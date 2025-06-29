Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

23:15 03.07.2025

Москва, 3 июля, 2025, 22:22 - ИА Регнум. Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан. Об этом ТАСС сообщили в российском МИД.



"МИД подтверждает признание государства", - цитирует ответ дипведомства издание.



Отмечается, что введенный "Талибаном" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) флаг Афганистана вывесили над посольством в Москве впервые после прихода движения к власти в 2021 году.



1 июля в Москву прибыл новый посол Афганистана в России Гуль Хассан Хассан, 3 июля заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко принял у него копии верительных грамот.



Как сообщало ИА Регнум, решение суда о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" в России 17 апреля вступило в силу. Это следует из базы данных ФСБ.



Вместе с тем, движение не исключили из единого списка организаций, признанных террористическими.



Верховный суд РФ вынес постановление о запрете деятельности "Талибана" в стране 14 февраля 2003 года.



МИД РФ, комментируя решение Верховного суда, отметил, что Россия настроена на выстраивание связей с Афганистаном в разных сферах, в том числе в области борьбы с контрабандой наркотиков и терроризмом. Также российская сторона признательна афганским властям за военные операции против группировок ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).