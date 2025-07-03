Британский "крот" в МАГАТЭ, - Владимир Малышев

22:58 03.07.2025 Британский "крот" в МАГАТЭ

Опубликованы секретные документы об агентах МИ-6 в этой международной организации



03.07.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



Как известно, бывший вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Джавад Зариф призвал недавно уволить главу Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, обвинив его в том, что он "способствовал убийству невинных людей в стране". 28 июня этого года правительство Ирана разорвало связи с МАГАТЭ, отказавшись впускать инспекторов в страну для контроля за ее атомными объектами.



И вот 1 июля американский независимый информационный портал Grayzone опубликовал сенсационной материал под заголовком "Как британская разведка проникла в МАГАТЭ", в котором он сообщает о проникновении в эту международную организацию агентуры британской разведки, которая передавала информацию о ядерной энергетике Ирана "его врагам".



"Утечка конфиденциальных документов свидетельствует о том, – пишет портал, – что в Международное агентство по атомной энергии проник британский шпион-ветеран… Эти документы подтверждают обвинения Исламской Республики в том, что организация по контролю за ядерной деятельностью тайно вступала в сговор с ее врагами".



Как свидетельствует Grayzone, ссылаясь на полученные документы, речь идет о печально известном агенте британской разведки МИ-6, который проник в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по поручению Лондона, Николасе Лэнгмане. Это опытный разведчик, который утверждает, что помог организовать экономическую войну Запада против Ирана, отметил портал.



Личность Лэнгмана уже давно фигурирует на страницах западных СМИ. Впервые она была упомянута в журналистских статьях о его роли в опровержении обвинений в причастности британской разведки к смерти принцессы Дианы. Позже греческие власти обвинили его в организации похищения и пыток пакистанских мигрантов в Афинах. В обоих случаях власти Великобритании издали постановления о цензуре, запрещающей прессе публиковать его имя. Но греческие СМИ, на которые не распространялось это обязательство, подтвердили, что Лэнгман был одним из агентов МИ-6, отозванных из посольства Великобритании в Афинах.



Grayzone обнаружила среди документов, к которым портал получил доступ, резюме этого британского оперативника, подробно описывающее его деятельность в британской разведывательной организации. Из биографии сотрудника МИ-6 Лэнгмана следует, что он "руководил крупными межведомственными группами по выявлению и пресечению распространения технологий ядерного, химического и биологического оружия, в том числе с помощью инновационных технических средств и санкций".



В частности, агент МИ-6 утверждает, что он "работал над предотвращением распространения оружия массового уничтожения посредством... путем использования [МАГАТЭ] и Организации по запрещению химического оружия [ОЗХО], а также посредством международного сотрудничества на высоком уровне". В резюме Лэнгмана указано, что он сыграл важную роль в организации режима санкций в отношении Ирана, "выстроив высокоэффективные и взаимовыгодные отношения с коллегами из правительства, а также с высокопоставленными коллегами из США, Европы, Ближнего и Дальнего Востока в период с 2010 по 2012 год. В своей биографии он хвастается тем, что это будто бы "обеспечило крупный дипломатический успех в виде соглашения по иранской ядерной программе и санкциям".



Влияние, которое, по словам Лэнгмана, он оказывал на МАГАТЭ, пишет Grayzone, "подкрепляет обвинения Ирана в том, что этот международный орган по ядерному регулированию вступил в сговор с Западом и Израилем, чтобы подорвать его суверенитет. Правительство Ирана заявило, что МАГАТЭ передало израильской разведке данные о ведущих иранских ученых-ядерщиках, что позволило их убить, а также предоставило США и Израилю важную информацию о ядерных объектах, которые они разбомбили во время военного нападения в июне этого года".



12 июня этого года под руководством генерального директора Рафаэля Гросси МАГАТЭ опубликовало явно политизированный доклад, в котором повторно использовались сомнительные обвинения из прошлого, согласно которым Иран был обвинен в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. На следующий день Израиль нанес удар по стране, в результате которого погибли девять ученых-ядерщиков, а также многочисленные высокопоставленные военные и сотни гражданских лиц.



Именно поэтому бывший вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Джавад Зариф призвал уволить Гросси из МАГАТЭ, обвинив его в том, что он "способствовал убийству невинных людей в стране". Вслед за этим 28 июня этого года правительство Ирана разорвало связи с МАГАТЭ, отказавшись впускать инспекторов в страну. Хотя иранские власти, возможно, и не подозревали о причастности такой теневой фигуры, как Лэнгман, к делам МАГАТЭ, Тегеран, скорее всего, не удивился бы тому, что якобы многостороннее агентство было скомпрометировано западной разведкой, отмечает Grayzone.



В Лондоне высоко оценили шпионские заслуги внедренного в МАГАТЭ агента МИ-6. В 2016 году Лэнгман был удостоен звания кавалера ордена Святого Михаила и Святого Георгия – того же, что и вымышленный британский шпион Джеймс Бонд. К тому моменту этот секретный агент уже дважды был публично разоблачен как сотрудник МИ-6.



Еще в 2001 году журналист Стивен Доррил рассказал, что Лэнгман прибыл в Париж за несколько недель до того, как 31 августа 1997 года в городе произошла автомобильная авария, в которой погибла принцесса Диана. Впоследствии ему было предъявлено обвинение в проведении "информационных операций" с целью развеять широко распространенные в обществе слухи о том, что британская разведка была причастна к ее смерти.



