На фестивале "Плов Самарканда" лучшие повара приготовят 7 тонн плова

20:15 03.07.2025

Фестиваль "Плов Самарканда" соберет более 200 поваров со всей республики



Посетителям представят более 20 разновидностей плова. В программе - кулинарные мастер-классы, выставки ремесел и восточных сладостей, культурно-развлекательные мероприятия.



САМАРКАНД, 3 июл - Sputnik. В первых числах августа в Самарканде пройдет масштабный гастрономический фестиваль, посвященный одному из главных символов узбекской кухни - плову. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



В мероприятии примут участие более 200 поваров из разных регионов Узбекистана, а также зарубежные гости.



