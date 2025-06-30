Синьхуа: Си Цзиньпин отстаивает интересы Глобального Юга

03:10 04.07.2025 Си Цзиньпин отстаивает интересы Глобального Юга



Пекин, 3 июля /Синьхуа/ -- На берегу сверкающей реки Хуанпу, протекающей через китайский мегаполис Шанхай, расположена штаб-квартира Нового банка развития /НБР/. Он был учрежден странами-членами БРИКС более десяти лет назад для содействия совместному развитию развивающихся экономик мира.



В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин посетил новое здание НБР в финансовой столице Китая. Во время встречи с президентом НБР и экс-президентом Бразилии Дилмой Руссефф он заявил, что этот многосторонний институт стал результатом "новаторской инициативы Глобального Юга по обретению силы путем единения".



По словам китайского лидера, механизм БРИКС является важной платформой по развитию сотрудничества между странами Глобального Юга. В ближайшие дни в бразильском городе Рио-де-Жанейро стартует саммит БРИКС под девизом "Укрепление сотрудничества стран Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления".



Апрельский визит Си Цзиньпина в НБР демонстрирует его давнюю приверженность укреплению солидарности и общего развития стран Глобального Юга, тем самым усиливая роль более 6 млрд человек в мире, полном неопределенности и вызовов, невиданных за последнее столетие.



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДЪЕМ



"Коллективный подъем стран Глобального Юга -- отличительная черта великих преобразований во всем мире", -- отметил Си Цзиньпин, выступая на диалоге лидеров стран "БРИКС плюс" в октябре прошлого года в российской Казани.



Глобальный Юг -- это не просто географический или экономический термин, а сообщество стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, которые имеют схожий исторический опыт, этапы развития, цели и политические устремления.



Понятие "Юг" впервые появилось в работе итальянского философа-марксиста Антонио Грамши "Южный вопрос", написанной в 1926 году. В ней автор обращает внимание на разрыв в развитии между северной и южной частями Италии.



Подъем Глобального Юга шел десятилетиями. В 1955 году в Индонезии под знаменем солидарности, дружбы и сотрудничества состоялась знаменательная Бандунгская конференция. Эта встреча ознаменовала пробуждение Глобального Юга после столетий колониального господства Запада. В 1964 году в Женеве в рамках ООН была создана Группа 77, коалиция развивающихся стран, призванная содействовать сотрудничеству Юг-Юг и формированию нового международного экономического порядка.



Благодаря широкому сотрудничеству страны Глобального Юга стали ключевой движущей силой глобального экономического роста. За последние 20 лет они обеспечили до 80 проц. мирового экономического роста, а их доля в мировом ВВП за последние 40 лет выросла с 24 до более чем 40 проц.



Китай как крупнейшая развивающаяся страна является естественным членом Глобального Юга. В 2004 году Программа развития ООН включила Китай в список из более чем 130 стран Глобального юга, опубликованный в докладе "Формирование Глобального Юга". Некоторые представители стран Запада оспаривают позицию Китая, считающего себя частью Глобального Юга, на что Си Цзиньпин дал четкий ответ.



"Будучи развивающейся страной и членом Глобального Юга, Китай дышит одним дыханием с другими развивающимися государствами и разделяет с ними единую судьбу", -- заявил китайский лидер.



Специалист по международным отношениям из Кении Кавинс Адхере отметил, что исторически Китай страдал от западного колониализма и империализма, как и другие развивающиеся страны.



"Даже сегодня, несмотря на невероятный успех Пекина, сумевшего подняться с задворок развития и стать второй по величине экономикой в мире, а также первой развивающейся страной, ликвидировавшей крайнюю нищету, Китай по-прежнему сталкивается с общими проблемами развития и придерживается схожих взглядов на существующий международный порядок и глобальное управление. -- добавил он. -- В связи с этим Китай стал активным защитником законных прав и интересов многих стран Глобального Юга".



НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯЯ ПОЗАДИ



В преддверии государственного визита Си Цзиньпина в Бразилию в конце прошлого года в Рио-де-Жанейро состоялась официальная презентация португальского издания книги "Избавление от бедности". В своей книге, впервые опубликованной в 1992 году, Си Цзиньпин размышляет о борьбе с бедностью, местном управлении, реформе и развитии, основываясь на своем опыте работы в некогда беднейшем уезде Нинде в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.



Бедность на протяжении долгого времени остается одной из главных проблем стран Глобального Юга. Благодаря непоколебимой приверженности Си Цзиньпина /делу/ и его сильному руководству Китай смог искоренить абсолютную бедность в сельских районах -- достижение, которого страна не знала на протяжении тысячелетий.



На саммите "Группы двадцати" /G20/ в Рио-де-Жанейро в 2024 году Си Цзиньпин говорил с уверенной сдержанностью, вспоминая свою многолетнюю приверженность борьбе с бедностью -- от работы на местном уровне до должности председателя КНР.



В своем выступлении он отметил, что слабая птица может взлететь раньше и набрать высоту. "Если Китай смог это сделать, значит, и другие развивающиеся страны тоже смогут. Об этом говорит всему миру борьба Китая с бедностью", -- сказал он.



