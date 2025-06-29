ВС РФ освободили крупное село Юнаковка на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 июля

00:05 04.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 3 июля в разрезе СВО. Русские войска добили оборону ВСУ в селе Юнаковка и продолжают наступление вглубь Сумской области. Редакция Readovka рассмотрела вопрос формального выхода США из вопроса поставок вооружения и боеприпасов на Украину. В незалежной еще один ТЦК попал под удар "Гераней". В сети появились уникальные кадры, на которых русский боец на квадроцикле преодолевает заминированный участок дороги.



"Не получается там, пройдем тут"



После долгих боев нашим войскам удалось выбить противника из села Юнаковка и далее проложить вектор атаки в направлении поселка Марьино. Важно отметить, что прежние "наскоки" из района населенного пункта Хотень с целью овладеть Алексеевкой так и не принесли неприятелю результатов, 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, на который украинское оперативное командование "Север" возлагало большие надежды, не справился с задачей. Однако даже несмотря на успех русской армии в локальной оборонительной операции, командование ВС РФ решило временно отказаться от плана лобового расчленения второго позиционного эшелона ВСУ, пролегающего в полосе от Хотени вплоть до Марьино. Это решение вызвано тем, что неприятель оставил Юнаковку, и в распоряжении штабов частей морской пехоты, действующих на Сумском направлении, появились альтернативные варианты для дальнейшего прорыва. Но не стоит думать, что действия ВСУ принудили русскую армию менять планы, обстановка потребовала смены подхода от обеих сторон. Неприятель, осознав тщетность дальнейшего давления на пгт Теткино Курской области ввиду фактической невозможности его взять, отвел оттуда большую часть сил. А вот уже это было вызвано непосредственной угрозой расчленения украинской обороны на участке между селами Хотень и Писаревка, что и принудило подразделения ВСУ немедленно контратаковать.



Отказавшись от напора на западный сектор неприятельской обороны в Сумской области, русская армия выбрала для атаки восточный фланг. Его особенность состоит в том, что наши морские пехотинцы, находящиеся на подходах к Марьино, могут или, возможно, уже действуют в локтевом контакте со своими товарищами, ранее зачистившими от противника лесополосы у урочища Садки и к северу от него. Важно отметить, что само Марьино – это край восточного фланга статичной оборонительной полосы ВСУ, за ней неприятель так и не успел построить полевых фортификаций, операторы дронов ВС РФ сорвали все работы на начальном этапе. Таким образом, украинская армия с утратой Марьино получает угрозу захода наших соединений в тыл своему оборонительному эшелону. А далее громадные лесные массивы, где противнику придется парировать действия русских войск в рамках концепции маневренной обороны, причем сугубо пехотными подразделениями. В дремучих лесах техника может применяться лишь крайне ограниченно ввиду отсутствия системы дорог, малочисленности пролесков и изобилия заболоченных участков. И в этих условиях побеждает самая обученная и опытная пехота, в качестве намека стоит сказать, что у ВСУ, помимо прежних, появились еще большие проблемы.



Изменение схемы поставок



Мировую сеть "взорвали" вести от разных информагентств, что США сворачивают какие-либо поставки вооружений, боеприпасов и запчастей для Украины. Некоторые нардепы Рады в лице Костенко и Безуглой уже завопили, что Штаты Украине более не союзник и Вашингтон тем самым, как выразился Костенко, "участвует в агрессии на незалежную".



Да, для украинского "свидомого громадянина" эта новость как похоронный колокольный звон. А для русского – гарантия того, что ВСУ к концу лета или началу осени уже начнут "отбрасываться камнями" от наших штурмовиков ввиду исчерпания боезапаса.



