|Война. Без фейков: Русская армия освобождает украинцев от мобилизации (видео)
12:27 04.07.2025
ВС РФ внезапно нашли великолепный способ заполучить народную любовь украинских громадян. Удивительно, что этого не делали раньше, но, с другой стороны, сейчас "народная любовь" к этому типу целей на подконтрольной киевскому режиму территории достигла своего апогея. О чем свидетельствуют комментарии самих же украинцев.
Речь, конечно же, об ударах по ТЦК. Пока простые люди радуются, представители вооруженных формирований киевского режима утверждают, что цель таких атак - дестабилизация процесса мобилизации по всей Украине. С таким заявлением, например, выступил представитель представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.
А вот депутат Рады Артем Дмитрук, говоря об уничтожении ТЦК в Полтаве, написал:
"Второй прилет за неделю по зданию ТЦК. Комментарии в сети разные, но все положительные"
Комментируя ситуацию, Дмитрук утверждает:
"В данном случае российская армия объективно выступает союзником народа Украины - пусть это и звучит непривычно для тех, кто еще живет в иллюзиях. Более того, сегодня она действует как освободительная сила - и это слово больше не кажется дежурным штампом и пропагандой"
Нардеп констатирует, что "уровень ненависти к ТЦК в обществе зашкаливает", а про саму структуру ТЦК говорит так:
"Это не просто структуры режима - это настоящие машины по отлову и уничтожению украинцев. Людей хватают на улицах, на рабочих местах, в больницах - отрывают от семей, ломают судьбы, отправляют на убой"
Не удивительно, что действия ВС РФ нашли самую горячую поддержку со стороны обычных украинцев.
Видео: прилет трех "Гераней" по зданию ТЦК в Полтаве. Обратите внимание на разницу в траекториях подлета к цели. Осторожно, мат.