Метафора Си Цзиньпина о "слабой птице" взята из его книги о бедности. Его выступление нашло отклик у ряда иностранных лидеров, которые попросили китайскую делегацию поделиться копией речи.



Лидер Китая уделяет большое внимание развитию. По его мнению, "развитие -- главный ключ к решению всех проблем", особенно в условиях, когда глобальный разрыв в развитии продолжает увеличиваться. На протяжении многих лет Си Цзиньпин также активно объединял глобальные усилия, чтобы вернуть развитие в международную повестку дня в качестве главного приоритета.



Выступая по видеосвязи на общих прениях в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году, Си Цзиньпин предложил Инициативу по глобальному развитию -- международную политическую основу для содействия устойчивому развитию во всем мире. На сегодняшний день эта инициатива получила поддержку более 100 стран и 20 международных организаций.



Для содействия общему развитию Глобального Юга Си Цзиньпин продвигает практическое сотрудничество через крупные инфраструктурные проекты в рамках инициативы "Пояс и путь". На протяжении многих лет во время своих зарубежных визитов Си Цзиньпин запускал или посещал крупные проекты, такие как порт Чанкай в Перу, Душанбинская ТЭЦ-2 в Таджикистане и портовый город Коломбо на Шри-Ланке. Принимая лидеров стран Глобального Юга в Пекине, он также обсуждал с ними ключевые совместные проекты.



Си Цзиньпин уверен, что Глобальный Юг должен стать главной движущей силой общего развития, подчеркивая, что на пути к модернизации ни одна страна не должна остаться позади. Он также поддерживает страны Глобального Юга в поиске путей модернизации, соответствующих их уникальным национальным реалиям, не следуя западным моделям развития.



Также на прошлогоднем саммите G20 в Рио-де-Жанейро Си Цзиньпин объявил о восьми мерах в поддержку сотрудничества стран Глобального Юга -- от высококачественного сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь" до поддержки развития Африки. За несколько месяцев до этого, на Форуме по китайско-африканскому сотрудничеству в Пекине он озвучил 10 планов партнерских действий и предоставил беспошлинный режим на все категории товаров для наименее развитых стран, с которыми у Китая есть дипломатические отношения.



"Китай может сыграть позитивную роль в развитии стран Глобального Юга", -- отметил Гу Цинъян, доцент Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура, добавив, что китайские технологии и опыт в области промышленного развития могут способствовать модернизации различных регионов Глобального Юга.



РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО ЮГА В МЕЖДУНАРОДНОМ УПРАВЛЕНИИ



Как когда-то заметил Си Цзиньпин, перед лицом невиданных за столетие глобальных перемен стремление к модернизации и установление более справедливого и равноправного международного порядка являются священными историческими миссиями стран Глобального Юга.



Он охарактеризовал страны БРИКС как "ведущих членов Глобального Юга" и призвал превратить БРИКС в "основной канал укрепления солидарности и сотрудничества между странами Глобального Юга и авангард продвижения реформы глобального управления".



С тех пор как он стал председателем КНР в 2013 году, Си Цзиньпин всегда твердо выступал за сотрудничество БРИКС. На саммите БРИКС 2017 года в Сямэне он выступил за программу "БРИКС плюс", призвав к более активному участию других стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Китайский лидер сыграл решающую роль в содействии историческому расширению БРИКС в 2023 году, открыв эру расширения сотрудничества БРИКС.



Эффективная координация между членами БРИКС и другими странами Глобального Юга добавляет больше кирпичей в архитектуру глобального управления. Примером этих усилий является Новый банк развития.



Эта структура является "важной нарождающейся силой в международной финансовой системе", которая должна работать над тем, чтобы "сделать международную финансовую систему более справедливой и равноправной и эффективно усилить представительство и право голоса стран с формирующимся рынком и развивающихся государств", заявил председатель КНР.



На протяжении многих лет Китай под руководством Си Цзиньпина предпринимал конкретные шаги, чтобы защитить развивающиеся страны, помочь государствам Глобального Юга укрепить представительство и право голоса в международном управлении и содействовать более справедливому и равноправному международному порядку.



На саммите G20 в 2022 году на индонезийском острове Бали Китай взял на себя инициативу по поддержке членства Африканского союза /АС/ в G20. На встрече в кулуарах саммита тогдашний президент Сенегала Маки Саль, который в том году также был председателем АС, поблагодарил Си Цзиньпина за то, что тот первым публично поддержал членство АС в G20.



Глобальное руководство сегодня остается однобоким, перебалансировка этой асимметричной системы является общим императивом как для Глобального Севера, так и для Юга, отметил управляющий директор и председатель консультативного совета Итальянского института международных политических исследований Паоло Магри.



"Совместное движение стран Глобального Юга к модернизации монументально в мировой истории и беспрецедентно для человеческой цивилизации", -- сказал Си Цзиньпин на диалоге "БРИКС плюс" в Казани в прошлом году, признав при этом, что "путь к процветанию для Глобального Юга не будет простым".



"Как бы ни развивался международный ландшафт, мы в Китае всегда будем сохранять Глобальный Юг в наших сердцах и оставаться укорененными в Глобальном Юге", -- заверил Си Цзиньпин. Источник - Синьхуа

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