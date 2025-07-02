 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.07.2025
17:36  СП: Стук ботинка по трибуне ООН - почему он так приятен нашему уху
17:29  В Киргизии ожидаются досрочные парламентские выборы, - Виктория Панфилова
17:28  Исламский режим и национальная идея в Иране
12:41  История казахского протеста, которого… не было, - Данияр Ашимбаев
12:33  Тень диаспоры. Главный страх азербайджанского режима, - Ермек Ниязов
06:45  Свой 80-летний юбилей ООН встречает в состоянии полного паралича, - Валентин Катасонов
06:28  Туркменские преподаватели получили 300 сертификатов по русскому языку и 14 по английскому
06:18  В правительстве Кыргызстана поздравили кинорежиссера Арыма Кубата с главным призом на Шанхайском кинофестивале
06:08  В Казахстан заходит индийская медицина. Не курсы по чакрам и занятия йогой, а настоящий госпиталь...
05:56  Заменят ли в России корейцы среднеазиатских мигрантов? - Александр Шустов
00:27  Цифровая депривация: когда Wi-Fi пропадает, а жизнь появляется, - Асель Аукешева
00:05  ВС РФ пробили оборону ВСУ по реке Казенный Торец – итоговая сводка Readovka за 2 июля
Среда, 02.07.2025
23:17  Финансовая повседневность в Узбекистане: банкомат уже не редкость, но еще не все понимают, как им пользоваться или зачем
21:30  Суверенная экономика: Финансовый конгресс Банка России превратился в поле сражения между регулятором и банкстерами
15:31  Британия кончилась. Этнические банды превратили британское общество в свою вотчину, - Олег Розанов
14:53  В садах Шалимара: Путевые заметки из Ирана и Пакистана к последним событиям в регионе
12:38  Монголия накормит Узбекистан мясом - прямой результат установления отношений всеобъемлющего партнерства
12:22  Запрет на ношение никабов: Казахстан присоединился к Киргизии, Таджикистану и Узбекистану
12:15  В Узбекистане вводят уголовную ответственность за незаконное религиозное обучение детей
12:01  В Казахстане Антикор присоединили к КНБ. Коррупция стала угрозой национальной безопасности
03:50  Геостратег: О воспитании русофильских элит
03:21  Стала известна причина отсутствия Узбекистана на Кубке мира в Казахстане
02:23  Кыргызстан приступил к строительству ж/д из Китая в Узбекистан
02:18  Ракеты по Термезу и теракты в Кабуле. Узбекистанца осудили на 16 лет за терроризм
01:48  Что запрещено в Афганистане, и как туда попасть туристу
00:05  ВС РФ форсировали Волчью и завязали бои за южную часть Волчанска – итоговая сводка Readovka за 1 июля
Вторник, 01.07.2025
20:01  Миру не хватает геев с атомной бомбой, - Петр Акопов
19:06  Военное обозрение: Всадники Апокалипсиса из Баку
17:00  Право сильного: международная система безопасности – в кризисе, - Николай Кузьмин
16:17  В Афганистане после уничтожения посевов опия начало расти употребление героина
16:09  Учебник по кибербезопасности. В Монголии издана книга "Тайная разведка Чингис хана"
15:41  Министром транспорта Казахстана назначен возглавлявший КТЖ Нурлан Сауранбаев
12:27  В Самарканде стало на две туристические деревни больше
12:25  Казахстан потребовал от Shell и Eni вернуть контроль над заводом на Карачаганаке
02:23  Как после разгрома Германии японцы "искали дружбу" с СССР и пытались использовать Сталина для перемирия с США, - Анатолий Кошкин
00:34  Президент Туркменистана провел рабочее совещание по сельскому хозяйству
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 30 июня
Понедельник, 30.06.2025
23:05  Ким Чен Ын не сдержал слез: в Пхеньяне почтили память бойцов КНДР, сражавшихся на Курском фронте
22:00  Пояс хаоса вокруг России и Китая от США и Европы. Какие государства станут новыми жертвами?
21:05  Al Hadath: продолжение конфронтации с Россией очень скоро уничтожит Евросоюз
20:35  Китай и ЦентрАзия: друзья настоящие и мнимые, - Сергей Кожемякин
17:25  ProFinance: США проигрывают войну за редкоземельные металлы Китаю
16:22  ЦРУ в Иране (история от создания до 1991 г.), - П.В.Густерин
15:32  Известия: Как вотум недоверия изменит позиции Урсулы фон дер Ляйен. Разбор
15:27  Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля
14:51  В Узбекистане появится собственный искусственный интеллект. Об этом сообщил Шавкат Мирзиеев на встрече с молодежью
14:42  Откуда пришло название второго по величине города в Кыргызстане?
14:40  Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без, - Елена Караева
13:42  Конституционный суд Казахстана разъяснил как отличить коммерческую организацию от преступной группы
01:16  Кыргызстан. Капремонт роддома и добыча золота в Чаткале - под контролем ГКНБ
00:49  Постоянным координатором ООН в Казахстане назначена Сарангоо Раднаарагчаа из Монголии
00:05  ВС РФ режут оборону ВСУ в Донбассе с замахом на Днепропетровщину – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.06.2025
23:53  Операция Гарпун. КГБ Беларуси сорвал готовящуюся атаку дронами на стратегические объекты страны
21:24  Геостратег: Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана
16:45  Внимание на Пакистан. Исламабад готовит ракету, способную доставить в США ядерный заряд
14:35  Иран получил информацию о проникновении в ходе 12-дневной войны ряда дронов с территории соседних стран
01:50  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска (продолжение)
00:05  Событие недели: "Логичный" итог странной войны без проигравших, - Readovka
Суббота, 28.06.2025
22:24  Сулеев против Бельгера: печатные войны 1995 года. Посвящается Дню работников СМИ Казахстана
16:00  Turkmen Serdar: США создают центральноазиатскую военную коалицию и осваивают советский военный аэродром в Джебеле (Туркмения)
14:21  О некоторых новых тенденциях и технологиях войны Запада, - Андрей Ильницкий
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СП: Стук ботинка по трибуне ООН - почему он так приятен нашему уху
17:36 03.07.2025

