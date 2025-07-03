|Podrobno.uz: О детективной истории похищении главы Anorbank в Париже
03:00 04.07.2025
Похищение главы Anorbank. Детали худшего дня в жизни банкира
3 июля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. 48-летний узбекский бизнесмен Кахрамонджон Олимов, единственный акционер Anorbank, оказался в центре громкого дела о похищении, случившегося в Париже 23 июня. Podrobno.uz изучил статью Le Monde и делится деталями.
Вечером 22 июня в баре отеля Sofitel Arc-de-Triomphe к нему подошла молодая женщина, представившаяся как Анастасия. Она говорила по-русски и утверждала, что работает в бьюти-салоне в Турции. Однако дорогая одежда и аксессуары насторожили бизнесмена. Он дал ей свой номер телефона, но отказался от встречи в тот же вечер.
На следующее утро девушка вновь вышла на связь и предложила пообедать. Встретившись с ней у отеля, Олимов прошел несколько шагов в сторону площади Жоржа-Гийомена – и оказался в ловушке. Его скрутили трое неизвестных мужчин, говоривших по-русски с кавказским акцентом, и затащили в фургон Mercedes. Он успел бросить свой телефон женщине с криком: "Позови полицию!" – но та не среагировала.
Фургон вез его несколько часов. В особняке, скрытом за высокими живыми изгородями, его встретил человек, которого он назвал "вором в законе" и приближенным Б.Р. – бывшего делового партнера, связанного, по словам Олимова, с властными структурами Узбекистана. Б.Р. якобы обвиняет его в том, что Олимов в свое время выкупил его долю в банке во время его временного изгнания в Турции.
– Наконец-то мы тебя поймали! – заявил человек, которого он назвал М., и ударил по лицу. – Ты мне должен 10 миллионов долларов.
Затем последовали избиения, имитация повешения, а позднее – переезд в Ниццу, где Олимова держали в подвале дома. Скамья для жима стала орудием пытки. М. угрожал отрезать ему палец, говорил о его семье, знании бизнес-структур Anorbank и требовал перевести деньги в биткойнах.
В какой-то момент к нему подошел человек, которого называли "турком". Он натянул на скамью черную пленку, заставил Олимова раздеться и прочитать молитву. После этого М. инсценировал его обезглавливание, выкрикивая "Аллаху Акбар". Бизнесмен начал задыхаться, у него началась рвота. Все это снималось на видео.
В конце концов его заставили повторить на камеру: "Дорогие братья, простите меня за все, что я сделал". Ему пригрозили изнасилованием афроамериканцем, если он не подчинится, и публикацией видео в Узбекистане. В результате он подписал признание долга на 5 миллионов долларов и поручил водителю в Ташкенте перевести аванс – 200 000 долларов.
После этого его отпустили. Водитель отвез его на вокзал Ниццы, откуда он добрался до Парижа и обратился в полицию. Один из участников похищения, гражданин Турции, был арестован 1 июля и заключен под стражу. Возбуждено дело о "похищении в составе организованной группы".
Олимов вылетел в Ташкент, где, по словам его секретаря, уже нанял охрану. Тем временем М. продолжает писать ему в Telegram, требуя выплат. Когда узнал, что Олимов подал заявление в полицию, он лишь ответил: "Это же была просто шутка".
Французская полиция и суд до сих пор не понимают всех политических и финансовых слоев этой истории. Узбекское посольство во Франции не прокомментировало ситуацию.
Заявление банка
Anorbank выпустил официальное заявление в связи с появлением в СМИ публикаций. Как подчеркивает банк, инцидент носит частный и внекорпоративный характер и не имеет отношения к операционной деятельности или финансовой устойчивости организации.
В банке сообщили, что все отделения, сервисы и цифровые каналы продолжают работу в штатном режиме, а реализация текущих и стратегических проектов идет строго по утвержденным планам.
Пресс-служба Anorbank призвала СМИ соблюдать этические стандарты, воздерживаться от публикации непроверенных сведений и уважать личную жизнь участников событий. "Избыточные обсуждения и распространение домыслов могут повлиять как на ход официального расследования, так и на соблюдение личных границ пострадавшего", – отметили в банке.