американских, европейских и азиатских функционеров, но даже уже и лидеров откровенно зашкаливает.



Образ "русского дикого варвара" лепится с ужасающей быстротой и силой, и получается это, надо признать, неплохо, потому что лупят по нам изо всех пропагандистских стволов - тут тебе и анекдоты про варваров, карикатуры, учебники истории, в которых русские позиционируются исключительно "злобными поработителями", кинофильмы, изображающие Россию как пристанище отбросов общества, репортажи в зарубежных СМИ, освещающие нашу жизнь только в негативном ключе.



Возникает вопрос: где же наши пропаганда и контпропаганда? Что может государство противопоставить этому русофобскому "девятому валу", кроме заявлений нашего дипкорпуса в духе кота Леопольда - мол, ребята, давайте жить дружно?



Рядовые россияне истосковались по стуку нашего ботинка по трибуне ООН, по резким разворотам наших спецборотов над Атлантикой, по обещаниям показать всем нашим врагам и ненавистникам mother of Kuzma.



Чем занимается российский правопреемник отдела пропаганды ЦК КПСС? Почему наш кинематограф в этой теме словно воды в рот набрал? Почему "мягкая сила" Москвы уже как будто и не сила, а "мягкое посмешище"?



Если à la guerre comme à la guerre (а на гибридной войне, как на гибридной войне), то почему же мы не можем влупить по противникам изо всех своих имеющихся пропагандистских калибров? Потому что их просто нет? Или потому, что кто-то запрещает нам их расчехлять?



- Во-первых, давайте начнем с того, что никакой такой специально русофобски заточенной и отлаженной пропагандистской машины условного коллективного Запада в принципе не существует, - поделился с "СП" своей точкой зрения на этот счет независимый эксперт по информационной безопасности и информационным войнам Игорь Николайчук.



- Зарубежным обывателям, как и правящим элитам, по большому счету наплевать, что у нас в России происходит, чем мы живем и все такое прочее, так что никакой сакральной русофобии за рубежом на деле-то и нет. Про "пропагандистскую машину" Запада, работающую против нас, как говорится, на всю катушку, твердит нам только наш собственный пропагандистский аппарат.



"СП": Возникает резонный вопрос: зачем?



- Прежде всего, это делается потому, что нужно проводить стратегические пропагандистские операции на внутреннюю аудиторию с тем, чтобы сплотить население перед лицом внешних угроз и тривиального ущемления наших национальных интересов.



Следует отметить, что так, в принципе, делалось всегда. Например, во время русско-японской войны Российская Империя была вся завалена карикатурами, на которых изображались "героические казаки", пачками рубившие в капусту "желтых макак".



Однако буквально через считанные годы после проигрыша в том конфликте мы, фигурально выражаясь, вновь взасос дружили с японцами, улучшив, например, для них условия поступления и обучения в наших университетах.



И, кстати, в Первую мировую войну японцы выступали на стороне России. Вот такие, понимаешь, качели мирового капитализма.



Когда с развалом СССР отошел в мир иной "коммунистический" проект переустройства мира, вышедший победителем из принципиальной схватки с "нацистским" проектом в ходе Великой Отечественной войны, весь мир вновь стал жить при капитализме, а точнее, в обществе потребления. В этом самом обществе, увы, Россия, образно выражаясь, продала свое коммунистическое первородство за чечевичную похлебку.



Случилось это тогда, когда Борис Николаевич Ельцин, спасая в меру своих сил страну от погружения в очередную кровавую кашу и пучину всеобщего голода, в обмен на западные кредиты отдал почти все, чем располагала наша страна на тот момент.



Он даже готов был Курильские острова отдать Японии, но Совет Безопасности убедил его, что в этом случае на Дальнем Востоке начнутся массовые демонстрации протеста, так что этого не случилось.



Однако, фактически продав тогда свои национальные интересы, взамен мы к началу нулевых получили страну, в которой оперативными средствами, так или иначе, все губернаторы регионов удерживаются в полном подчинении федерального центра.



