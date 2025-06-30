Путин: традиционную большую семью нужно сделать модным трендом в России

02:25 04.07.2025

Путин призвал участников форума АСИ сделать большую традиционную семью трендом в России



Владимир Путин, выступая на форуме АСИ, затронул тему российских многодетных семей. Он заявил, что русские показали западному миру свое антипозитивное отношение к позорному разврату и содомитам.



"Только вы, с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую, большую и традиционную семью модным трендом в развитии России", - подчеркнул президент.



Также наш президент отметил и тот факт, что вся наша страна сейчас встала на защиту наших традиционных ценностей, а следующим шагом должен стать тренд на многодетность.



