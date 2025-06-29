 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.07.2025
00:05  ВС РФ освободили крупное село Юнаковка на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 июля
Четверг, 03.07.2025
22:58  Британский "крот" в МАГАТЭ, - Владимир Малышев
20:15  На фестивале "Плов Самарканда" лучшие повара приготовят 7 тонн плова
17:36  СП: Стук ботинка по трибуне ООН - почему он так приятен нашему уху
17:29  В Киргизии ожидаются досрочные парламентские выборы, - Виктория Панфилова
17:28  Исламский режим и национальная идея в Иране
12:41  История казахского протеста, которого… не было, - Данияр Ашимбаев
12:33  Тень диаспоры. Главный страх азербайджанского режима, - Ермек Ниязов
06:45  Свой 80-летний юбилей ООН встречает в состоянии полного паралича, - Валентин Катасонов
06:28  Туркменские преподаватели получили 300 сертификатов по русскому языку и 14 по английскому
06:18  В правительстве Кыргызстана поздравили кинорежиссера Арыма Кубата с главным призом на Шанхайском кинофестивале
06:08  В Казахстан заходит индийская медицина. Не курсы по чакрам и занятия йогой, а настоящий госпиталь...
05:56  Заменят ли в России корейцы среднеазиатских мигрантов? - Александр Шустов
00:27  Цифровая депривация: когда Wi-Fi пропадает, а жизнь появляется, - Асель Аукешева
00:05  ВС РФ пробили оборону ВСУ по реке Казенный Торец – итоговая сводка Readovka за 2 июля
Среда, 02.07.2025
23:17  Финансовая повседневность в Узбекистане: банкомат уже не редкость, но еще не все понимают, как им пользоваться или зачем
21:30  Суверенная экономика: Финансовый конгресс Банка России превратился в поле сражения между регулятором и банкстерами
15:31  Британия кончилась. Этнические банды превратили британское общество в свою вотчину, - Олег Розанов
14:53  В садах Шалимара: Путевые заметки из Ирана и Пакистана к последним событиям в регионе
12:38  Монголия накормит Узбекистан мясом - прямой результат установления отношений всеобъемлющего партнерства
12:22  Запрет на ношение никабов: Казахстан присоединился к Киргизии, Таджикистану и Узбекистану
12:15  В Узбекистане вводят уголовную ответственность за незаконное религиозное обучение детей
12:01  В Казахстане Антикор присоединили к КНБ. Коррупция стала угрозой национальной безопасности
03:50  Геостратег: О воспитании русофильских элит
03:21  Стала известна причина отсутствия Узбекистана на Кубке мира в Казахстане
02:23  Кыргызстан приступил к строительству ж/д из Китая в Узбекистан
02:18  Ракеты по Термезу и теракты в Кабуле. Узбекистанца осудили на 16 лет за терроризм
01:48  Что запрещено в Афганистане, и как туда попасть туристу
00:05  ВС РФ форсировали Волчью и завязали бои за южную часть Волчанска – итоговая сводка Readovka за 1 июля
Вторник, 01.07.2025
20:01  Миру не хватает геев с атомной бомбой, - Петр Акопов
19:06  Военное обозрение: Всадники Апокалипсиса из Баку
17:00  Право сильного: международная система безопасности – в кризисе, - Николай Кузьмин
16:17  В Афганистане после уничтожения посевов опия начало расти употребление героина
16:09  Учебник по кибербезопасности. В Монголии издана книга "Тайная разведка Чингис хана"
15:41  Министром транспорта Казахстана назначен возглавлявший КТЖ Нурлан Сауранбаев
12:27  В Самарканде стало на две туристические деревни больше
12:25  Казахстан потребовал от Shell и Eni вернуть контроль над заводом на Карачаганаке
02:23  Как после разгрома Германии японцы "искали дружбу" с СССР и пытались использовать Сталина для перемирия с США, - Анатолий Кошкин
00:34  Президент Туркменистана провел рабочее совещание по сельскому хозяйству
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 30 июня
Понедельник, 30.06.2025
23:05  Ким Чен Ын не сдержал слез: в Пхеньяне почтили память бойцов КНДР, сражавшихся на Курском фронте
22:00  Пояс хаоса вокруг России и Китая от США и Европы. Какие государства станут новыми жертвами?
21:05  Al Hadath: продолжение конфронтации с Россией очень скоро уничтожит Евросоюз
20:35  Китай и ЦентрАзия: друзья настоящие и мнимые, - Сергей Кожемякин
17:25  ProFinance: США проигрывают войну за редкоземельные металлы Китаю
16:22  ЦРУ в Иране (история от создания до 1991 г.), - П.В.Густерин
15:32  Известия: Как вотум недоверия изменит позиции Урсулы фон дер Ляйен. Разбор
15:27  Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля
14:51  В Узбекистане появится собственный искусственный интеллект. Об этом сообщил Шавкат Мирзиеев на встрече с молодежью
14:42  Откуда пришло название второго по величине города в Кыргызстане?
14:40  Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без, - Елена Караева
13:42  Конституционный суд Казахстана разъяснил как отличить коммерческую организацию от преступной группы
01:16  Кыргызстан. Капремонт роддома и добыча золота в Чаткале - под контролем ГКНБ
00:49  Постоянным координатором ООН в Казахстане назначена Сарангоо Раднаарагчаа из Монголии
00:05  ВС РФ режут оборону ВСУ в Донбассе с замахом на Днепропетровщину – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 29.06.2025
23:53  Операция Гарпун. КГБ Беларуси сорвал готовящуюся атаку дронами на стратегические объекты страны
21:24  Геостратег: Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана
16:45  Внимание на Пакистан. Исламабад готовит ракету, способную доставить в США ядерный заряд
14:35  Иран получил информацию о проникновении в ходе 12-дневной войны ряда дронов с территории соседних стран
01:50  "Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска (продолжение)
00:05  Событие недели: "Логичный" итог странной войны без проигравших, - Readovka
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ освободили крупное село Юнаковка на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 июля
00:05 04.07.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 3 июля в разрезе СВО. Русские войска добили оборону ВСУ в селе Юнаковка и продолжают наступление вглубь Сумской области. Редакция Readovka рассмотрела вопрос формального выхода США из вопроса поставок вооружения и боеприпасов на Украину. В незалежной еще один ТЦК попал под удар "Гераней". В сети появились уникальные кадры, на которых русский боец на квадроцикле преодолевает заминированный участок дороги.

