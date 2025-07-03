 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.07.2025
03:10  Синьхуа: Си Цзиньпин отстаивает интересы Глобального Юга
03:00  Podrobno.uz: О детективной истории похищении главы Anorbank в Париже
02:25  Путин: традиционную большую семью нужно сделать модным трендом в России
01:17  С начала 2025 года через ж/д КПП Хоргос прошло более 5 000 поездов Китай-Европа /Центральная Азия/
00:20  Казахстан-Россия. Абайская и Омская области договорились о совместном использовании реки Иртыш
00:05  ВС РФ освободили крупное село Юнаковка на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 июля
Четверг, 03.07.2025
23:15  Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
22:58  Британский "крот" в МАГАТЭ, - Владимир Малышев
20:15  На фестивале "Плов Самарканда" лучшие повара приготовят 7 тонн плова
17:36  СП: Стук ботинка по трибуне ООН - почему он так приятен нашему уху
17:29  В Киргизии ожидаются досрочные парламентские выборы, - Виктория Панфилова
17:28  Исламский режим и национальная идея в Иране
12:41  История казахского протеста, которого… не было, - Данияр Ашимбаев
12:33  Тень диаспоры. Главный страх азербайджанского режима, - Ермек Ниязов
06:45  Свой 80-летний юбилей ООН встречает в состоянии полного паралича, - Валентин Катасонов
06:28  Туркменские преподаватели получили 300 сертификатов по русскому языку и 14 по английскому
06:18  В правительстве Кыргызстана поздравили кинорежиссера Арыма Кубата с главным призом на Шанхайском кинофестивале
06:08  В Казахстан заходит индийская медицина. Не курсы по чакрам и занятия йогой, а настоящий госпиталь...
05:56  Заменят ли в России корейцы среднеазиатских мигрантов? - Александр Шустов
00:27  Цифровая депривация: когда Wi-Fi пропадает, а жизнь появляется, - Асель Аукешева
00:05  ВС РФ пробили оборону ВСУ по реке Казенный Торец – итоговая сводка Readovka за 2 июля
Среда, 02.07.2025
23:17  Финансовая повседневность в Узбекистане: банкомат уже не редкость, но еще не все понимают, как им пользоваться или зачем
21:30  Суверенная экономика: Финансовый конгресс Банка России превратился в поле сражения между регулятором и банкстерами
15:31  Британия кончилась. Этнические банды превратили британское общество в свою вотчину, - Олег Розанов
14:53  В садах Шалимара: Путевые заметки из Ирана и Пакистана к последним событиям в регионе
12:38  Монголия накормит Узбекистан мясом - прямой результат установления отношений всеобъемлющего партнерства
12:22  Запрет на ношение никабов: Казахстан присоединился к Киргизии, Таджикистану и Узбекистану
12:15  В Узбекистане вводят уголовную ответственность за незаконное религиозное обучение детей
12:01  В Казахстане Антикор присоединили к КНБ. Коррупция стала угрозой национальной безопасности
03:50  Геостратег: О воспитании русофильских элит
03:21  Стала известна причина отсутствия Узбекистана на Кубке мира в Казахстане
02:23  Кыргызстан приступил к строительству ж/д из Китая в Узбекистан
02:18  Ракеты по Термезу и теракты в Кабуле. Узбекистанца осудили на 16 лет за терроризм
01:48  Что запрещено в Афганистане, и как туда попасть туристу
00:05  ВС РФ форсировали Волчью и завязали бои за южную часть Волчанска – итоговая сводка Readovka за 1 июля
Вторник, 01.07.2025
20:01  Миру не хватает геев с атомной бомбой, - Петр Акопов
19:06  Военное обозрение: Всадники Апокалипсиса из Баку
17:00  Право сильного: международная система безопасности – в кризисе, - Николай Кузьмин
16:17  В Афганистане после уничтожения посевов опия начало расти употребление героина
16:09  Учебник по кибербезопасности. В Монголии издана книга "Тайная разведка Чингис хана"
15:41  Министром транспорта Казахстана назначен возглавлявший КТЖ Нурлан Сауранбаев
12:27  В Самарканде стало на две туристические деревни больше
12:25  Казахстан потребовал от Shell и Eni вернуть контроль над заводом на Карачаганаке
02:23  Как после разгрома Германии японцы "искали дружбу" с СССР и пытались использовать Сталина для перемирия с США, - Анатолий Кошкин
00:34  Президент Туркменистана провел рабочее совещание по сельскому хозяйству
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 30 июня
Понедельник, 30.06.2025
23:05  Ким Чен Ын не сдержал слез: в Пхеньяне почтили память бойцов КНДР, сражавшихся на Курском фронте
22:00  Пояс хаоса вокруг России и Китая от США и Европы. Какие государства станут новыми жертвами?
21:05  Al Hadath: продолжение конфронтации с Россией очень скоро уничтожит Евросоюз
20:35  Китай и ЦентрАзия: друзья настоящие и мнимые, - Сергей Кожемякин
17:25  ProFinance: США проигрывают войну за редкоземельные металлы Китаю
16:22  ЦРУ в Иране (история от создания до 1991 г.), - П.В.Густерин
15:32  Известия: Как вотум недоверия изменит позиции Урсулы фон дер Ляйен. Разбор
15:27  Нетаньяху готовит новый Исход еврейского народа. На этот раз из Израиля
14:51  В Узбекистане появится собственный искусственный интеллект. Об этом сообщил Шавкат Мирзиеев на встрече с молодежью
14:42  Откуда пришло название второго по величине города в Кыргызстане?
14:40  Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без, - Елена Караева
13:42  Конституционный суд Казахстана разъяснил как отличить коммерческую организацию от преступной группы
01:16  Кыргызстан. Капремонт роддома и добыча золота в Чаткале - под контролем ГКНБ
00:49  Постоянным координатором ООН в Казахстане назначена Сарангоо Раднаарагчаа из Монголии
00:05  ВС РФ режут оборону ВСУ в Донбассе с замахом на Днепропетровщину – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Podrobno.uz: О детективной истории похищении главы Anorbank в Париже
03:00 04.07.2025

