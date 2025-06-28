|На фестивале "Плов Самарканда" лучшие повара приготовят 7 тонн плова
20:15 03.07.2025
Фестиваль "Плов Самарканда" соберет более 200 поваров со всей республики
Посетителям представят более 20 разновидностей плова. В программе - кулинарные мастер-классы, выставки ремесел и восточных сладостей, культурно-развлекательные мероприятия.
САМАРКАНД, 3 июл - Sputnik. В первых числах августа в Самарканде пройдет масштабный гастрономический фестиваль, посвященный одному из главных символов узбекской кухни - плову. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии примут участие более 200 поваров из разных регионов Узбекистана, а также зарубежные гости.
По словам начальника управления туризма Самаркандской области Джурабека Суюнова, фестиваль откроется 1 августа на улице Садриддина Айни, известной благодаря многочисленным заведениям, специализирующимся на плове. Здесь состоится конкурс среди местных ошпазов, которые продемонстрируют свое мастерство в приготовлении традиционного самаркандского плова.
Особенность самаркандского плова - слоевое приготовление: его ингредиенты не перемешивают в казане. При подаче плов выкладывают слоями: снизу - рис, далее - овощи и мясо.
На второй день к фестивалю присоединятся повара из других регионов страны и зарубежья.
Площадкой станет аллея вдоль улицы Алишера Навои. Посетителям представят более 20 разновидностей плова: от классических ферганского и ташкентского до афганского, иранского, арабского и других национальных вариаций.
Здесь же пройдут кулинарные мастер-классы, выставки ремесел и восточных сладостей, а также культурно-развлекательные мероприятия.
В заключительный день фестиваля, 3 августа, в историко-этнографическом парке "Вечный город" лучшие повара региона приготовят 7 тонн самаркандского плова.
Как отметил Джурабек Суюнов, фестиваль ставит перед собой цель не только популяризировать самаркандскую кухню, но и укрепить туристическую привлекательность Узбекистана на международной арене.