"Не получается там, пройдем тут"

После долгих боев нашим войскам удалось выбить противника из села Юнаковка и далее проложить вектор атаки в направлении поселка Марьино. Важно отметить, что прежние "наскоки" из района населенного пункта Хотень с целью овладеть Алексеевкой так и не принесли неприятелю результатов, 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, на который украинское оперативное командование "Север" возлагало большие надежды, не справился с задачей. Однако даже несмотря на успех русской армии в локальной оборонительной операции, командование ВС РФ решило временно отказаться от плана лобового расчленения второго позиционного эшелона ВСУ, пролегающего в полосе от Хотени вплоть до Марьино. Это решение вызвано тем, что неприятель оставил Юнаковку, и в распоряжении штабов частей морской пехоты, действующих на Сумском направлении, появились альтернативные варианты для дальнейшего прорыва. Но не стоит думать, что действия ВСУ принудили русскую армию менять планы, обстановка потребовала смены подхода от обеих сторон. Неприятель, осознав тщетность дальнейшего давления на пгт Теткино Курской области ввиду фактической невозможности его взять, отвел оттуда большую часть сил. А вот уже это было вызвано непосредственной угрозой расчленения украинской обороны на участке между селами Хотень и Писаревка, что и принудило подразделения ВСУ немедленно контратаковать.

Отказавшись от напора на западный сектор неприятельской обороны в Сумской области, русская армия выбрала для атаки восточный фланг. Его особенность состоит в том, что наши морские пехотинцы, находящиеся на подходах к Марьино, могут или, возможно, уже действуют в локтевом контакте со своими товарищами, ранее зачистившими от противника лесополосы у урочища Садки и к северу от него. Важно отметить, что само Марьино – это край восточного фланга статичной оборонительной полосы ВСУ, за ней неприятель так и не успел построить полевых фортификаций, операторы дронов ВС РФ сорвали все работы на начальном этапе. Таким образом, украинская армия с утратой Марьино получает угрозу захода наших соединений в тыл своему оборонительному эшелону. А далее громадные лесные массивы, где противнику придется парировать действия русских войск в рамках концепции маневренной обороны, причем сугубо пехотными подразделениями. В дремучих лесах техника может применяться лишь крайне ограниченно ввиду отсутствия системы дорог, малочисленности пролесков и изобилия заболоченных участков. И в этих условиях побеждает самая обученная и опытная пехота, в качестве намека стоит сказать, что у ВСУ, помимо прежних, появились еще большие проблемы.

Изменение схемы поставок

Мировую сеть "взорвали" вести от разных информагентств, что США сворачивают какие-либо поставки вооружений, боеприпасов и запчастей для Украины. Некоторые нардепы Рады в лице Костенко и Безуглой уже завопили, что Штаты Украине более не союзник и Вашингтон тем самым, как выразился Костенко, "участвует в агрессии на незалежную".

Да, для украинского "свидомого громадянина" эта новость как похоронный колокольный звон. А для русского – гарантия того, что ВСУ к концу лета или началу осени уже начнут "отбрасываться камнями" от наших штурмовиков ввиду исчерпания боезапаса.