Стук ботинка по трибуне ООН - почему он так приятен нашему уху
Игорь Николайчук: Игру во внешних врагов и партнеров остановит только политическое решение о создании СССР 2.0

Андрей Захарченко
Материал комментируют:
Игорь Николайчук
2 июля 2025

Антироссийская истерия крепчает с каждым днем. Риторика не только отдельных американских, европейских и азиатских функционеров, но даже уже и лидеров откровенно зашкаливает.

Образ "русского дикого варвара" лепится с ужасающей быстротой и силой, и получается это, надо признать, неплохо, потому что лупят по нам изо всех пропагандистских стволов - тут тебе и анекдоты про варваров, карикатуры, учебники истории, в которых русские позиционируются исключительно "злобными поработителями", кинофильмы, изображающие Россию как пристанище отбросов общества, репортажи в зарубежных СМИ, освещающие нашу жизнь только в негативном ключе.

Возникает вопрос: где же наши пропаганда и контпропаганда? Что может государство противопоставить этому русофобскому "девятому валу", кроме заявлений нашего дипкорпуса в духе кота Леопольда - мол, ребята, давайте жить дружно?

Рядовые россияне истосковались по стуку нашего ботинка по трибуне ООН, по резким разворотам наших спецборотов над Атлантикой, по обещаниям показать всем нашим врагам и ненавистникам mother of Kuzma.

Чем занимается российский правопреемник отдела пропаганды ЦК КПСС? Почему наш кинематограф в этой теме словно воды в рот набрал? Почему "мягкая сила" Москвы уже как будто и не сила, а "мягкое посмешище"?

Если à la guerre comme à la guerre (а на гибридной войне, как на гибридной войне), то почему же мы не можем влупить по противникам изо всех своих имеющихся пропагандистских калибров? Потому что их просто нет? Или потому, что кто-то запрещает нам их расчехлять?

- Во-первых, давайте начнем с того, что никакой такой специально русофобски заточенной и отлаженной пропагандистской машины условного коллективного Запада в принципе не существует, - поделился с "СП" своей точкой зрения на этот счет независимый эксперт по информационной безопасности и информационным войнам Игорь Николайчук.

- Зарубежным обывателям, как и правящим элитам, по большому счету наплевать, что у нас в России происходит, чем мы живем и все такое прочее, так что никакой сакральной русофобии за рубежом на деле-то и нет. Про "пропагандистскую машину" Запада, работающую против нас, как говорится, на всю катушку, твердит нам только наш собственный пропагандистский аппарат.

"СП": Возникает резонный вопрос: зачем?

- Прежде всего, это делается потому, что нужно проводить стратегические пропагандистские операции на внутреннюю аудиторию с тем, чтобы сплотить население перед лицом внешних угроз и тривиального ущемления наших национальных интересов.

Следует отметить, что так, в принципе, делалось всегда. Например, во время русско-японской войны Российская Империя была вся завалена карикатурами, на которых изображались "героические казаки", пачками рубившие в капусту "желтых макак".

Однако буквально через считанные годы после проигрыша в том конфликте мы, фигурально выражаясь, вновь взасос дружили с японцами, улучшив, например, для них условия поступления и обучения в наших университетах.

И, кстати, в Первую мировую войну японцы выступали на стороне России. Вот такие, понимаешь, качели мирового капитализма.

Когда с развалом СССР отошел в мир иной "коммунистический" проект переустройства мира, вышедший победителем из принципиальной схватки с "нацистским" проектом в ходе Великой Отечественной войны, весь мир вновь стал жить при капитализме, а точнее, в обществе потребления. В этом самом обществе, увы, Россия, образно выражаясь, продала свое коммунистическое первородство за чечевичную похлебку.