Затем, в 2005 году, Лэнгман был официально обвинен греческими властями в соучастии в похищении и пытках 28 пакистанцев в Афинах. Все пакистанцы, трудовые мигранты, подозревались в связях с лицами, обвиняемыми в совершении терактов 7 июля в Лондоне в июле 2005 года. Жестоко избитые жертвы, которым угрожали оружием, "были уверены, что их допрашивают британцы". Когда греческие СМИ назвали Лэнгмана сотрудником МИ-6, который руководил пытками мигрантов, британские новостные издания повсеместно подчинились распоряжению властей о цензуре – и не раскрывали его личность, освещая этот скандал.



Лондон вообще категорически отрицал какую-либо причастность Великобритании к пыткам мигрантов, а тогдашний министр иностранных дел Джек Стро назвал это обвинение "полной чушью". Однако в январе 2006 года Лондон признал, что офицеры МИ-6 действительно присутствовали при пытках пакистанцев, хотя официальные лица настаивали на том, что оперативники якобы не принимали активного участия в их арестах, допросах или жестоком обращении.



После своего отъезда из Афин Лэнгман вернулся в Лондон, чтобы возглавить иранский отдел Министерства иностранных дел Великобритании. Этот шаг подчеркивает его значимость для МИ-6 и говорит о том, что британское правительство не испытывало угрызений совести из-за его якобы жестоких методов сбора доказательств, отмечает Grayzone, указывая, что Министерство иностранных дел Великобритании тесно сотрудничает с МИ-6, агенты которой используют его в качестве прикрытия, как ЦРУ использует дипломатические представительства Госдепартамента.



С 2006 по 2008 год Лэнгман возглавлял отдел по Ирану в министерстве иностранных дел и руководил командой, которая стремилась получить больше сведений о "ядерной программе" иранского правительства, используя для этой цели "европейские, американские и ближневосточные агентства", чтобы затормозить исполнение Ираном этой программы и оказать давление на Тегеран. Упоминание "ближневосточных агентств", замечает при этом в своей публикации Grayzone, явно указывает на сотрудничество МИ-6 с израильской разведкой "Моссад".



Между тем Grayzone напоминает, что Исламская Республика давно отвергла любые предположения о том, что она стремится к обладанию ядерным оружием. Ее заявления были подтверждены Национальной разведкой США, в которой выражалась "высокая степень уверенности в том, что еще осенью 2003 года Тегеран прекратил" все исследования в области ядерного оружия. Эта оценка оставалась неизменной в течение нескольких лет, и, по сообщениям, ее разделял и "Моссад", несмотря на постоянные заявления Биньямина Нетаньяху о том, что Иран находится на грани создания ядерного оружия.



После того как в 2010–2012 годах Запад начал кампанию по изоляции Ирана из-за его предполагаемой программы создания ядерного оружия, администрация Обамы заключила в июле 2015 года соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно условиям СВПД, Исламская Республика согласилась ограничить свою деятельность в области ядерных исследований в обмен на отмену санкций В последующие годы МАГАТЭ был предоставлен практически неограниченный доступ к ядерным комплексам Тегерана якобы для обеспечения того, чтобы эти объекты не использовались для разработки ядерного оружия.



По ходу работы инспекторы МАГАТЭ собрали огромное количество информации о объектах, включая фотографии с камер наблюдения, данные измерений и документы. И вот теперь иранское правительство обвинило Агентство в передаче Израилю сверхсекретных данных о своих ученых-ядерщиках. Среди них был и крестный отец ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде, имя которого впервые было публично названо в угрожающей презентации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в 2019 году. В следующем году "Моссад" средь бела дня убил Фахризаде из пулемета с дистанционным управлением.



Внутренние документы МАГАТЭ, обнародованные в июне этого года, свидетельствуют о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддерживал гораздо более тесные отношения с израильскими официальными лицами, чем было известно ранее, и предполагают, что он использовал свои тесные связи с Тель-Авивом для сохранения своей нынешней должности. МАГАТЭ не ответило на электронное письмо от Grayzone с просьбой разъяснить его отношения с Лэнгманом и МИ-6.



Обоснованно подозревая Гросси в причастности к шпионажу под крышей МАГАТЭ, в Иране раздались призывы его арестовать и казнить. "Необходимо официально объявить, что по прибытии в Иран Гросси будет предан суду и казнен по обвинению в шпионаже в пользу "Моссада"", – написало издание Iran Insight. Ведь именно так обычно поступают в Иране со шпионами.



Однако госсекретарь США Марко Рубио немедленно взял его под защиту, заявив, что призывы в Иране арестовать и казнить главу международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси неприемлемы. Он также добавил, что власти США поддерживают работу МАГАТЭ по мониторингу ситуации в Иране. Рубио призвал Иран обеспечить безопасность и защиту персонала агентства. "Мы поддерживаем критические усилия МАГАТЭ по проверке и мониторингу в Иране и хвалим генерального директора и агентство за их преданность и профессионализм", – написал он в сети Х.



Но от чего же его Западу не хвалить, ведь, как свидетельствует теперь разоблачения Grayzone, именно при содействии МАГАТЭ Израилю и США удалось нанести точечные удары по ядерным объектам Ирана и уничтожить его ведущих ученых-ядерщиков? Источник - Фонд стратегической культуры

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