В этой связи стоит сказать, что да, по вопросу оснащения боезапасом средств ПВО у ВСУ как было глухо, так и будет, это неизменно. Ведь США четко дали понять, что Израиль, их ближневосточный союзник, для них в приоритете. Однако по вопросу артиллерийских боеприпасов и других критически важных для украинских войск наименований ситуация, по всей видимости, будет обстоять иначе. Да, Штаты уходят от прямых поставок Киеву военной продукции. Но это не значит, что она перестанет попадать на Украину через посредников, то есть через европейских игроков НАТО. Евросегмент Альянса где-то быстро, где-то медленнее переходит на военные расходы в размере 5% ВВП. Это действительно колоссальные деньги, учитывая форсированный скачок сразу на 3% ВВП по военным ассигнованиям к 2035 году. Президент США Трамп, который, собственно, и инициировал своей "директивой" на саммите организации в Гааге данный процесс, сделал это не просто так. Высвобождающиеся за счет частичного свертывания социальных программ и роста тарифов в ЕС средства гарантируют, что европейский рынок получает второе дыхание для американских военных производителей. А учитывая то, что Брюссель продолжает стоять на "украинской повестке" в определенной мере, именно Старый Свет станет закупщиком боеприпасов для Киева у Штатов, при том что формальная отстраненность Вашингтона будет сохраняться.

Однако пока Брюссель и Вашингтон проходят процесс "контрактовки" и отлаживания системы поставок с усложнившейся юридической схемой, ВСУ так или иначе получат удар по своей боеспособности. Временное окно, за которое ЕС и США отладят новую схему, трудно определить, но у ВСУ, по некоторым оценкам, текущего запаса вооружений и боеприпасов по критическим наименованиям хватит максимум до начала осени.

Удар по "бусификации"

Русская армия снова атаковала ТЦК при помощи "Гераней", но на этот раз уже в Полтаве. Очевидно, что командование ВС РФ поняло все перспективные выигрыши от целенаправленного "выбивания" ключевых объектов войскового комплектования противника. Базы данных граждан, которых можно мобилизовать, не были оцифрованы, они представляют собой картотеки в зданиях ТЦК. А бумага, как известно, хорошо горит и легко теряется при "бедламе", который устраивает боевая часть "Герани" весом в 90 кг.

Учитывая то, что удары по системе комплектования ВСУ становятся закономерностью, украинские военные забили тревогу по этому поводу. В эфире местного телевидения официальный представитель сухопутных войск незалежной Саранцев заявил, что мобилизацию якобы невозможно остановить. И по традиции оценивая результативность и болезненность удара для режима Зеленского по принципу "входящего сигнала" после атаки, стоит заметить, что ВС РФ нащупали слабое место. Всякое выступление официального представителя ВСУ после события является "антикризом", направленным в первую очередь на внутреннюю аудиторию и на мониторинговые структуры, работающие на СБУ и Банковую. Ведь, как ранее подчеркивала редакция Readovka, предыдущая атака на ТЦК вызвала удовлетворение среди гражданского населения Украины. Этого не могли не заметить в наших войсках, которые решили помешать людям Зеленского убивать собственное население. И единственное, что в данных условиях может сделать "медийка" противника, это с апломбом заявить, что "все хорошо" а-ля на мобилизацию подобные удары никак не повлияют.

"Смелым – дорога вперед"

В сети появилось удивительное видео, демонстрирующее абсолютное хладнокровие русского солдата. Боец ВС РФ на квадроцикле с прицепом преодолевает заминированный участок дороги. На кадрах видно, как после проезда прицепа по участку происходят взрывы. По всей видимости, цельнометаллический прицеп провоцирует подрыв магнитных мин натовского образца, которые активно поставлялись и поставляются на Украину. Стоит обратить внимание на то, что нашего бойца спасает от увечий именно скорость преодоления заминированного участка, когда мина реагирует уже за кормой прицепа.

К сожалению, мы не знаем ни имени, ни части, в которой служит этот действительно отважный гонщик, остается загадкой и то, какую задачу он выполнял. Но можно сказать с уверенностью, что этот рейс в некотором роде облегчил боевую работу русской технике в будущем. Такого типа мины в состоянии обездвижить автотранспорт или даже "разуть" гусеничную технику.

Вчера, 2 июля, главным событием дня стало успешное развитие наступления ВС РФ на пгт Родинское к северу от Мирнограда.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751576700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сборник аналитических материалов по социально-экономическому развитию страны представили выпускники Школы аналитики при Сенате
- Кадровые перестановки
- В Министерстве иностранных дел отметили День дипломатической службы Республики Казахстан
- В первом полугодии на сети КТЖ зафиксирован рост экспортных перевозок
- Задержаны подозреваемые в хищении 22 миллионов тенге у пенсионерки из Караганды
- В Шымкенте ликвидирована преступная группа, занимавшаяся разбоями и вымогательством
- В Алматы начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов: Исполнение поручения Президента по обеспечению населения качественной питьевой водой является приоритетом Правительства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  