Похищение главы Anorbank. Детали худшего дня в жизни банкира

3 июля 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. 48-летний узбекский бизнесмен Кахрамонджон Олимов, единственный акционер Anorbank, оказался в центре громкого дела о похищении, случившегося в Париже 23 июня. Podrobno.uz изучил статью Le Monde и делится деталями.

Вечером 22 июня в баре отеля Sofitel Arc-de-Triomphe к нему подошла молодая женщина, представившаяся как Анастасия. Она говорила по-русски и утверждала, что работает в бьюти-салоне в Турции. Однако дорогая одежда и аксессуары насторожили бизнесмена. Он дал ей свой номер телефона, но отказался от встречи в тот же вечер.



На следующее утро девушка вновь вышла на связь и предложила пообедать. Встретившись с ней у отеля, Олимов прошел несколько шагов в сторону площади Жоржа-Гийомена – и оказался в ловушке. Его скрутили трое неизвестных мужчин, говоривших по-русски с кавказским акцентом, и затащили в фургон Mercedes. Он успел бросить свой телефон женщине с криком: "Позови полицию!" – но та не среагировала.

Фургон вез его несколько часов. В особняке, скрытом за высокими живыми изгородями, его встретил человек, которого он назвал "вором в законе" и приближенным Б.Р. – бывшего делового партнера, связанного, по словам Олимова, с властными структурами Узбекистана. Б.Р. якобы обвиняет его в том, что Олимов в свое время выкупил его долю в банке во время его временного изгнания в Турции.

– Наконец-то мы тебя поймали! – заявил человек, которого он назвал М., и ударил по лицу. – Ты мне должен 10 миллионов долларов.



Затем последовали избиения, имитация повешения, а позднее – переезд в Ниццу, где Олимова держали в подвале дома. Скамья для жима стала орудием пытки. М. угрожал отрезать ему палец, говорил о его семье, знании бизнес-структур Anorbank и требовал перевести деньги в биткойнах.

В какой-то момент к нему подошел человек, которого называли "турком". Он натянул на скамью черную пленку, заставил Олимова раздеться и прочитать молитву. После этого М. инсценировал его обезглавливание, выкрикивая "Аллаху Акбар". Бизнесмен начал задыхаться, у него началась рвота. Все это снималось на видео.

В конце концов его заставили повторить на камеру: "Дорогие братья, простите меня за все, что я сделал". Ему пригрозили изнасилованием афроамериканцем, если он не подчинится, и публикацией видео в Узбекистане. В результате он подписал признание долга на 5 миллионов долларов и поручил водителю в Ташкенте перевести аванс – 200 000 долларов.

После этого его отпустили. Водитель отвез его на вокзал Ниццы, откуда он добрался до Парижа и обратился в полицию. Один из участников похищения, гражданин Турции, был арестован 1 июля и заключен под стражу. Возбуждено дело о "похищении в составе организованной группы".

Олимов вылетел в Ташкент, где, по словам его секретаря, уже нанял охрану. Тем временем М. продолжает писать ему в Telegram, требуя выплат. Когда узнал, что Олимов подал заявление в полицию, он лишь ответил: "Это же была просто шутка".

Французская полиция и суд до сих пор не понимают всех политических и финансовых слоев этой истории. Узбекское посольство во Франции не прокомментировало ситуацию.

Заявление банка

Anorbank выпустил официальное заявление в связи с появлением в СМИ публикаций. Как подчеркивает банк, инцидент носит частный и внекорпоративный характер и не имеет отношения к операционной деятельности или финансовой устойчивости организации.



В банке сообщили, что все отделения, сервисы и цифровые каналы продолжают работу в штатном режиме, а реализация текущих и стратегических проектов идет строго по утвержденным планам.

Пресс-служба Anorbank призвала СМИ соблюдать этические стандарты, воздерживаться от публикации непроверенных сведений и уважать личную жизнь участников событий. "Избыточные обсуждения и распространение домыслов могут повлиять как на ход официального расследования, так и на соблюдение личных границ пострадавшего", – отметили в банке.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751587200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сборник аналитических материалов по социально-экономическому развитию страны представили выпускники Школы аналитики при Сенате
- Кадровые перестановки
- В Министерстве иностранных дел отметили День дипломатической службы Республики Казахстан
- В первом полугодии на сети КТЖ зафиксирован рост экспортных перевозок
- Задержаны подозреваемые в хищении 22 миллионов тенге у пенсионерки из Караганды
- В Шымкенте ликвидирована преступная группа, занимавшаяся разбоями и вымогательством
- В Алматы начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов: Исполнение поручения Президента по обеспечению населения качественной питьевой водой является приоритетом Правительства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  