Podrobno.uz: О детективной истории похищении главы Anorbank в Париже

03:00 04.07.2025

Похищение главы Anorbank. Детали худшего дня в жизни банкира



3 июля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. 48-летний узбекский бизнесмен Кахрамонджон Олимов, единственный акционер Anorbank, оказался в центре громкого дела о похищении, случившегося в Париже 23 июня. Podrobno.uz изучил статью Le Monde и делится деталями.



Вечером 22 июня в баре отеля Sofitel Arc-de-Triomphe к нему подошла молодая женщина, представившаяся как Анастасия. Она говорила по-русски и утверждала, что работает в бьюти-салоне в Турции. Однако дорогая одежда и аксессуары насторожили бизнесмена. Он дал ей свой номер телефона, но отказался от встречи в тот же вечер.



