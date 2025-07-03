Казахстан-Россия. Абайская и Омская области договорились о совместном использовании реки Иртыш

00:20 04.07.2025

Абайская и Омская области договорились о совместном использовании реки Иртыш



03.07.2025



Аким Абайской области Берик Уали и делегация Омской области во главе с заместителем председателя правительства Андреем Шпиленко подписали протокол о совместном использовании и развитии реки Иртыш, сообщает пресс-служба акимата.



Встреча прошла в рамках укрепления межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией.



"Омская область исторически и экономически связана с Казахстаном. Уверен, этот визит откроет новые перспективы для совместных проектов", - отметил Уали.



Шпиленко в ответ пригласил казахстанскую сторону на международный форум "Иртыш - река дружбы и развития", который пройдет в Омске в конце 2025 года.



Стороны также утвердили План взаимодействия на 2025-2028 годы, включающий более 30 направлений сотрудничества - от промышленности и сельского хозяйства до туризма и цифровизации. В 2024 году объем российских инвестиций в Абайскую область составил $507 млн (40,6 млрд рублей), а товарооборот за пять месяцев 2025 года достиг $128,6 млн (10,3 млрд рублей).



