Война. Без фейков: Русская армия освобождает украинцев от мобилизации (видео)

12:27 04.07.2025

ВС РФ внезапно нашли великолепный способ заполучить народную любовь украинских громадян. Удивительно, что этого не делали раньше, но, с другой стороны, сейчас "народная любовь" к этому типу целей на подконтрольной киевскому режиму территории достигла своего апогея. О чем свидетельствуют комментарии самих же украинцев.



Речь, конечно же, об ударах по ТЦК. Пока простые люди радуются, представители вооруженных формирований киевского режима утверждают, что цель таких атак - дестабилизация процесса мобилизации по всей Украине. С таким заявлением, например, выступил представитель представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.