И по итогу у нас в стране все как бы замечательно - все хорошо живут, понимаешь, у всех какая-никакая частная собственность, квартиры с ипотекой, и никто не хочет рожать детей, потому что это отнимает деньги и время от удовольствий. И поддержка президента среди населения под 80%, даже у Сталина такой не было.



И власть наша, прекрасно это понимая, весьма своевременно повышает пенсии ностальгирующим по СССР пенсионерам, а "незрелой" с точки зрения политтехнологов молодежи намекает на помощь с ипотекой, попутно занося в иноагенты всех более-менее рьяных "оппозиционеров" этой категории населения.



Вот в этом, собственно, и заключается весь основной закон пропаганды мирового общества потребления: делать все, чтобы удержать власть. А для этого нужен образ сакрального врага, который якобы Россию не любит, потому что мы, дескать, не такие, как все.



"СП": Почему "дескать"?



- Потому что геройствовать и умирать, условно говоря, за Бога, царя и Отечество массово граждане не готовы, хотя всегда есть какой-то процент населения, готового на личный подвиг, что мы и наблюдаем сейчас в зоне СВО.



Именно массовый героизм последний раз проявлялся только населением СССР в Великой Отечественной войне. Потому что тогда было общество совсем по другому принципу устроено, нежели современное российское.



"СП": По какому же принципу оно устроено сейчас?



- Тогда на первом плане находилась защита Отечества, такая была идеология. А сейчас у нас идеологии никакой нет, поэтому, если что, все кинутся защищать, прежде всего, свою собственность. Ну, кое-кто будет защищать собственность каких-нибудь олигархов наших. А это уже кардинально другой, как говорится, подход к делу, грудью закрывать пулеметы народ в этом случае не кинется.



А какое общество - такая и пропаганда. Поэтому со стороны наших главных пропагандистов и звучит риторика в духе "держитесь, европейские педикулезные свиньи". Никогда раньше за всю историю Россия не позволяла себе называть своих геополитических противников подобным образом. В общем, форма пропаганды полностью соответствует строю нашего общества.



"СП": А можно каким-то образом наше общество, условно говоря, подстроить, чтобы наша пропаганда вновь стала "зубастой"?



- У нас идеологии-то государственной никак не появится нормальной, хотя уже давно все твердят, что пора бы ей появиться. Но кто будет этим заниматься, когда все "башни Кремля": и либеральная, и правая, и левая, и все остальные - фактически снесены.



Поэтому вся наша пропаганда и заточена только на создание образа внешнего врага, который бы сплотил нацию вокруг власти. Правда, стоит отметить, что это все-таки соответствует нашим национальным интересам.



"СП": А в чем именно они заключаются?



- В том, что Россия не должна распасться. И коль скоро наша власть такой интерес преследует, то не так уж и важно, какими именно путями.



Другое дело, что рядовых россиян может возмущать резкая смена риторики нашей власти в адрес того или иного геополитического противника. Например, вчера, при Байдене, американцы были нашими врагами, а сегодня, при Трампе, мы уже, оказывается, "стратегические партнеры", и отец Илона Маска восторгается Москвой и русским борщом.



Нынче, оказывается, европейцы проклятые во всех наших бедах виноваты, бездуховные сволочи, нацизм возрождают. Каждые 3−4 месяца вектор критики меняется. То Макрон враг, то теперь с нашим президентом по 2 часа по телефону беседует. Я не знаю, право слово, как от такого галопа Киселев с Соловьевым еще с ума не сошли.



И подобная чехарда будет бесконечной. Остановить ее, на мой взгляд, может только политическое решение о создании СССР 2.0 или о тотальном переходе на китайскую модель, где и рынок, и идеология, и видение будущего, и все такое прочее. А пока этого нет, все будут продолжать свою игру в хаотизированной системе международных отношений.