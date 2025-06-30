С начала 2025 года через ж/д КПП Хоргос прошло более 5 000 поездов Китай-Европа /Центральная Азия/

01:17 04.07.2025

Урумчи, 3 июля /Синьхуа/ -- Общее количество поездов, курсировавших по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа /Центральная Азия/ и прошедших через ж/д погранпереход Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ с начала 2025 года, в среду превысило отметку в 5 тыс., что на 42 дня раньше, чем в прошлом году.



Свидетельствующим об этом событием стало то, что в тот же день в Малашевичи /Польша/ через данный КПП отправился грузовой поезд с электроникой, предметами повседневного обихода и другими товарами.



Согласно данным, с начала текущего года количество прошедших через КПП Хоргос грузовых поездов, следующих по маршрутам Китай-Европа и Китай-Центральная Азия, продолжает расти. При этом в среднем ежесуточно через него проходило более 27 поездов и свыше 7 млн тонн грузов, что на 20 проц. больше в годовом исчислении.



На сегодняшний день через КПП Хоргос в общей сложности прошло более 47 тыс. грузовых поездов, курсирующих в рамках маршрутов Китай-Европа и Китай-Центральная Азия. Через данный погранпереход проходит 87 соответствующих маршрутов грузоперевозок, охватывающих 18 стран.