Случилось это тогда, когда Борис Николаевич Ельцин, спасая в меру своих сил страну от погружения в очередную кровавую кашу и пучину всеобщего голода, в обмен на западные кредиты отдал почти все, чем располагала наша страна на тот момент.

Он даже готов был Курильские острова отдать Японии, но Совет Безопасности убедил его, что в этом случае на Дальнем Востоке начнутся массовые демонстрации протеста, так что этого не случилось.

Однако, фактически продав тогда свои национальные интересы, взамен мы к началу нулевых получили страну, в которой оперативными средствами, так или иначе, все губернаторы регионов удерживаются в полном подчинении федерального центра.

И по итогу у нас в стране все как бы замечательно - все хорошо живут, понимаешь, у всех какая-никакая частная собственность, квартиры с ипотекой, и никто не хочет рожать детей, потому что это отнимает деньги и время от удовольствий. И поддержка президента среди населения под 80%, даже у Сталина такой не было.

И власть наша, прекрасно это понимая, весьма своевременно повышает пенсии ностальгирующим по СССР пенсионерам, а "незрелой" с точки зрения политтехнологов молодежи намекает на помощь с ипотекой, попутно занося в иноагенты всех более-менее рьяных "оппозиционеров" этой категории населения.

Вот в этом, собственно, и заключается весь основной закон пропаганды мирового общества потребления: делать все, чтобы удержать власть. А для этого нужен образ сакрального врага, который якобы Россию не любит, потому что мы, дескать, не такие, как все.

"СП": Почему "дескать"?

- Потому что геройствовать и умирать, условно говоря, за Бога, царя и Отечество массово граждане не готовы, хотя всегда есть какой-то процент населения, готового на личный подвиг, что мы и наблюдаем сейчас в зоне СВО.

Именно массовый героизм последний раз проявлялся только населением СССР в Великой Отечественной войне. Потому что тогда было общество совсем по другому принципу устроено, нежели современное российское.

"СП": По какому же принципу оно устроено сейчас?

- Тогда на первом плане находилась защита Отечества, такая была идеология. А сейчас у нас идеологии никакой нет, поэтому, если что, все кинутся защищать, прежде всего, свою собственность. Ну, кое-кто будет защищать собственность каких-нибудь олигархов наших. А это уже кардинально другой, как говорится, подход к делу, грудью закрывать пулеметы народ в этом случае не кинется.

А какое общество - такая и пропаганда. Поэтому со стороны наших главных пропагандистов и звучит риторика в духе "держитесь, европейские педикулезные свиньи". Никогда раньше за всю историю Россия не позволяла себе называть своих геополитических противников подобным образом. В общем, форма пропаганды полностью соответствует строю нашего общества.

"СП": А можно каким-то образом наше общество, условно говоря, подстроить, чтобы наша пропаганда вновь стала "зубастой"?

- У нас идеологии-то государственной никак не появится нормальной, хотя уже давно все твердят, что пора бы ей появиться. Но кто будет этим заниматься, когда все "башни Кремля": и либеральная, и правая, и левая, и все остальные - фактически снесены.

Поэтому вся наша пропаганда и заточена только на создание образа внешнего врага, который бы сплотил нацию вокруг власти. Правда, стоит отметить, что это все-таки соответствует нашим национальным интересам.

"СП": А в чем именно они заключаются?

- В том, что Россия не должна распасться. И коль скоро наша власть такой интерес преследует, то не так уж и важно, какими именно путями.

Другое дело, что рядовых россиян может возмущать резкая смена риторики нашей власти в адрес того или иного геополитического противника. Например, вчера, при Байдене, американцы были нашими врагами, а сегодня, при Трампе, мы уже, оказывается, "стратегические партнеры", и отец Илона Маска восторгается Москвой и русским борщом.

Нынче, оказывается, европейцы проклятые во всех наших бедах виноваты, бездуховные сволочи, нацизм возрождают. Каждые 3−4 месяца вектор критики меняется. То Макрон враг, то теперь с нашим президентом по 2 часа по телефону беседует. Я не знаю, право слово, как от такого галопа Киселев с Соловьевым еще с ума не сошли.

И подобная чехарда будет бесконечной. Остановить ее, на мой взгляд, может только политическое решение о создании СССР 2.0 или о тотальном переходе на китайскую модель, где и рынок, и идеология, и видение будущего, и все такое прочее. А пока этого нет, все будут продолжать свою игру в хаотизированной системе международных отношений.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751553360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сборник аналитических материалов по социально-экономическому развитию страны представили выпускники Школы аналитики при Сенате
- Кадровые перестановки
- В Министерстве иностранных дел отметили День дипломатической службы Республики Казахстан
- В первом полугодии на сети КТЖ зафиксирован рост экспортных перевозок
- Задержаны подозреваемые в хищении 22 миллионов тенге у пенсионерки из Караганды
- В Шымкенте ликвидирована преступная группа, занимавшаяся разбоями и вымогательством
- В Алматы начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов: Исполнение поручения Президента по обеспечению населения качественной питьевой водой является приоритетом Правительства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  