В этой связи стоит сказать, что да, по вопросу оснащения боезапасом средств ПВО у ВСУ как было глухо, так и будет, это неизменно. Ведь США четко дали понять, что Израиль, их ближневосточный союзник, для них в приоритете. Однако по вопросу артиллерийских боеприпасов и других критически важных для украинских войск наименований ситуация, по всей видимости, будет обстоять иначе. Да, Штаты уходят от прямых поставок Киеву военной продукции. Но это не значит, что она перестанет попадать на Украину через посредников, то есть через европейских игроков НАТО. Евросегмент Альянса где-то быстро, где-то медленнее переходит на военные расходы в размере 5% ВВП. Это действительно колоссальные деньги, учитывая форсированный скачок сразу на 3% ВВП по военным ассигнованиям к 2035 году. Президент США Трамп, который, собственно, и инициировал своей "директивой" на саммите организации в Гааге данный процесс, сделал это не просто так. Высвобождающиеся за счет частичного свертывания социальных программ и роста тарифов в ЕС средства гарантируют, что европейский рынок получает второе дыхание для американских военных производителей. А учитывая то, что Брюссель продолжает стоять на "украинской повестке" в определенной мере, именно Старый Свет станет закупщиком боеприпасов для Киева у Штатов, при том что формальная отстраненность Вашингтона будет сохраняться.



Однако пока Брюссель и Вашингтон проходят процесс "контрактовки" и отлаживания системы поставок с усложнившейся юридической схемой, ВСУ так или иначе получат удар по своей боеспособности. Временное окно, за которое ЕС и США отладят новую схему, трудно определить, но у ВСУ, по некоторым оценкам, текущего запаса вооружений и боеприпасов по критическим наименованиям хватит максимум до начала осени.



Удар по "бусификации"



Русская армия снова атаковала ТЦК при помощи "Гераней", но на этот раз уже в Полтаве. Очевидно, что командование ВС РФ поняло все перспективные выигрыши от целенаправленного "выбивания" ключевых объектов войскового комплектования противника. Базы данных граждан, которых можно мобилизовать, не были оцифрованы, они представляют собой картотеки в зданиях ТЦК. А бумага, как известно, хорошо горит и легко теряется при "бедламе", который устраивает боевая часть "Герани" весом в 90 кг.



Учитывая то, что удары по системе комплектования ВСУ становятся закономерностью, украинские военные забили тревогу по этому поводу. В эфире местного телевидения официальный представитель сухопутных войск незалежной Саранцев заявил, что мобилизацию якобы невозможно остановить. И по традиции оценивая результативность и болезненность удара для режима Зеленского по принципу "входящего сигнала" после атаки, стоит заметить, что ВС РФ нащупали слабое место. Всякое выступление официального представителя ВСУ после события является "антикризом", направленным в первую очередь на внутреннюю аудиторию и на мониторинговые структуры, работающие на СБУ и Банковую. Ведь, как ранее подчеркивала редакция Readovka, предыдущая атака на ТЦК вызвала удовлетворение среди гражданского населения Украины. Этого не могли не заметить в наших войсках, которые решили помешать людям Зеленского убивать собственное население. И единственное, что в данных условиях может сделать "медийка" противника, это с апломбом заявить, что "все хорошо" а-ля на мобилизацию подобные удары никак не повлияют.



"Смелым – дорога вперед"



В сети появилось удивительное видео, демонстрирующее абсолютное хладнокровие русского солдата. Боец ВС РФ на квадроцикле с прицепом преодолевает заминированный участок дороги. На кадрах видно, как после проезда прицепа по участку происходят взрывы. По всей видимости, цельнометаллический прицеп провоцирует подрыв магнитных мин натовского образца, которые активно поставлялись и поставляются на Украину. Стоит обратить внимание на то, что нашего бойца спасает от увечий именно скорость преодоления заминированного участка, когда мина реагирует уже за кормой прицепа.



К сожалению, мы не знаем ни имени, ни части, в которой служит этот действительно отважный гонщик, остается загадкой и то, какую задачу он выполнял. Но можно сказать с уверенностью, что этот рейс в некотором роде облегчил боевую работу русской технике в будущем. Такого типа мины в состоянии обездвижить автотранспорт или даже "разуть" гусеничную технику.



Вчера, 2 июля, главным событием дня стало успешное развитие наступления ВС РФ на пгт Родинское к северу от Мирнограда.